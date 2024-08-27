Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш ответил Зеленскому на просьбу передать МиГи: Лишь после того, как получим F-35

Польша может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ее парк боевой авиации пополнят новые самолеты. В частности, заказанные у США F-35.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отвечая на просьбу президента Украины Владимира Зеленского передать польские МиГи ВСУ, пишет Wirtualna Polska, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства Польши сказал, что понимает украинского президента, но подчеркнул, что Польша принимает решения через призму своей безопасности.

Он также добавил, что Варшава сделала для Украины все, что могла.

В то же время Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша должна сохранить свою обороноспособность, и это является абсолютным приоритетом.

"Я знаю, что Украина нуждается во многом оружии, но наши партнеры из Украины также должны понимать, что польское государство должно сохранить свои возможности. И это является приоритетом для меня как министра обороны", - сказал чиновник.

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В контексте возможности передачи Украине польских МиГ-29 Косиняк-Камыш отметил, что такие решения могут принять только после того, как польские Военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами. В частности, ранее заказанными у США F-35.

Также он рассказал, что сейчас МиГ-29 выполняют миссию по защите польского воздушного пространства.

"Только после получения новых самолетов можно будет по-другому распоряжаться старыми самолетами, такими как МиГи-29, которые сейчас все еще используются в частности для выполнения миссий по защите польского воздушного пространства. Тогда мы будем принимать решение", - сказал Косиняк-Камыш.

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