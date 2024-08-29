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Сбивание Польшей российских ракет и дронов не приведет к втягиванию НАТО в войну, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Сбивание Польшей российских воздушных целей ракет и дронов, которые летят в ее направлении, не приведет к участию Североатлантического альянса в войне.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня на встрече министров иностранных дел европейских стран также будет просить об использовании возможностей ПВО в странах ЕС, в частности Польши, для защиты части воздушного пространства Украины.

"Я не ставлю под сомнение готовность Польши создавать защитные механизмы, они не могут это сделать самостоятельно. Нам нужны партнеры, чтобы поддержать их в этом", - подчеркнул Кулеба.

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Министр отметил, что польская система ПВО интегрирована с системой НАТО.

"Аргумент, что это (сбивание ракет Польшей - ред.) сделает кого-то из них участником войны, не имеет под собой оснований. Вы не вступаете в войну, сбивая ракету или беспилотник, который летит в вашем направлении и может нанести вред вашей собственной территории", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что вопрос сбивания российских ракет и ударных дронов над территорией Украины польской системой противовоздушной обороны вызывает "большой скептицизм" среди стран НАТО.

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Автор: 

НАТО (9970) Польша (8405) ракеты (3561) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Цікаво, чи знайдеться в світі політик, який звертає уваги на запевняння Кулєби?
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29.08.2024 12:48
+3
Щас вилізе з коментарями Камиш Косіняк і затягне свою улюблену -
..
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29.08.2024 12:53
+3
Так зараз починається осінь дощі хмарність… як поляки будуть їх збивати як їх не буде візуалізовано ?
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29.08.2024 12:54
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Цікаво, чи знайдеться в світі політик, який звертає уваги на запевняння Кулєби?
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29.08.2024 12:48 Ответить
Щас вилізе з коментарями Камиш Косіняк і затягне свою улюблену -
..
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29.08.2024 12:53 Ответить
Так зараз починається осінь дощі хмарність… як поляки будуть їх збивати як їх не буде візуалізовано ?
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29.08.2024 12:54 Ответить
Полетит на Польшу ядерная бомба с рашки, они ее не собьют
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29.08.2024 12:54 Ответить
Туск сказав, що не уявляє як розрізнити ракету і дрон від цивільних об'єктів....особливо коли сонце сліпить, чи темрява очі виколупує.
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29.08.2024 12:58 Ответить
з України ж в Польщу так багато цивільної авіації летить останні роки, ага 🤡
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29.08.2024 13:15 Ответить
біля кордонів гелікоптери кожен день літають, ухилянтів виглядають, не знав ?
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29.08.2024 13:22 Ответить
Так сонце і темрява не дає встановити і звідки летить. Хто зна як розрінити сторони світу. Цих технологійв Польще ще немає😏
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29.08.2024 13:23 Ответить
Та чи можна переконати бздунів і ждунів, що агресія та просування рашистської пітьми на захід сама по-собі розсмокчеться?
Це ж виведення їх із зони комфорту,, в якій так затишно ц безтурботно живеться. За спиною України і українського народу.
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29.08.2024 13:17 Ответить
А на питаня "чи надала,за поданям ВЕРХОВНОГО головнокомандувача, ВРУ ДОЗВІЛ (запрошеня?) на збитя цілей НА(НАД) СУВЕРЕНІЙ території України?".
Щось я за таке не чув,може пропустив?
Без дозволу такі дії вважаються актом агресії/нападу,наскільки пам'ятаю!
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29.08.2024 13:18 Ответить
Куляба зуб дає ?
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29.08.2024 13:23 Ответить
ми теж не хотіли вступати в цю війну але якщо ми захищаємо східні кордони ЄС то ці країни теж мусять "вступити" у війну.
Мабуть твереза логіка тут безсила бо панує путінська зомбі маячня з червоних ліній
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29.08.2024 14:22 Ответить
Це так, але Польщі це теж не потрібно.
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29.08.2024 14:27 Ответить
а бы что то *********.................................феерические ********..................................
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29.08.2024 14:37 Ответить
 
 