Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35

Польща може передати Україні свої МіГ-29 лише після того, як її парк бойової авіації поповнять нові літакі. Зокрема, замовлені у США F-35.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на прохання президента України Володимира Зеленського передати польські МіГи ЗСУ, пише Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства Польщі сказав, що розуміє українського президента, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки.

Він також додав, що Варшава зробила для України все, що могла.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща повинна зберегти свою обороноздатність, і це є абсолютним пріоритетом.

"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - сказав урядовець.

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У контексті можливості передачі Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками. Зокрема, раніше замовленими у США F-35.

Також він розповів, що наразі МіГ-29 виконують місію із захисту польського повітряного простору.

"Лише після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - сказав Косіняк-Камиш.

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