Сбивание Польшей российских ракет над Украиной вызывает большой скептицизм у НАТО, - министр обороны Косиняк-Камыш
Вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.
Об этом в комментарии РАР заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, среди стран НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис".
"И ни одна страна единолично не будет принимать такие решения. Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", - подчеркнул вице-премьер Польши.
Он добавил, что не удивлен, почему президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает это, поскольку такова его роль.
"Но наша роль в том, чтобы принимать решения в интересах польского государства. И это то, что мы сегодня делаем", - добавил Косиняк-Камыш.
Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Украину заявил, что в НАТО продолжаются дискуссии по защите украинского неба от ударов РФ.
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А цей Камиш на усі запитання відповідає, фактично, що проти будь-якої допомоги Україні.
З такими министрами і агентів ФСБ не потрібно.
Як зьясувалося, що Маск отримав гроші із раши , то мабуть і ця партія фермерів на грошах хремля.
Розкрили! ТАЄМНА УГОДА Ілона Маска з олігархами РФ.
https://youtu.be/K5IER-Ex-VQ?si=U4tfjURvdFGcE_Ti
"кредит на 13 млрд доларів, який https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/35927/2024-08-20-kupivlya-twitter-maskom-stala-nayproblemnishoyu-ugodoyu-dlya-bankiv-z-chasiv-finansovoi-kryzy/ отримав мільярдер Ілон Маск для купівлі компанії Twitter у жовтні 2022 року, став одним із найпроблемніших для банків з часів фінансової кризи 2008-2009 років"
та
"одним зі 100 найбільших інвесторів у купівлі X (раніше - Twitter) є венчурний фонд 8VC. У цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена."
тобто банки видали 1/3, інші 100 кредиторів видали 2/3,
один із них мабуть на останньому місці, тому що написали "одним зі 100" виявився американський фонд 8VC
І в чому проблема?
Все законно
А написалали "Розкрили! ТАЄМНА УГОДА Ілона Маска з олігархами РФ."
Тоді, шо повинні написати про
https://oversight.house.gov/wp-content/uploads/2024/08/2024.08.19-Report-of-the-Impeachment-Inquiry-of-Joseph-R.-Biden-Jr.-President-of-the-United-States.pdf Звіт комітету Конгреса від 19.08.2024
"https://www.washingtonexaminer.com/news/3125455/biden-family-and-associates-made-27m-from-foreign-business-after-boosts-from-joe-biden-impeachment-report/ Сім'я та партнери Байдена заробили 27 мільйонів доларів на іноземному бізнесі після підтримки Джо Байдена: звіт про імпічмент "
У висновку "президент Байден, администрация Байдена-Харрис и высокопоставленные должностные лица Белого дома стремились скрыть участие президента в заговоре его семьи с целью монетизации его высокого поста." від росії та китаю
Це що не законно?
А 27мільонів, за торгівлю іменем - це як?
Точно всі рішення приймались для народа США, а не для того хто платив?
проблема у вашому розумі, ТОМУ ЩО ВИ виправдовуєте кацапів . А вони Вас використають і вбʼють - бо як казав ПОДЕРЕВЯНСКИЙ , що усі народи від лат. Homo sapiens , і тількі кацапи від неандертальців.
а зі звірами справи ліпше не мати
при чому тут кредит 13млрд, котрі дали банки - до кацапів?
а ось 27млн, згідно звіту Конгресу як раз отримані від росії та китаю, за "торгівлю іменем"
ну от просто так давали гроші, та нічого не просили взамін....
тобто ви виправдовуєте, що дати 27млн сім'ї президента США від росії та китаю - це норма
та немає ніякого впливу на рішення президента
а ось взяти кредит 13 млрд в американських банках на купівлю Твітер - це вже погано.
Так США в цих же банках, позичає гроші.
Україні тепер треба відмовитись від підтримки США?
Не треба прикидатися не розумним.
І НЕ ТРЕБА ПРИПЛЕТАТИ 27 мильонів до ціх 13 млрд .
як говорять - мухи окремо , а котлети окремо
після розкриття інформації, хто дав кредит
зв'язали якийсь один з 100 кредиторів, котрий американський,
знайшли там громадян США, котрі родичі росіян
і за 1-2 дня видали це як сенсацію на всіх новинних площадках
як так швидко все це зробили?
а проти, звіт комітету Конгресу про можливу корупцію сім'ї діючого президента
і новин більше тижня про це майже не існує
Це справа не тільки Польщі. Румунія, Чехія, Словакія - всі вони члени НАТО.
Тож не треба перекручувати проблему.
Всі ці країни клеять дурня. Тож може пропускати до них повітряні цілі та застосовувати реб вже над їхньою територією? Щоби ці цілі напевно падали у них? Може тоді дійде?. Що ми вимушені збивати все що летить навіть якщо воно може летіти не до нас. Чи навмисно чи помилково.
мало того що за кордоном- в Україні 50% манкуртів лають бандерівців і радіють загибелі націоналістів таких як професор Фаріон
"Сумніви й вагання роблять боягузів з нас."(с)
1. відсутність військової сили в принципі, конкретніше техніки і вояків, бо ті армади літаків не все вирішують - війна з бандами - це одне, а наприклад з китаєм чи кацапами - зовсім інша історія. території, приховані копмлекси, пво і про;
2. величезний пацифізм як у владних коридорах, так і серед населення, який пропагувався останні 50-60 років. І що привело до досить декадентських настроїв в суспільстві;
3. відсутність стратегічного бачення способів ведення ******** воєн. При всіх своїх знаннях і можливостях вони побачили, що багато в чому помилялися і поки що не мають ніякого рішення для нових викликів.
та ще жмені інших факторів, які змушені їх казати про скептицизм, бо складно собі признатися (та й іншим), що по факту вони не годні вести масову війну, та ще й тривалий час.
Это если ракета точно летит в Польшу или Нидерланды - Украина должна её пропускать чтоб не было эскалации?????