УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8702 відвідувача онлайн
Новини
1 092 14

Збиття Польщею російських ракет та дронів не призведе до втягування НАТО у війну, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Збиття Польщею російських повітряних цілей ракет та дронів, які летять у її напрямку, не призведе до участі Північноатлантичного альянсу у війні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що сьогодні на зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн також проситиме про використання можливостей ППО в країнах ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

"Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому", - наголосив Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаю країни, які обіцяли Patriot, нарешті передати їх Україні, - Кулеба

Міністр зазначив, що польська система ППО інтегрована з системою НАТО. 

"Аргумент, що це (збиття ракет Польщею, - ред.) зробить когось із них учасником війни, не має під собою підстав. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету або безпілотник, який летить у вашому напрямку і може завдати шкоди вашій власній території", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що питання збиття російських ракет і ударних дронів над територією Україною польською системою протиповітряної оборони викликає "великий скептицизм" серед країн НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО посилить військову допомогу Україні після останніх російських обстрілів, - Столтенберг

Автор: 

НАТО (6431) Польща (8489) ракети (4014) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Цікаво, чи знайдеться в світі політик, який звертає уваги на запевняння Кулєби?
показати весь коментар
29.08.2024 12:48
+3
Щас вилізе з коментарями Камиш Косіняк і затягне свою улюблену -
..
показати весь коментар
29.08.2024 12:53
+3
Так зараз починається осінь дощі хмарність… як поляки будуть їх збивати як їх не буде візуалізовано ?
показати весь коментар
29.08.2024 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво, чи знайдеться в світі політик, який звертає уваги на запевняння Кулєби?
показати весь коментар
29.08.2024 12:48 Відповісти
Щас вилізе з коментарями Камиш Косіняк і затягне свою улюблену -
..
показати весь коментар
29.08.2024 12:53 Відповісти
Так зараз починається осінь дощі хмарність… як поляки будуть їх збивати як їх не буде візуалізовано ?
показати весь коментар
29.08.2024 12:54 Відповісти
Полетит на Польшу ядерная бомба с рашки, они ее не собьют
показати весь коментар
29.08.2024 12:54 Відповісти
Туск сказав, що не уявляє як розрізнити ракету і дрон від цивільних об'єктів....особливо коли сонце сліпить, чи темрява очі виколупує.
показати весь коментар
29.08.2024 12:58 Відповісти
з України ж в Польщу так багато цивільної авіації летить останні роки, ага 🤡
показати весь коментар
29.08.2024 13:15 Відповісти
біля кордонів гелікоптери кожен день літають, ухилянтів виглядають, не знав ?
показати весь коментар
29.08.2024 13:22 Відповісти
Так сонце і темрява не дає встановити і звідки летить. Хто зна як розрінити сторони світу. Цих технологійв Польще ще немає😏
показати весь коментар
29.08.2024 13:23 Відповісти
Та чи можна переконати бздунів і ждунів, що агресія та просування рашистської пітьми на захід сама по-собі розсмокчеться?
Це ж виведення їх із зони комфорту,, в якій так затишно ц безтурботно живеться. За спиною України і українського народу.
показати весь коментар
29.08.2024 13:17 Відповісти
А на питаня "чи надала,за поданям ВЕРХОВНОГО головнокомандувача, ВРУ ДОЗВІЛ (запрошеня?) на збитя цілей НА(НАД) СУВЕРЕНІЙ території України?".
Щось я за таке не чув,може пропустив?
Без дозволу такі дії вважаються актом агресії/нападу,наскільки пам'ятаю!
показати весь коментар
29.08.2024 13:18 Відповісти
Куляба зуб дає ?
показати весь коментар
29.08.2024 13:23 Відповісти
ми теж не хотіли вступати в цю війну але якщо ми захищаємо східні кордони ЄС то ці країни теж мусять "вступити" у війну.
Мабуть твереза логіка тут безсила бо панує путінська зомбі маячня з червоних ліній
показати весь коментар
29.08.2024 14:22 Відповісти
Це так, але Польщі це теж не потрібно.
показати весь коментар
29.08.2024 14:27 Відповісти
а бы что то *********.................................феерические ********..................................
показати весь коментар
29.08.2024 14:37 Відповісти
 
 