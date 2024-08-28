Кулеба посетит Польшу и Бельгию: Усиление ПВО, вступление в ЕС и второй Саммит мира
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 28-29 августа посетит с визитом Польшу и Бельгию.
Об этом сообщила пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.
28 августа в Польше Кулеба проведет двусторонние переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Они примут участие в форуме "Campus - the Future of Poland" в городе Ольштын.
29 августа в Брюсселе Кулеба примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел Европейского Союза.
"Ключевыми темами обсуждения станут усиление военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов, укрепление возможностей ПВО, продвижение переговоров о вступлении Украины в ЕС, привлечение широкой глобальной поддержки Формулы мира на пути ко второму Саммиту мира", - говорится в сообщении.
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