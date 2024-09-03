У Зеленского есть последний шанс, чтобы убедить Байдена разрешить удары по РФ, - The Economist

На следующей неделе на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. У украинского лидера будет последний шанс убедить главу Белого дома позволить бить вглубь территории страны-агрессора России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.

Издание напомнило, что полный запрет на поражение целей в России американским оружием был снят в мае, когда в Вашингтоне сообщили, что Украина может нанести удар по скоплению российских войск по ту сторону границы, которые готовятся к наступлению на город Харьков. Когда месяц спустя украинцы вошли в Курскую область, они взяли с собой зенитно-ракетные батареи, которые были развернуты против российских войск, призванных отражать вторжение. Никаких возражений в Вашингтоне не возникло.

В прошлом причиной запрета Украине использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалацию реакции со стороны Кремля, которая, в конечном итоге, нанесет больший вред Украине и может даже привести к применению Россией ядерного оружия. В последние месяцы появляются новые причины для ограничений Украины.

"Неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, которые имеют большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегической картины, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, используемых для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс, лучше использовать против целей в Крыму", - пишет издание.

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Также недавно стало известно, что администрация Байдена не позволила Британии и Франции одобрить просьбу Украины на использование ракет Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории. Это стало возможным потому, что эта крылатая ракета содержит американские компоненты.

Эксперты же называют аргументы об отсутствии целей в зоне действия западного оружия или недостаточном количестве ракет сомнительными. Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, описывает ситуацию как "постоянное оправдание, которое вводит в заблуждение и является неточным". По его словам, нет "никаких моральных или юридических причин не атаковать эти цели". Он отметил, что господин Байден получает много советов от чиновников времен Обамы, которые неоднократно ошибались в отношении России. И если Байден не изменит свое мнение, "его наследие будет запятнано".

"Вскоре у господина Зеленского будет последний шанс убедить господина Байдена принять новый подход до того, как он покинет пост, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН", - добавляет The Economist.

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