Збиття Польщею російських ракет та дронів не призведе до втягування НАТО у війну, - Кулеба

Збиття Польщею російських повітряних цілей ракет та дронів, які летять у її напрямку, не призведе до участі Північноатлантичного альянсу у війні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн також проситиме про використання можливостей ППО в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому", - наголосив Кулеба.

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Міністр зазначив, що польська система ППО інтегрована з системою НАТО.

"Аргумент, що це (збиття ракет Польщею, - ред.) зробить когось із них учасником війни, не має під собою підстав. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету або безпілотник, який летить у вашому напрямку і може завдати шкоди вашій власній території", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання збиття російських ракет і ударних дронів над територією Україною польською системою протиповітряної оборони викликає "великий скептицизм" серед країн НАТО.

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