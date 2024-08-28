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Кулеба посетит Польшу и Бельгию: Усиление ПВО, вступление в ЕС и второй Саммит мира

Кулеба відвідає Польщу та Бельгію: Що у програмі візитів?

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 28-29 августа посетит с визитом Польшу и Бельгию.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

28 августа в Польше Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Они примут участие в форуме "Campus - the Future of Poland" в городе Ольштын.

29 августа в Брюсселе Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.

"Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Бельгия (397) Польша (8405) Кулеба Дмитрий (2880)


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Наш Стецько вирішив собі зробити іграшку з 10 пунктів. Дуже хотілося аплодисментів. Але з 10 залишилося тільки три (яка несподіванка!) , а замість овацій, всі крутять пальцем біля скроні. Крім наших "африканських друзів", які підозрюю, й читати не вміють , зате прекрасно рахують гроші --- ну, не з пустими ж руками їм повертатися з саміту!
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28.08.2024 12:43 Ответить
 
 