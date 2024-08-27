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Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш ответил Зеленскому на просьбу передать МиГи: Лишь после того, как получим F-35

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35

Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ее парк боевой авиации пополнят новые самолеты. В частности, заказанные у США F-35.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на просьбу президента Украины Владимира Зеленского передать польские МиГи ВСУ, пишет Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства Польши сказал, что понимает украинского президента, но подчеркнул, что Польша принимает решения через призму своей безопасности.

Он также добавил, что Варшава сделала для Украины все, что могла.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша должна сохранить свою обороноспособность, и это является абсолютным приоритетом.

"Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", - сказал чиновник.

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В контексте возможности передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут принять только после того, как польские Военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами. В частности, ранее заказанными у США F-35.

Также он рассказал, что сейчас МиГ-29 выполняют миссию по защите польского воздушного пространства.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГи-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", - сказал Косиняк-Камыш.

Читайте также: Зеленский о возможности сбивания ракет Польшей над Украиной: Варшава хочет поддержки других стран НАТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Польша (8405) самолет (3589) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Топ комментарии
+12
Польща так і не зрозуміла що якщо впаде Україна- вона слідуюча...на відміну від країн Балтії,які передали нам майже всю свою зброю...от їм- велика шана..!!!
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27.08.2024 22:39
+10
Наш вам ты Ф-35?У вас в руках вони метеозалежними стануть
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27.08.2024 22:28
+9
Косіняк за сумісництвом голова Аграрної партії, тих самих хвермерів, які на кордоні з Україною на свої трактори чіпляють радянські прапори з путлєром і лєніним.
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27.08.2024 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Наш вам ты Ф-35?У вас в руках вони метеозалежними стануть
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27.08.2024 22:28 Ответить
Ф -35 мали надіити в Польщу в 2027р - Украіна вистоіть з такою поміччю
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27.08.2024 22:30 Ответить
Польща так і не зрозуміла що якщо впаде Україна- вона слідуюча...на відміну від країн Балтії,які передали нам майже всю свою зброю...от їм- велика шана..!!!
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27.08.2024 22:39 Ответить
ну до того моменту вони таки отримують f-35, тому можна покочевряжитися
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27.08.2024 23:34 Ответить
Польша прекрасно все поняла, поэтому и именно по этому не хочет отдавать свою авиацию.
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28.08.2024 01:07 Ответить
Військово-повітряні сили Польщі збільшують свій флот, який складатиметься зі 160 літаків, згрупованих у 10 ескадрилій.
Відомо, що це будуть 48 винищувачів F-16, модернізованих до версії Block70, 48 легких винищувачів FA-50 та 32 стелс-винищувачі F-35. F-16 та F-35 можуть нести найпотужніші ракети JDAM-ER польської армії з дальністю польоту 1 тисяча кілометрів.
У планах придбання ще 32 літаків, швидше за все, будуть або ще дві ескадрильї F-35, або нові винищувачі, призначені більше для створення переваги в повітрі, такі як F-15EX.

Сьогодні польська авіація має на озброєнні:
· 48 Ф-16 Блок 52
· 14 - МіГ-29
· 18 - Су-22
· 12 - FA-50GF (переданий як "перехідна версія" до того, як будe поставлена перша FA-50PL)
Майбутні пілоти тренуються на літаках M-346 Master, які в Польщі називають Bielik. Зараз їх 15.
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27.08.2024 22:39 Ответить
Польща отримає 96 ******** бойових вертольотів AH-64E Apache. Їх передбачається передати на озброєння авіаційної складової сухопутних військ, замінивши ними пострадянські Мі-24.
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27.08.2024 22:43 Ответить
Нащо Польщi лiтаки? Там же завжди нельотна погода. 😁
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27.08.2024 22:41 Ответить
Вони сірі, скучні і при польоті роблять "шшшшшШШШШшшшфффіу", на фоні Польші будуть зливатись з навколішним середовищем)
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27.08.2024 22:43 Ответить
У них був один лiтак п.Качинського, i той надали парашi.
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27.08.2024 22:48 Ответить
Действительно, зачем они нужны. Это же во время каждой атаки на Украину из поднимай, пилоты и техники без отдыха, еще и создают шум для поляков, спать мешают...
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27.08.2024 22:46 Ответить
пришлють ще щьот за солярку нам.
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27.08.2024 22:50 Ответить
Косіняк за сумісництвом голова Аграрної партії, тих самих хвермерів, які на кордоні з Україною на свої трактори чіпляють радянські прапори з путлєром і лєніним.
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27.08.2024 22:41 Ответить
Це так по дружньому відповів. Як то кажуть коли на горі рак свисне. Схоже що прийдеться налогоджувати ще й виробництво літаків в Україні.
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27.08.2024 22:42 Ответить
Та зачем? 32 года ждали, можно еще 32 подождать, а потом уже задуматься.
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28.08.2024 01:10 Ответить
нахіба вам літаки, якщо ви ними ітак не користуєтесь,спостерігати за шахедами і ракетами на своїй території можна і на повітряних кулях або дельтапланах!!Ф-35 вас не спасе від русні бо ви сцикуни!
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27.08.2024 22:45 Ответить
бойових стелз-тракторiв достатньо
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27.08.2024 22:53 Ответить
Кстати, к F-35 еще надо разработать систему какую то, что бы определяла случайно дрон/ракета залетел на территорию НАТО или преднамеренно... Что бы было понятно, можно сбивать или нет.
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27.08.2024 22:54 Ответить
така система е, i називается вона повна предоплата.
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27.08.2024 23:00 Ответить
ШІ ракети раши перетре з ШІ Ф 35 Тай розійдуться мирно. Ракета полетить в Україну а Ф 35 відпочивати на базу.
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27.08.2024 23:42 Ответить
Нащо вони їм? Вони ж створюють "підвищений рівень шуму"...

А якщо серйозно то це звучить максимально лицемірно.
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27.08.2024 22:59 Ответить
Чому "зезедент" не просить з 10ть F-35 для України .котра вже три роки веде кровопролитну війну з рашистським нелюдом .в той час як поляки їх просять .щоб простоювали без діла ,час від часу злітаючи...
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27.08.2024 23:01 Ответить
Висока ціна і черга на 5 років... хто за них заплатить... та і час...

Нам б нові модифікації ф16 передали було б добре під ракети на 300 км
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27.08.2024 23:06 Ответить
і хто їх нам дасть? нам 16ті не дають, а ви про 35ті
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27.08.2024 23:35 Ответить
Їх хотіли передати ще на початку але Байден одразу заборонив і їх перегнали до німців, вся справа в тому що вони переобладнані під натівські стандарти...
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27.08.2024 23:04 Ответить
Гандляри.
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27.08.2024 23:19 Ответить
А то ШО? А то не буде чим прикривати тракторно-фермерські бригади?
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28.08.2024 00:10 Ответить
Декілька місяців тому був проїздом у Польщі і побачив десь 20 пускових комплексів петріот біля злітної смуги. Це один город, один аеродром....
Польська курва сцить воювати і жопить підтримку тих хто б'є їх ворогів! Пся крев!
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28.08.2024 00:57 Ответить
хаха, це на роки, там на ті Ф22 черга і зірвані терміни навіть для своїх ВПС, не кажучи вже про закордонних контракторів. Поляки їх отримають років через 5. Але ж їх небо спільно стережуть партнери по НАТО, чого їм боятись? Невже вони думають що після України у Рашки вистачить сил на Польщу? Це смішно, після цієї війни русня ще років 10 ригати буде
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28.08.2024 01:44 Ответить
Якби українці 30 років не голосували за комуняк, комсомольців , регіоналів і проти НАТО , то Україна давно би була у НАТО і ЕС . І цієї війни б не було.
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28.08.2024 05:53 Ответить
+++++ Добавить нічого.
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28.08.2024 08:25 Ответить
А шо с Ф-16? Показали 2 штуки и пару макетов, и все? Отдали назад? Теперь опять клянчим МИГ-29?
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28.08.2024 06:21 Ответить
Ось-ось іще недовго, на днях, дуже скоро, уже прогрівають да прямо з вертикальним взльотом ух шо буде. Але тільки після майських шашличків, як аєродроми заасфальтують для м'якої посадки і посвідчення літунам випишуть, що так і так закінчив курси, знає англійсську, в журналі оп і тб розписався, медкомісія пройдена, заява у відділ кадрів віднесена, на копії дата і вхідний номер. От з нотаріусом проблемка в держреєстрі.
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28.08.2024 08:39 Ответить
Якщо росія нападе на Польщу, то міги не допоможуть
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28.08.2024 06:59 Ответить
 
 