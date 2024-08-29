Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к втягиванию НАТО в войну, - Кулеба

Сбивание Польшей российских воздушных целей ракет и дронов, которые летят в ее направлении, не приведет к участию Североатлантического альянса в войне.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня на встрече министров иностранных дел европейских стран также будет просить об использовании возможностей ПВО в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

"Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Призываю страны, которые обещали Patriot, наконец передать их Украине, - Кулеба

Министр отметил, что польская система ПВО интегрирована с системой НАТО.

"Аргумент, что это (сбивание ракет Польшей - ред.) сделает кого-то из них участником войны, не имеет под собой оснований. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может нанести вред вашей собственной территории", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО усилит военную помощь Украине после последних российских обстрелов, - Столтенберг