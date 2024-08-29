Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к втягиванию НАТО в войну, - Кулеба
Сбивание Польшей российских воздушных целей ракет и дронов, которые летят в ее направлении, не приведет к участию Североатлантического альянса в войне.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сегодня на встрече министров иностранных дел европейских стран также будет просить об использовании возможностей ПВО в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.
"Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - подчеркнул Кулеба.
Министр отметил, что польская система ПВО интегрирована с системой НАТО.
"Аргумент, что это (сбивание ракет Польшей - ред.) сделает кого-то из них участником войны, не имеет под собой оснований. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может нанести вред вашей собственной территории", - добавил Кулеба.
Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.
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Це ж виведення їх із зони комфорту,, в якій так затишно ц безтурботно живеться. За спиною України і українського народу.
Щось я за таке не чув,може пропустив?
Без дозволу такі дії вважаються актом агресії/нападу,наскільки пам'ятаю!
Мабуть твереза логіка тут безсила бо панує путінська зомбі маячня з червоних ліній