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Кулеба відвідає Польщу та Бельгію: Посилення ППО, вступ до ЄС та другий Саміт миру

Кулеба відвідає Польщу та Бельгію: Що у програмі візитів?

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 28-29 серпня відвідає із візитом Польщу та Бельгію.

Про це повідомила пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

28 серпня у Польщі Кулеба проведе двосторонні переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Вони візьмуть участь у форумі "Campus - the Future of Poland" в місті Ольштин.

29 серпня у Брюсселі Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу.

"Ключовими темами обговорення стануть посилення військової підтримки України з боку ЄС і держав-членів, зміцнення спроможностей ППО, просування переговорів про вступ України до ЄС, залучення якнайширшої глобальної підтримки Формули миру на шляху до другого Саміту миру", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Бельгія (409) Польща (8489) Кулеба Дмитро (3604)


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Наш Стецько вирішив собі зробити іграшку з 10 пунктів. Дуже хотілося аплодисментів. Але з 10 залишилося тільки три (яка несподіванка!) , а замість овацій, всі крутять пальцем біля скроні. Крім наших "африканських друзів", які підозрюю, й читати не вміють , зате прекрасно рахують гроші --- ну, не з пустими ж руками їм повертатися з саміту!
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28.08.2024 12:43 Відповісти
 
 