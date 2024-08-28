Збиття Польщею російських ракет над Україною викликає великий скептицизм у НАТО, - міністр оборони Косіняк-Камиш

Питання збиття російських ракет і ударних дронів над територією Україною польською системою протиповітряної оборони викликає "великий скептицизм" серед країн НАТО.

Про це у коментарі РАР заявив віцепремʼєр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, серед країн НАТО з цього питання панує "великий скепсис".

"І жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення. Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", - наголосив віцепрем'єр Польщі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО

Він додав, що не здивований, чому президент України Володимир Зеленський наголошує на цьому, оскільки такою є його роль.

"Але наша роль в тому, щоб ухвалювати рішення в інтересах польської держави. І це те, що ми сьогодні робимо", - додав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до України заявив, що в НАТО тривають дискусії щодо захисту українського неба від ударів РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба відвідає Польщу та Бельгію: Посилення ППО, вступ до ЄС та другий Саміт миру