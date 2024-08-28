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Сбивание Польшей российских ракет над Украиной вызывает большой скептицизм у НАТО, - министр обороны Косиняк-Камыш

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.

Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, среди стран НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис".

"И ни одна страна единолично не будет принимать такие решения. Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", - подчеркнул вице-премьер Польши.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможности сбития ракет Польшей над Украиной: Варшава хочет поддержки других стран НАТО

Он добавил, что не удивлен, почему президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает это, поскольку такова его роль.

"Но наша роль в том, чтобы принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы сегодня делаем", - добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину заявил, что в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба посетит Польшу и Бельгию: Усиление ПВО, вступление в ЕС и второй Саммит мира

Автор: 

НАТО (9968) Польша (8405) ракеты (3558) Косиняк-Камыш Владислав (43)


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Топ комментарии
+13
Це якби до кордонів Пшековії летіли фури з українським зерном то скептицизму не виникнуло. Позбивали б все. Не пожаліли би десятка ракет з Петріотів
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28.08.2024 12:09
+12
Если бы наша власть тоже с 2019 года принимала решения в интересах страны, а не своего кармана и соседей-пи@аров - не было бы и большой войны. Не было бы и такой жопы сейчас.
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28.08.2024 12:08
+12
Польща над своєю територією Шахед збити не здатна.
А цей Камиш на усі запитання відповідає, фактично, що проти будь-якої допомоги Україні.
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28.08.2024 12:08
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Якби до влади обирали патріотів, а не крадіїв, злочинців і клоунів
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28.08.2024 12:09 Ответить
Если бы наша власть тоже с 2019 года принимала решения в интересах страны, а не своего кармана и соседей-пи@аров - не было бы и большой войны. Не было бы и такой жопы сейчас.
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28.08.2024 12:08 Ответить
Польща над своєю територією Шахед збити не здатна.
А цей Камиш на усі запитання відповідає, фактично, що проти будь-якої допомоги Україні.
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28.08.2024 12:08 Ответить
Сцикуни
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28.08.2024 12:09 Ответить
Це якби до кордонів Пшековії летіли фури з українським зерном то скептицизму не виникнуло. Позбивали б все. Не пожаліли би десятка ракет з Петріотів
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28.08.2024 12:09 Ответить
НАТО мало би взагалі зацікавитись цім субʼєктом , бо його партия фермерів перекривала шляхи допомоги українцям
З такими министрами і агентів ФСБ не потрібно.
Як зьясувалося, що Маск отримав гроші із раши , то мабуть і ця партія фермерів на грошах хремля.
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28.08.2024 12:09 Ответить
ДОВІДКА

Розкрили! ТАЄМНА УГОДА Ілона Маска з олігархами РФ.

https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=U4tfjURvdFGcE_Ti
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28.08.2024 12:11 Ответить
Тобто купив твітер за 44млрд
"кредит на 13 млрд доларів, який https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/35927/2024-08-20-kupivlya-twitter-maskom-stala-nayproblemnishoyu-ugodoyu-dlya-bankiv-z-chasiv-finansovoi-kryzy/ отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років"
та
"одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі X (раніше - Twitter) є венчурний фонд 8VC. У цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена."

тобто банки видали 1/3, інші 100 кредиторів видали 2/3,
один із них мабуть на останньому місці, тому що написали "одним зі 100" виявився американський фонд 8VC

І в чому проблема?
Все законно
А написалали "Розкрили! ТАЄМНА УГОДА Ілона Маска з олігархами РФ."

Тоді, шо повинні написати про

https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "

У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
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28.08.2024 12:58 Ответить
13 мільярдів і 27 мильонів - велика різниця, як кажуть в Одесі
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28.08.2024 13:47 Ответить
А що в банках вже не можна брати кредити на 13млрд?
Це що не законно?

А 27мільонів, за торгівлю іменем - це як?
Точно всі рішення приймались для народа США, а не для того хто платив?
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28.08.2024 14:37 Ответить
І в чому проблема?
проблема у вашому розумі, ТОМУ ЩО ВИ виправдовуєте кацапів . А вони Вас використають і вбʼють - бо як казав ПОДЕРЕВЯНСКИЙ , що усі народи від лат. Homo sapiens , і тількі кацапи від неандертальців.

а зі звірами справи ліпше не мати
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28.08.2024 17:16 Ответить
хто маючи розум написав "13 мільярдів і 27 мильонів - велика різниця, як кажуть в Одесі"

при чому тут кредит 13млрд, котрі дали банки - до кацапів?

а ось 27млн, згідно звіту Конгресу як раз отримані від росії та китаю, за "торгівлю іменем"
ну от просто так давали гроші, та нічого не просили взамін....

тобто ви виправдовуєте, що дати 27млн сім'ї президента США від росії та китаю - це норма
та немає ніякого впливу на рішення президента

а ось взяти кредит 13 млрд в американських банках на купівлю Твітер - це вже погано.

Так США в цих же банках, позичає гроші.
Україні тепер треба відмовитись від підтримки США?
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28.08.2024 17:38 Ответить
Я звинувачую Маска у співпраці за гроши з кацапами проти України
Не треба прикидатися не розумним.

І НЕ ТРЕБА ПРИПЛЕТАТИ 27 мильонів до ціх 13 млрд .
як говорять - мухи окремо , а котлети окремо
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28.08.2024 21:20 Ответить
У людини з мізками, постало би питання

після розкриття інформації, хто дав кредит
зв'язали якийсь один з 100 кредиторів, котрий американський,
знайшли там громадян США, котрі родичі росіян
і за 1-2 дня видали це як сенсацію на всіх новинних площадках

як так швидко все це зробили?

а проти, звіт комітету Конгресу про можливу корупцію сім'ї діючого президента
і новин більше тижня про це майже не існує
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28.08.2024 22:48 Ответить
"великий скептицизм" -це тепер так зветься ?
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28.08.2024 12:10 Ответить
я теж про це подумав - коли стрімке стискання сфінктеру почали діагностувати як "скептицизм"?...
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28.08.2024 12:15 Ответить
Сбитие российских ракет и дронов над территорией Польши/НАТО, тоже вызывает "большой скептицизм"...
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28.08.2024 12:12 Ответить
Ну що ви від них хочете? Кацапи вбили все їхнє керівництво, вони втерлися і досі злизують з пики шмарклі. Немає шляхти, залишились самі куколди…
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28.08.2024 12:13 Ответить
В точку!
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28.08.2024 12:14 Ответить
та ви хоч над своєю збивайте, недоноски
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28.08.2024 12:14 Ответить
Здається знов за рибку гроші.
Це справа не тільки Польщі. Румунія, Чехія, Словакія - всі вони члени НАТО.
Тож не треба перекручувати проблему.
Всі ці країни клеять дурня. Тож може пропускати до них повітряні цілі та застосовувати реб вже над їхньою територією? Щоби ці цілі напевно падали у них? Може тоді дійде?. Що ми вимушені збивати все що летить навіть якщо воно може летіти не до нас. Чи навмисно чи помилково.
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28.08.2024 12:17 Ответить
Кацапи вбили у мізки європейців думку, що українці- другий сорт. А як українці підіймають голову- то кацапи волають на весь світ про бандерівців.
мало того що за кордоном- в Україні 50% манкуртів лають бандерівців і радіють загибелі націоналістів таких як професор Фаріон
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28.08.2024 13:52 Ответить
"Великий скептицизм" тут не в касу.
"Сумніви й вагання роблять боягузів з нас."(с)
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28.08.2024 12:19 Ответить
Про яке там збиття над Україною мова?! НЛО залетіло через державний кордон і 25 км летіло Польщею, командувач дивився та розмірковував; що воно таке. А потім раз - і воно зникло з радарів. От і проблема сама розв"язалась. Та ви, панове гонорові партнери, хоч над своєю територіє те НЛО збийте, хоч для самовиправдовування залп кудись дайте, щоб можно було сказати: повітряні сили Польщі на стражі неба. Але трошки ссимся. Польськи партнери - дуже хоробрі та моцні вояки, та тільки з українським зерном.
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28.08.2024 12:19 Ответить
Так НАТО ще не збило ні одної цілі на своїй тероторії,то погода не така, щоб не було ескалації,хай літає,ми трішки стубовані ітд.
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28.08.2024 12:21 Ответить
Цей скептицизм в даному випадку називається всрачкою. Чомусь збиття ракет членами НАТО на підступах до Ізраілю скептицизму не визивало. Що не дає робити це зараз? Ракети йдуть курсом на країну НАТО. Інколи залітають у простір країни НАТО. Що ще потрібно щоб скептицизм пропав, а почався здоровий прагматизм. Бо збити ціль над головами хоч і дружніх, але українців, для Польші ліпше ніж це робити над Жешувом, наприклад.
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28.08.2024 12:21 Ответить
Нет. Под иранские ракеты НАТО не подписывали. Обошлись своими силами. Знали что Словакия зарубит.
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28.08.2024 14:15 Ответить
"Великий сцикунизм"
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28.08.2024 12:23 Ответить
Вони ж не зерно транспортують.
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28.08.2024 12:25 Ответить
та у них все викликає скептицизм. І він пов'язаний з кількома фактами, про які вони не бажають об'єктивно думати і тим більше їх афішувати:
1. відсутність військової сили в принципі, конкретніше техніки і вояків, бо ті армади літаків не все вирішують - війна з бандами - це одне, а наприклад з китаєм чи кацапами - зовсім інша історія. території, приховані копмлекси, пво і про;
2. величезний пацифізм як у владних коридорах, так і серед населення, який пропагувався останні 50-60 років. І що привело до досить декадентських настроїв в суспільстві;
3. відсутність стратегічного бачення способів ведення ******** воєн. При всіх своїх знаннях і можливостях вони побачили, що багато в чому помилялися і поки що не мають ніякого рішення для нових викликів.

та ще жмені інших факторів, які змушені їх казати про скептицизм, бо складно собі признатися (та й іншим), що по факту вони не годні вести масову війну, та ще й тривалий час.
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28.08.2024 12:57 Ответить
Та вони, курви, і над своєю територією не можуть збити - погода, бач, їм помішала.
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28.08.2024 13:03 Ответить
Ашотакоє? Ну погана погода була, хазяїн собаку не випустить. В погану погоду військові Польші кидають усе і їдуть до дому пити хербатку. А хєрлі дєлать? Погода галіма, настрою нема, порох в мушкетах відсиріває, ще й не видно ніхєра, ноги мокнуть. А ракети та дрони збивать - це ж нада в небо дивитись, а там дощ ****** прямо в обличчя.
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28.08.2024 14:01 Ответить
Тим більше ,що головне ,чому не збивали ,"несприятлива погода", за останньою заявою 2х польських ппошних генералів.
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28.08.2024 13:12 Ответить
просто збивайте 1 н1кому не каж1ть
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28.08.2024 13:41 Ответить
не сбиватимете над Україною, то незабаром доведеться збивати над Польщею, зарубайте собі на носі, бздуни
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28.08.2024 13:42 Ответить
****-*****!
Это если ракета точно летит в Польшу или Нидерланды - Украина должна её пропускать чтоб не было эскалации?????
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29.08.2024 09:57 Ответить
 
 