У Зеленского есть последний шанс, чтобы убедить Байдена разрешить удары по РФ, - The Economist
На следующей неделе на полях ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН должна состояться встреча президентов США Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского. У украинского лидера будет последний шанс убедить главу Белого дома позволить бить вглубь территории страны-агрессора России американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Economist.
Издание напомнило, что полный запрет на поражение целей в России американским оружием был снят в мае, когда в Вашингтоне сообщили, что Украина может нанести удар по скоплению российских войск по ту сторону границы, которые готовятся к наступлению на город Харьков. Когда месяц спустя украинцы вошли в Курскую область, они взяли с собой зенитно-ракетные батареи, которые были развернуты против российских войск, призванных отражать вторжение. Никаких возражений в Вашингтоне не возникло.
В прошлом причиной запрета Украине использовать американское оружие против целей в России было то, что это может спровоцировать эскалацию реакции со стороны Кремля, которая, в конечном итоге, нанесет больший вред Украине и может даже привести к применению Россией ядерного оружия. В последние месяцы появляются новые причины для ограничений Украины.
"Неназванные чиновники предполагают, что администрация не хочет ставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в какой-то момент в будущем. Другие чиновники утверждают, что разрешение Украине использовать против целей в России системы ATACMS, которые имеют большую дальность действия, чем HIMARS, не изменит стратегической картины, поскольку в зоне досягаемости этих систем недостаточно целей. Россия перебазировала большинство самолетов, используемых для запуска мощных планерных бомб, и в любом случае такой дефицитный ресурс, лучше использовать против целей в Крыму", - пишет издание.
Также недавно стало известно, что администрация Байдена не позволила Британии и Франции одобрить просьбу Украины на использование ракет Storm Shadow/Scalp за пределами украинской территории. Это стало возможным потому, что эта крылатая ракета содержит американские компоненты.
Эксперты же называют аргументы об отсутствии целей в зоне действия западного оружия или недостаточном количестве ракет сомнительными. Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе, описывает ситуацию как "постоянное оправдание, которое вводит в заблуждение и является неточным". По его словам, нет "никаких моральных или юридических причин не атаковать эти цели". Он отметил, что господин Байден получает много советов от чиновников времен Обамы, которые неоднократно ошибались в отношении России. И если Байден не изменит свое мнение, "его наследие будет запятнано".
"Вскоре у господина Зеленского будет последний шанс убедить господина Байдена принять новый подход до того, как он покинет пост, когда они встретятся на следующей неделе в Нью-Йорке на полях ежегодной Генеральной Ассамблеи ООН", - добавляет The Economist.
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10 на 130 .... може все таки забагато.... 5 до 135 (щоб текст читав)
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
україна буде воювати лопатами?
чи с зе!поцем, таки всьо, питання закрите?
і єрмачину визвали саме, що б повідомити про це.
А що - Штати забороняли використовувати їхню зброю в Курській області? Не вірю що є якийсь документ з забороною.
Все це провокація зеленої швалі - типу не ми нищимо Україну а нам забороняють захищатися.
Що - Байден напише наказ вдарити американською зброєю по центрах на россії?
Маячня. Чи Україні дали зброю щоб нею в байдики бити? Є зброя - використовуй.
А наказ від США бити по россії - це оголошення війни.
единственный шанс использовать его маразм и деменцию. нужны психологи поработать с дедом.
оно уже не помнит, что на завтрак ело, как его зовут и какой стороной штаны одевать.
https://www.pravda.com.ua/authors/5e98065537118/ ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2024, 05:30 УП
Використання іранських балістичних ракет Ababil або Fateh-360 дозволить росіянам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет власного виробництва, таких як "Іскандери", для ударів вглиб України. Такий https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 прогноз щодо можливої стратегії армії РФ дав у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
Це - необхідність. Якщо ЕрЗе не здатне досягнути необхідного результату - то нахрена воно потрібне?
Нагадати, як 18 квітня перед стадіоном гундосе чмо заявляло "єслі не справлюсь - уйду"?
хоча ми всі прекрасно знаємо відповідь на це питання!
Це все, що потрібно знати про "демократів". Водночас треба пам'ятати і знати - для чого Байден домагався зустрічі з хуьлом 16 червня 2021р у Женеві. І про що він там домовився.
А винен у здачі інтересів України Трамп, не переплутайте!
Де українські ракети? Де вони? Де ЯЗ який потрібен як повітря? Де вся зброя?
Воювати українчиками? Так вони закінчаться швидше ніж москалі.
Агов, Умєров! УкрОборонПром! Нащо ви існуєте ?!