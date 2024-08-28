Сбивание Польшей российских ракет над Украиной вызывает большой скептицизм у НАТО, - министр обороны Косиняк-Камыш

Вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.

Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди стран НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис".

"И ни одна страна единолично не будет принимать такие решения. Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", - подчеркнул вице-премьер Польши.

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Он добавил, что не удивлен, почему президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает это, поскольку такова его роль.

"Но наша роль в том, чтобы принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы сегодня делаем", - добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину заявил, что в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

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