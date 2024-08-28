Кулеба відвідає Польщу та Бельгію: Посилення ППО, вступ до ЄС та другий Саміт миру

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28-29 серпня відвідає із візитом Польщу та Бельгію.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

28 серпня у Польщі Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в місті Ольштин.

29 серпня у Брюсселі Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру", - йдеться в повідомленні.

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