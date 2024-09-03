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У Зеленского есть последний шанс, чтобы убедить Байдена разрешить удары по РФ, - The Economist

Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

На следующей неделе на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. У украинского лидера будет последний шанс убедить главу Белого дома позволить бить вглубь территории страны-агрессора России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Издание напомнило, что полный запрет на поражение целей в России американским оружием был снят в мае, когда в Вашингтоне сообщили, что Украина может нанести удар по скоплению российских войск по ту сторону границы, которые готовятся к наступлению на город Харьков. Когда месяц спустя украинцы вошли в Курскую область, они взяли с собой зенитно-ракетные батареи, которые были развернуты против российских войск, призванных отражать вторжение. Никаких возражений в Вашингтоне не возникло.

В прошлом причиной запрета Украине использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалацию реакции со стороны Кремля, которая, в конечном итоге, нанесет больший вред Украине и может даже привести к применению Россией ядерного оружия. В последние месяцы появляются новые причины для ограничений Украины.

"Неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, которые имеют большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегической картины, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, используемых для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс, лучше использовать против целей в Крыму", - пишет издание.

Также читайте: Пока администрация Байдена у власти, США вряд ли позволят Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Также недавно стало известно, что администрация Байдена не позволила Британии и Франции одобрить просьбу Украины на использование ракет Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории. Это стало возможным потому, что эта крылатая ракета содержит американские компоненты.

Эксперты же называют аргументы об отсутствии целей в зоне действия западного оружия или недостаточном количестве ракет сомнительными. Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, описывает ситуацию как "постоянное оправдание, которое вводит в заблуждение и является неточным". По его словам, нет "никаких моральных или юридических причин не атаковать эти цели". Он отметил, что господин Байден получает много советов от чиновников времен Обамы, которые неоднократно ошибались в отношении России. И если Байден не изменит свое мнение, "его наследие будет запятнано".

"Вскоре у господина Зеленского будет последний шанс убедить господина Байдена принять новый подход до того, как он покинет пост, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН", - добавляет The Economist.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО ответили Сикорскому на призыв сбивать российские ракеты над Украиной: Такие действия могут иметь последствия для всего Альянса

Автор: 

Байден Джо (2788) Зеленский Владимир (20311) НАТО (9977)


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Топ комментарии
+39
Чому свою величезну проблему Зеленський хоче переклaсти нa США? Де нaші рaкети, які летять і до 500 і більше 500 кілoметрів? Якби їх не було, то інше питaння, a тaк при Порошенко довершили рaкету "Сaпсaн-Грім 2". Крім "Сaпсaну" були готові і почaвся випуск "Нептунів" тa "Вільх". Де вони? Пройшло вже більше 5 років, немaє того, що зaлишив Порошенко, я не кaжу про те, що мaв зробити Зеленський, бо по дебaтaх нa стaдіоні, Боневтік порядний, чесний і знaв що робити, aле по діях, з першого дня презилденствa у нього у всьому винен Порошенко, a з перших днів пловномсштaбного вторгнення - Бйден. A де твоя відповідaльність, Потужний ти нaш?
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03.09.2024 08:05
+26
После поездки Дерьмака в Штаты у Янелоха есть шанс только жиденько...
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
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03.09.2024 07:59
+15
До того ще й тупий.
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03.09.2024 08:12
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Правила форума Совет форумчан
Він не дозволить, бо це використають проти його кандидата в президенти.
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03.09.2024 07:41 Ответить
А може досить уже просити дозволів,а бити своїм чи не має чим?! Тоді тими,хто знову засунув щупальця до корупційних годувальниці Укренерго. Як це битиме по репутації України це одна з основних джерел вашого існування, а ви про Америку
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03.09.2024 07:44 Ответить
До того ще й тупий.
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03.09.2024 08:12 Ответить
В нього IQ 140, щоправда, це на двох з єрмаком. Приблизно 60 на 80.
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03.09.2024 09:34 Ответить
Забагато ви йому даєте
10 на 130 .... може все таки забагато.... 5 до 135 (щоб текст читав)
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03.09.2024 09:47 Ответить
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03.09.2024 10:29 Ответить
У Зеленского фразы похлеще чем у Кличко, пора мемуары выпускать
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03.09.2024 12:39 Ответить
Щоб текст читав, і знав всі букви, потрібно мінімум 50.
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03.09.2024 11:54 Ответить
Забагато занадто ви на єрмака відміряли. IQ 135 це 5% населення.
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03.09.2024 11:56 Ответить
Кажуть шо не 4-х. Бо ви забили додати до переліку орденоносців з позивним "Плешивий дегенерат" та "Кнурячий хряк" тоб то кошевого з пікаловим.
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03.09.2024 10:21 Ответить
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03.09.2024 10:27 Ответить
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03.09.2024 12:38 Ответить
Тут треба після кожного слова ставити крапку. Тоді може з'явитись якийсь ценз, смисил - та що шо загодно може з'явитись - навіть діабло.
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03.09.2024 12:47 Ответить
У нього на пиці написано діагноз - невиліковний.
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04.09.2024 19:31 Ответить
ніхєра не вийде - Байдену вже підказали, і він буде стендаперу тицять Кудрицьким і опівською корупцією.
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03.09.2024 07:53 Ответить
OBOZ Почнеться вже ЦЬОГО МІСЯЦЯ! РОЗШИРЕННЯ територій на РОСІЇ | 3 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка- 3 вересня
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03.09.2024 09:13 Ответить
до чого тут аналіз фронту на росії до розмови з Байденом про надання дозволів?? Це дії з різними, і часто з протилежними векторами.
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03.09.2024 09:36 Ответить
После поездки Дерьмака в Штаты у Янелоха есть шанс только жиденько...
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
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03.09.2024 07:59 Ответить
дерьмак вже їздив два рази в грудні 2023 року в штати...після того пів року Україна не отримувала ні фіндопомогу ні військову.
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03.09.2024 10:14 Ответить
Знову буде бикувати,як завжди! З таким потужним переговорником,буде за щастя,якщо нам взагалі не відмовлять в допомозі! Хоча він,в принципі,ради цього туди і намилився. Так показує практика.
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03.09.2024 08:00 Ответить
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, то переможе без всякого Байдена та ракет. У когось трапиться кондрашка, або мнр передумає під час перельоту. Або щось подібне до збиття Боїнгу чи занурення Москви
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03.09.2024 08:02 Ответить
Це елементарно, Ватсон
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03.09.2024 08:03 Ответить
Є маленька проблемка: той "бог" заборонений нещодавньою постановою ВРУ, а жодні інші "боги", скільки не ставай перед ними на будь-які частини тіла, безсилі проти русні.
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03.09.2024 08:20 Ответить
Може вже досить нісенітниць
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03.09.2024 08:39 Ответить
Чому свою величезну проблему Зеленський хоче переклaсти нa США? Де нaші рaкети, які летять і до 500 і більше 500 кілoметрів? Якби їх не було, то інше питaння, a тaк при Порошенко довершили рaкету "Сaпсaн-Грім 2". Крім "Сaпсaну" були готові і почaвся випуск "Нептунів" тa "Вільх". Де вони? Пройшло вже більше 5 років, немaє того, що зaлишив Порошенко, я не кaжу про те, що мaв зробити Зеленський, бо по дебaтaх нa стaдіоні, Боневтік порядний, чесний і знaв що робити, aле по діях, з першого дня презилденствa у нього у всьому винен Порошенко, a з перших днів пловномсштaбного вторгнення - Бйден. A де твоя відповідaльність, Потужний ти нaш?
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03.09.2024 08:05 Ответить
Зате є асфальт в три шари (виходячи з кошторису). Хіба це не незламно і не потужно? Яких реформ вам ще не хватає?
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03.09.2024 09:08 Ответить
ОСЬ ВАМ ВІДПОВІД ВІД САМОГО.

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03.09.2024 10:31 Ответить
The economist очікує на дива від "школи криворизької дипломатії" ? Даремно
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03.09.2024 08:08 Ответить
А що, ермак з подоляком їздили. Які результати виїздили. Чи вони не за дозволом до Байдена їздили? Нічого не розумію. Хто в нас президент?
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03.09.2024 08:19 Ответить
да пацани просто катнулись відчути свободу, хто вони такі в глобальному світі щоб в сполучених штатах до них серйозно ставились
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03.09.2024 08:33 Ответить
Шопінг, кафешка? І то таке...
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03.09.2024 08:36 Ответить
Арестовича з ханумаком провідали. Як вони там? Без України, без кагалу?
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03.09.2024 08:47 Ответить
а шо потім?
україна буде воювати лопатами?
чи с зе!поцем, таки всьо, питання закрите?
і єрмачину визвали саме, що б повідомити про це.
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03.09.2024 08:22 Ответить
Краще б він втік
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03.09.2024 08:26 Ответить
Авжеж, останній! Не зможе переконати -нехай іде геть! З нього такий президент як з лайна куля! Лише шкодить!
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03.09.2024 08:28 Ответить
The Economist стала так себе СМИ...
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03.09.2024 08:33 Ответить
Яка маячня.
А що - Штати забороняли використовувати їхню зброю в Курській області? Не вірю що є якийсь документ з забороною.

Все це провокація зеленої швалі - типу не ми нищимо Україну а нам забороняють захищатися.

Що - Байден напише наказ вдарити американською зброєю по центрах на россії?

Маячня. Чи Україні дали зброю щоб нею в байдики бити? Є зброя - використовуй.

А наказ від США бити по россії - це оголошення війни.
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03.09.2024 08:34 Ответить
Мені ці постійні в'ялі дискусії про заборони бити західною зброєю по росії чомусь нагадують не такий давній триндьож про нібито вимоги МВФ (перед наданням чергового траншу), щодо підвищення цін на газ та комуналку, підвищення пенсійного віку тощо. Що я хочу цим сказати? А те, що, можливо і немає ніяких заборон, а хтось просто їх собі придумав?
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03.09.2024 09:29 Ответить
"не дозволяє, бо там находяться американські компоненти" - такого фарисейства ще не чув. С...ки, а в мокшанських ракетах їх немає? При всіх прой...бах нашого сонцеликого такого сцикунства від бідона ще треба пошукати.
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03.09.2024 08:38 Ответить
старый Бидон уже готовиться на концерт кобздона, ничего не оно не изменит.
единственный шанс использовать его маразм и деменцию. нужны психологи поработать с дедом.
оно уже не помнит, что на завтрак ело, как его зовут и какой стороной штаны одевать.
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03.09.2024 08:45 Ответить
ruski , a tebe niholodna s goloi zhopoi begati ? 🤔
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03.09.2024 08:49 Ответить
Дарма ти про нього так...він ще щось рашці закине...перед дємбєлєм...😁
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03.09.2024 08:51 Ответить
Snachala iemu nuzhen dozvil Jermaka , negozha smatriashceva ignorirovati ! 🤭
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03.09.2024 08:47 Ответить
Будь Зе мудрим та розважливим то вже можна було б налагодити власне виробництво ракет на кшталт тих,якими Хезбола б'є по Ізраїлю...або отримати якісь ракети типу що постачає рассєї КНдр...у невідомих партнерів...типу"випадково знайшли на складах"...
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03.09.2024 08:50 Ответить
Швидче б вже Трампа обрали, тоді шанси на перемогу будуть хочаб 50/50, а не 1/99 як з цими імпотентними лівацькими чорнодупими лєсбо-підарасами, ака "дєрьмократами".
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03.09.2024 08:50 Ответить
Тоді нам капець а не 50/50...і не тільки нам..
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03.09.2024 08:53 Ответить
Ніхто не знає напевно, як воно буде, тому і написав 50/50. Та й взагалі, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
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03.09.2024 09:19 Ответить
Буде або дуже добре, або дуже погано, середнього не дано.
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03.09.2024 12:46 Ответить
Настане наш час.
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03.09.2024 08:52 Ответить
Про що два роки мовчав Залужний - кілька епізодів із книжки його радниці Людмили Долгоновської

https://www.pravda.com.ua/authors/5e98065537118/ ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2024, 05:30 УП
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03.09.2024 09:10 Ответить
Атакуй не атакуй, все равно получиш .... Ето про уйла.
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03.09.2024 09:00 Ответить
Російських військові вже зараз вчаться керувати цими ракетами.

Використання іранських балістичних ракет Ababil або Fateh-360 дозволить росіянам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет власного виробництва, таких як "Іскандери", для ударів вглиб України. Такий https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 прогноз щодо можливої стратегії армії РФ дав у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
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03.09.2024 09:03 Ответить
Літаки летять, будем всіх бамбіть, незламно і потужно
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03.09.2024 09:10 Ответить
Це не для України останній шанс, а для американців показати, що вони здатні забезпечувати світовий порядок. Всі побачили слабкість західного світу і продажність. Розхитуються не тільки близький Схід, Тайвань-Китай, Венесуела.... Монголія не виконує Римський Статут - це показово. путін спеціально показав, що захід безсилий. Розхитаний порядок всього світу, а це кінець всьому глобальному заходу
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03.09.2024 09:05 Ответить
Весь мир в труху - не так вже й фантастично звучить
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03.09.2024 09:11 Ответить
І ядерки не треба. Достатньо занурити світ у хаос, зламати світопорядок, показати сцикливістю і недієздатність Заходу. Поки що Захід ховається за НАТО, але коли ***** його спробує на зуб і переконається в його недієздатності, отоді почнеться справжній армагеддон для західної цивілізації.
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03.09.2024 09:53 Ответить
Це не просто "останній шанс"
Це - необхідність. Якщо ЕрЗе не здатне досягнути необхідного результату - то нахрена воно потрібне?
Нагадати, як 18 квітня перед стадіоном гундосе чмо заявляло "єслі не справлюсь - уйду"?
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03.09.2024 09:11 Ответить
Со стороны Запада это выглядит как будто Зеленский изо всех сил хочет втянуть их в войну. Шаг за шагом. Его можно понять, но для Запада главное не участие в этой войне. Бог сделал Западу невероятный подарок в виде Украины. Нельзя все испортить.
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03.09.2024 09:13 Ответить
Не подарунок, а результат багаторічної правильної роботи з Україною.
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03.09.2024 11:30 Ответить
"байду" обнімають прорашистські агенти сало з іваном, кірба, та ще де-кілька дрібніших клєрків. своїми порадами ,так само , як агент єрмак "міцно тримає в "проросійських обіймах "зезедента"
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03.09.2024 09:14 Ответить
Если из Украины нельзя бить американским оружием вглубь России, придется бить из России по России.
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03.09.2024 09:28 Ответить
мене більше цікавить, чому зЄлЄнскій не б'є по пукіну?
хоча ми всі прекрасно знаємо відповідь на це питання!
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03.09.2024 09:31 Ответить
От що буває, коли Іванушка Дурачок становиться царем
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03.09.2024 09:46 Ответить
Тут ближче - Іудушка дурачок.
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03.09.2024 13:51 Ответить
Якщо в виданні the economist реально вважають, що напівграмотний інфантильний паяц може когось переконати, то рівень цього видання - дно
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03.09.2024 10:16 Ответить
А були б свої ракети - дозвіл був би не потрібен, да Вова?
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03.09.2024 10:32 Ответить
"адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому."

Це все, що потрібно знати про "демократів". Водночас треба пам'ятати і знати - для чого Байден домагався зустрічі з хуьлом 16 червня 2021р у Женеві. І про що він там домовився.

А винен у здачі інтересів України Трамп, не переплутайте!
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03.09.2024 10:40 Ответить
Трампа з Байденом - на відпочинок. Хай половлять рибу, подумають про сенс життя... А ось Камалі Гарріс - і карти в руки.
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03.09.2024 13:55 Ответить
Камала Гарріс - баба кар'єристка, яка зробила собі кар'єру одним місцем. Добре, якщо цій безмозкій бабі пояснили, де розташована Україна.
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03.09.2024 14:30 Ответить
Байден ніколи не дозволить тому що може постраждати власність американських компаній в раші та бути затримки в експорті ресурсів а це призведе до інфляції та є поганим фактором перед виборами
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03.09.2024 10:47 Ответить
Пока есть Байден - шансов нет и не будет.
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03.09.2024 10:57 Ответить
Давай, Зєля! В тебе ще є один аргумент, який ти не використовував! Байдена винесуть на носилках! Підпише все!

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03.09.2024 11:35 Ответить
3й рік війни скоро переросте в 4й.
Де українські ракети? Де вони? Де ЯЗ який потрібен як повітря? Де вся зброя?
Воювати українчиками? Так вони закінчаться швидше ніж москалі.
Агов, Умєров! УкрОборонПром! Нащо ви існуєте ?!
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03.09.2024 12:02 Ответить
Последний шанс, конечно же не будет использован, т.е. зарубежные партнеры "обнулят" его (как обычно), и Зеленскому придется подписать капитуляцию. Т.е. во всем будут виноваты америкосы, вот...
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03.09.2024 12:33 Ответить
Без шансів.
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03.09.2024 13:02 Ответить
Все просто, треба розуміти все це кончений англосаксонський світ , всі вони тобі посміхаються, клянуться в вічної дружбі , а на самому ділі вже тебе продали та забули. Бо у них є фраза "бізнес є бізнес і нічого особистого."
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03.09.2024 15:17 Ответить
 
 