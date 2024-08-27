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Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35

Польща може передати Україні свої МіГ-29 лише після того, як її парк бойової авіації поповнять нові літакі. Зокрема, замовлені у США F-35.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на прохання президента України Володимира Зеленського передати польські МіГи ЗСУ, пише Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник оборонного відомства Польщі сказав, що розуміє українського президента, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки.

Він також додав, що Варшава зробила для України все, що могла.

Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща повинна зберегти свою обороноздатність, і це є абсолютним пріоритетом.

"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - сказав урядовець.

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У контексті можливості передачі Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками. Зокрема, раніше замовленими у США F-35.

Також він розповів, що наразі МіГ-29 виконують місію із захисту польського повітряного простору. 

"Лише після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - сказав Косіняк-Камиш.

Читайте також: Зеленський про можливість збиття ракет Польщею над Україною: Варшава хоче підтримки інших країн НАТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Польща (8489) літак (2900) Косіняк-Камиш Владислав (46)


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Топ коментарі
+12
Польща так і не зрозуміла що якщо впаде Україна- вона слідуюча...на відміну від країн Балтії,які передали нам майже всю свою зброю...от їм- велика шана..!!!
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27.08.2024 22:39
+10
Наш вам ты Ф-35?У вас в руках вони метеозалежними стануть
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27.08.2024 22:28
+9
Косіняк за сумісництвом голова Аграрної партії, тих самих хвермерів, які на кордоні з Україною на свої трактори чіпляють радянські прапори з путлєром і лєніним.
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27.08.2024 22:41
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Наш вам ты Ф-35?У вас в руках вони метеозалежними стануть
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27.08.2024 22:28 Відповісти
Ф -35 мали надіити в Польщу в 2027р - Украіна вистоіть з такою поміччю
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27.08.2024 22:30 Відповісти
Польща так і не зрозуміла що якщо впаде Україна- вона слідуюча...на відміну від країн Балтії,які передали нам майже всю свою зброю...от їм- велика шана..!!!
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27.08.2024 22:39 Відповісти
ну до того моменту вони таки отримують f-35, тому можна покочевряжитися
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27.08.2024 23:34 Відповісти
Польша прекрасно все поняла, поэтому и именно по этому не хочет отдавать свою авиацию.
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28.08.2024 01:07 Відповісти
Військово-повітряні сили Польщі збільшують свій флот, який складатиметься зі 160 літаків, згрупованих у 10 ескадрилій.
Відомо, що це будуть 48 винищувачів F-16, модернізованих до версії Block70, 48 легких винищувачів FA-50 та 32 стелс-винищувачі F-35. F-16 та F-35 можуть нести найпотужніші ракети JDAM-ER польської армії з дальністю польоту 1 тисяча кілометрів.
У планах придбання ще 32 літаків, швидше за все, будуть або ще дві ескадрильї F-35, або нові винищувачі, призначені більше для створення переваги в повітрі, такі як F-15EX.

Сьогодні польська авіація має на озброєнні:
· 48 Ф-16 Блок 52
· 14 - МіГ-29
· 18 - Су-22
· 12 - FA-50GF (переданий як "перехідна версія" до того, як будe поставлена перша FA-50PL)
Майбутні пілоти тренуються на літаках M-346 Master, які в Польщі називають Bielik. Зараз їх 15.
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27.08.2024 22:39 Відповісти
Польща отримає 96 ******** бойових вертольотів AH-64E Apache. Їх передбачається передати на озброєння авіаційної складової сухопутних військ, замінивши ними пострадянські Мі-24.
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27.08.2024 22:43 Відповісти
Нащо Польщi лiтаки? Там же завжди нельотна погода. 😁
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27.08.2024 22:41 Відповісти
Вони сірі, скучні і при польоті роблять "шшшшшШШШШшшшфффіу", на фоні Польші будуть зливатись з навколішним середовищем)
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27.08.2024 22:43 Відповісти
У них був один лiтак п.Качинського, i той надали парашi.
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27.08.2024 22:48 Відповісти
Действительно, зачем они нужны. Это же во время каждой атаки на Украину из поднимай, пилоты и техники без отдыха, еще и создают шум для поляков, спать мешают...
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27.08.2024 22:46 Відповісти
пришлють ще щьот за солярку нам.
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27.08.2024 22:50 Відповісти
Косіняк за сумісництвом голова Аграрної партії, тих самих хвермерів, які на кордоні з Україною на свої трактори чіпляють радянські прапори з путлєром і лєніним.
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27.08.2024 22:41 Відповісти
Це так по дружньому відповів. Як то кажуть коли на горі рак свисне. Схоже що прийдеться налогоджувати ще й виробництво літаків в Україні.
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27.08.2024 22:42 Відповісти
Та зачем? 32 года ждали, можно еще 32 подождать, а потом уже задуматься.
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28.08.2024 01:10 Відповісти
нахіба вам літаки, якщо ви ними ітак не користуєтесь,спостерігати за шахедами і ракетами на своїй території можна і на повітряних кулях або дельтапланах!!Ф-35 вас не спасе від русні бо ви сцикуни!
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27.08.2024 22:45 Відповісти
бойових стелз-тракторiв достатньо
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27.08.2024 22:53 Відповісти
Кстати, к F-35 еще надо разработать систему какую то, что бы определяла случайно дрон/ракета залетел на территорию НАТО или преднамеренно... Что бы было понятно, можно сбивать или нет.
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27.08.2024 22:54 Відповісти
така система е, i називается вона повна предоплата.
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27.08.2024 23:00 Відповісти
ШІ ракети раши перетре з ШІ Ф 35 Тай розійдуться мирно. Ракета полетить в Україну а Ф 35 відпочивати на базу.
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27.08.2024 23:42 Відповісти
Нащо вони їм? Вони ж створюють "підвищений рівень шуму"...

А якщо серйозно то це звучить максимально лицемірно.
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27.08.2024 22:59 Відповісти
Чому "зезедент" не просить з 10ть F-35 для України .котра вже три роки веде кровопролитну війну з рашистським нелюдом .в той час як поляки їх просять .щоб простоювали без діла ,час від часу злітаючи...
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27.08.2024 23:01 Відповісти
Висока ціна і черга на 5 років... хто за них заплатить... та і час...

Нам б нові модифікації ф16 передали було б добре під ракети на 300 км
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27.08.2024 23:06 Відповісти
і хто їх нам дасть? нам 16ті не дають, а ви про 35ті
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27.08.2024 23:35 Відповісти
Їх хотіли передати ще на початку але Байден одразу заборонив і їх перегнали до німців, вся справа в тому що вони переобладнані під натівські стандарти...
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27.08.2024 23:04 Відповісти
Гандляри.
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27.08.2024 23:19 Відповісти
А то ШО? А то не буде чим прикривати тракторно-фермерські бригади?
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28.08.2024 00:10 Відповісти
Декілька місяців тому був проїздом у Польщі і побачив десь 20 пускових комплексів петріот біля злітної смуги. Це один город, один аеродром....
Польська курва сцить воювати і жопить підтримку тих хто б'є їх ворогів! Пся крев!
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28.08.2024 00:57 Відповісти
хаха, це на роки, там на ті Ф22 черга і зірвані терміни навіть для своїх ВПС, не кажучи вже про закордонних контракторів. Поляки їх отримають років через 5. Але ж їх небо спільно стережуть партнери по НАТО, чого їм боятись? Невже вони думають що після України у Рашки вистачить сил на Польщу? Це смішно, після цієї війни русня ще років 10 ригати буде
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28.08.2024 01:44 Відповісти
Якби українці 30 років не голосували за комуняк, комсомольців , регіоналів і проти НАТО , то Україна давно би була у НАТО і ЕС . І цієї війни б не було.
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28.08.2024 05:53 Відповісти
+++++ Добавить нічого.
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28.08.2024 08:25 Відповісти
А шо с Ф-16? Показали 2 штуки и пару макетов, и все? Отдали назад? Теперь опять клянчим МИГ-29?
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28.08.2024 06:21 Відповісти
Ось-ось іще недовго, на днях, дуже скоро, уже прогрівають да прямо з вертикальним взльотом ух шо буде. Але тільки після майських шашличків, як аєродроми заасфальтують для м'якої посадки і посвідчення літунам випишуть, що так і так закінчив курси, знає англійсську, в журналі оп і тб розписався, медкомісія пройдена, заява у відділ кадрів віднесена, на копії дата і вхідний номер. От з нотаріусом проблемка в держреєстрі.
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28.08.2024 08:39 Відповісти
Якщо росія нападе на Польщу, то міги не допоможуть
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28.08.2024 06:59 Відповісти
 
 