Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш відповів Зеленському на прохання передати МіГи: Лише після того, як отримаємо F-35
Польща може передати Україні свої МіГ-29 лише після того, як її парк бойової авіації поповнять нові літакі. Зокрема, замовлені у США F-35.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, відповідаючи на прохання президента України Володимира Зеленського передати польські МіГи ЗСУ, пише Wirtualna Polska, повідомляє Цензор.НЕТ.
Очільник оборонного відомства Польщі сказав, що розуміє українського президента, але підкреслив, що Польща ухвалює рішення через призму своєї безпеки.
Він також додав, що Варшава зробила для України все, що могла.
Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що Польща повинна зберегти свою обороноздатність, і це є абсолютним пріоритетом.
"Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони", - сказав урядовець.
У контексті можливості передачі Україні польських МіГ-29 Косіняк-Камиш зазначив, що такі рішення можуть ухвалити лише після того, як польські Військово-повітряні сили будуть посилені новими літаками. Зокрема, раніше замовленими у США F-35.
Також він розповів, що наразі МіГ-29 виконують місію із захисту польського повітряного простору.
"Лише після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГі-29, які зараз все ще використовуються зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", - сказав Косіняк-Камиш.
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Відомо, що це будуть 48 винищувачів F-16, модернізованих до версії Block70, 48 легких винищувачів FA-50 та 32 стелс-винищувачі F-35. F-16 та F-35 можуть нести найпотужніші ракети JDAM-ER польської армії з дальністю польоту 1 тисяча кілометрів.
У планах придбання ще 32 літаків, швидше за все, будуть або ще дві ескадрильї F-35, або нові винищувачі, призначені більше для створення переваги в повітрі, такі як F-15EX.
Сьогодні польська авіація має на озброєнні:
· 48 Ф-16 Блок 52
· 14 - МіГ-29
· 18 - Су-22
· 12 - FA-50GF (переданий як "перехідна версія" до того, як будe поставлена перша FA-50PL)
Майбутні пілоти тренуються на літаках M-346 Master, які в Польщі називають Bielik. Зараз їх 15.
А якщо серйозно то це звучить максимально лицемірно.
Нам б нові модифікації ф16 передали було б добре під ракети на 300 км
Польська курва сцить воювати і жопить підтримку тих хто б'є їх ворогів! Пся крев!