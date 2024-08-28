НАТО посилить військову допомогу Україні після останніх російських обстрілів, - Столтенберг

Члени Північноатлантичного альянсу на засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та пообіцяли посилити військову допомогу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.

Так генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на засіданні Ради, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.

"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.

Та додав, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".

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