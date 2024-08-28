НАТО посилить військову допомогу Україні після останніх російських обстрілів, - Столтенберг
Члени Північноатлантичного альянсу на засідання Ради Україна-НАТО 28 серпня засудили останні удари Росії по українській інфраструктурі та пообіцяли посилити військову допомогу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Альянсу.
Так генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, який головував на засіданні Ради, підкреслив необхідність більшої підтримки Києва, аби він міг відбивати російські атаки.
"Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні підтвердили, що вони посилюють свою військову допомогу Україні", – зазначив Столтенберг.
Та додав, що НАТО повинен і далі надавати Україні обладнання і боєприпаси, необхідні для захисту від російського вторгнення, оскільки "це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу".
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Ukraine in War
Навіщо?
Тому що люди обговорюють дії США та Заходу навіть не розуміючи всієї загрози мирового рівня. Вони все, ще воюють не з тираном, який має стратегічну авіацію, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці з ядерними боєголовками, а з чмобіками. Вони чомусь вирішили, що як що вони гучніше викрикнуть та когось гучніше почнуть ображати, то від того всім стане краще.
Від свого нерозуміння самої суті проблеми, вони просто не розуміють, також і дії самої Америки та Заходу. Вони бачать те, що їм ближче - в них немає світла, їх безбожно обкрадає їхня ж влада, але не бачать в цьому крім самої корупції ні чого того, що є найбільш жахливим, саме того, що їх покроково знищують - як ту жабу, що повільно варять у казані, кожного разу добавляючи вогню.Вони хизуються між собою тим, хто гарніше когось образить та гучніше викрикне "путін *****" чи "зезрада єрмачели".
Але і ***** і навіть єрмачелі до дупи ваші образи - вони самі вам підкинуть ще найгучніших образливих термінів, аби ви тупо сиділи і відригували одне на одного свої майстерні рифми та чекали, що хтось вам принесе світло і поверне вкрадене.
Але так не буває і ні де такого не було.
І рашка сама не здохне і єрмачели самі по собі ні куди не дінуться та і месії ніякої не існує.
Від рашки, яка прагне тільки знищення України і всіх українців, можливо тільки відгородитися тим, хто сильніше за неї - і це тільки НАТО.
А з внутрішніми ворогами прийдеться розбиратись - тільки нам самим.
Так, США нас не кинуть, будуть кожного разу якось допомагати нам грошима і зброєю. Але ні гроші ні навіть зброя не принесуть мир в Україну, поки сама Україна не почне виконувати те, що потребує від неї НАТО.
Як пояснити, що наша головна проблема це лише наслідок цього нерозуміння населення всієї жахливої загрози не від чмобіків, а від другої ядерної держави у світі. І тільки Америка та НАТО має вплив на цю жахливу державу з ******** диктатором.
І тільки з Америкою і НАТО має спілкуватися наша влада - і тільки нам самим розбиратися зі своєю владою.
Треба чітко розуміти, що ні кому з інших країн, ніж Західним, ми взагалі не маємо що запропонувати.
І це не розуміння також і на владному рівні - вони теж не розуміють, що їм теж не вижити і тупо закривають кришку казана.
Це нерозуміння пішло насамперед, від самого небажання зрозуміти, від тупості та байдужості до всього. Від байдужості тотального, від громадян, які взагалі не розуміють, навіщо їм усім цим цікавитись.
Ми не можемо дозволити собі розкіш байдужості та нерозуміння сили агресивної до нас країни, а також самої неспроможності нашої влади.
Ми маємо цікавиться своїми друзями та ворогами - як на експертному, так і на громадському рівні, щоб потім знову не дивуватися, коли приходить горе.
І звичайно, може виникнути питання - а хіба це змінило б щось, якби ми знали та розуміли?
Так, звісно, змінило б. Тому що ми будували б зовсім іншу країну. Країну, громадяни якої б точно знали, що для того, щоб вижити, потрібно оборонятися. Що поряд - не брат, а ворог. Що голосувати потрібно не за тих, хто обіцяє домовитися про дешевий газ, а за тих, хто думає про енергетичну незалежність. Що армію потрібно не скорочувати, а збільшувати. Що російське керівництво хоче війни не тому, що хтось ображає його, а українське керівництво не може зупинити війну не тому, що на ній наживається. І що вибір для всіх нас дуже простий - або земля, на якій ми живемо, буде просто територією росії, або нам вдасться відстояти право українського народу на суверенітет. Без жодних «посередині».
І так усі ці десятиліття, висновки лежали буквально на поверхні - їх ніхто ніколи не приховував, тим паче у самій рашки.
Але зараз все знов залежить від нас, від настрою людей та їхнього бажання, чи їхньої байдужості...
Досить ржати - почніть думати та висловлювати саме те, що ви хочете, а не те, що, як вам здається, чекають від вас.
Я не собираюсь тратить усилия и ресурсы на тех, кто не поумнеет никогда и ни при каких обстоятельствах. Такие ДОЛЖНЫ сдохнуть и очистить место для умных.
Что сейчас и происходит. Украинское общество надо очистить от балласта и от активных вредителей.
А ось щодо кратного нарощування виробництва західного ВПК Столтенберг чомусь мовчить. Завжди мовчить. Як мовчить і весь західний істеблішмент.
https://www.yahoo.com/news/pace-ukraine-advance-slowing-kursk-210852803.html