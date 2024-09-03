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Новини
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У Зеленського є останній шанс, щоб переконати Байдена дозволити удари по РФ, – The Economist

Під час саміту НАТО Байден проведе зустріч держав, які уклали безпекові угоди з Україною, - Карпентер

Наступного тижня на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН має відбутися зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського. В українського лідера буде останній шанс переконати главу Білого дому дозволити бити вглиб території країни-агресора Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише The Economist.

Видання нагадало, що повна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була знята в травні, коли у Вашингтоні повідомили, що Україна може завдати удару по скупченню російських військ по той бік кордону, які готуються до наступу на місто Харків. Коли місяць потому українці увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, покликаних відбивати вторгнення. Жодних заперечень у Вашингтоні не виникло.

У минулому причиною заборони Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалацію реакції з боку Кремля, яка в кінцевому підсумку завдасть більшої шкоди Україні і може навіть призвести до застосування Росією ядерної зброї. Останніми місяцями з’являються нові причини для обмежень України.

"Неназвані чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати проти цілей в Росії системи ATACMS, які мають більшу дальність дії, ніж HIMARS, не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності цих систем недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків, що використовуються для запуску потужних планерних бомб, і в будь-якому випадку такий дефіцитний ресурс, краще використати проти цілей у Криму", – пише видання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО відповіли Сікорському на заклик збивати російські ракети над Україною: Такі дії можуть мати наслідки для всього Альянсу

Також нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена не дозволила Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Storm Shadow/Scalp за межами української території. Це стало можливим тому, що ця крилата ракета містить американські компоненти.

Експерти ж називають аргументи про відсутність цілей в зоні дії західної зброї чи недостатню кількість ракет сумнівними. Бен Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, описує ситуацію як "постійне виправдовування, яке вводить в оману і є неточним". За його словами, немає "жодних моральних чи юридичних причин не атакувати ці цілі". Він наголосив, що пан Байден отримує багато порад від чиновників часів Обами, які неодноразово помилялися щодо Росії. І якщо Байден не змінить свою думку, "його спадщина буде заплямована".

"Незабаром у пана Зеленського буде останній шанс переконати пана Байдена прийняти новий підхід до того, як він залишить посаду, коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН", – додає The Economist.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки адміністрація Байдена при владі, США навряд чи дозволять Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Автор: 

Байден Джо (2886) Зеленський Володимир (23775) НАТО (6438)


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Топ коментарі
+39
Чому свою величезну проблему Зеленський хоче переклaсти нa США? Де нaші рaкети, які летять і до 500 і більше 500 кілoметрів? Якби їх не було, то інше питaння, a тaк при Порошенко довершили рaкету "Сaпсaн-Грім 2". Крім "Сaпсaну" були готові і почaвся випуск "Нептунів" тa "Вільх". Де вони? Пройшло вже більше 5 років, немaє того, що зaлишив Порошенко, я не кaжу про те, що мaв зробити Зеленський, бо по дебaтaх нa стaдіоні, Боневтік порядний, чесний і знaв що робити, aле по діях, з першого дня презилденствa у нього у всьому винен Порошенко, a з перших днів пловномсштaбного вторгнення - Бйден. A де твоя відповідaльність, Потужний ти нaш?
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03.09.2024 08:05
+26
После поездки Дерьмака в Штаты у Янелоха есть шанс только жиденько...
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
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03.09.2024 07:59
+15
До того ще й тупий.
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03.09.2024 08:12
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Він не дозволить, бо це використають проти його кандидата в президенти.
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03.09.2024 07:41 Відповісти
А може досить уже просити дозволів,а бити своїм чи не має чим?! Тоді тими,хто знову засунув щупальця до корупційних годувальниці Укренерго. Як це битиме по репутації України це одна з основних джерел вашого існування, а ви про Америку
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03.09.2024 07:44 Відповісти
До того ще й тупий.
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03.09.2024 08:12 Відповісти
В нього IQ 140, щоправда, це на двох з єрмаком. Приблизно 60 на 80.
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03.09.2024 09:34 Відповісти
Забагато ви йому даєте
10 на 130 .... може все таки забагато.... 5 до 135 (щоб текст читав)
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03.09.2024 09:47 Відповісти
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03.09.2024 10:29 Відповісти
У Зеленского фразы похлеще чем у Кличко, пора мемуары выпускать
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03.09.2024 12:39 Відповісти
Щоб текст читав, і знав всі букви, потрібно мінімум 50.
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03.09.2024 11:54 Відповісти
Забагато занадто ви на єрмака відміряли. IQ 135 це 5% населення.
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03.09.2024 11:56 Відповісти
Кажуть шо не 4-х. Бо ви забили додати до переліку орденоносців з позивним "Плешивий дегенерат" та "Кнурячий хряк" тоб то кошевого з пікаловим.
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03.09.2024 10:21 Відповісти
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03.09.2024 10:27 Відповісти
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03.09.2024 12:38 Відповісти
Тут треба після кожного слова ставити крапку. Тоді може з'явитись якийсь ценз, смисил - та що шо загодно може з'явитись - навіть діабло.
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03.09.2024 12:47 Відповісти
У нього на пиці написано діагноз - невиліковний.
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04.09.2024 19:31 Відповісти
ніхєра не вийде - Байдену вже підказали, і він буде стендаперу тицять Кудрицьким і опівською корупцією.
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03.09.2024 07:53 Відповісти
OBOZ Почнеться вже ЦЬОГО МІСЯЦЯ! РОЗШИРЕННЯ територій на РОСІЇ | 3 ВЕРЕСНЯ ОГЛЯД ФРОНТУ від Коваленка- 3 вересня
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03.09.2024 09:13 Відповісти
до чого тут аналіз фронту на росії до розмови з Байденом про надання дозволів?? Це дії з різними, і часто з протилежними векторами.
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03.09.2024 09:36 Відповісти
После поездки Дерьмака в Штаты у Янелоха есть шанс только жиденько...
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
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03.09.2024 07:59 Відповісти
дерьмак вже їздив два рази в грудні 2023 року в штати...після того пів року Україна не отримувала ні фіндопомогу ні військову.
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03.09.2024 10:14 Відповісти
Знову буде бикувати,як завжди! З таким потужним переговорником,буде за щастя,якщо нам взагалі не відмовлять в допомозі! Хоча він,в принципі,ради цього туди і намилився. Так показує практика.
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03.09.2024 08:00 Відповісти
Якщо Україна стане на коліна перед Богом, то переможе без всякого Байдена та ракет. У когось трапиться кондрашка, або мнр передумає під час перельоту. Або щось подібне до збиття Боїнгу чи занурення Москви
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03.09.2024 08:02 Відповісти
Це елементарно, Ватсон
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03.09.2024 08:03 Відповісти
Є маленька проблемка: той "бог" заборонений нещодавньою постановою ВРУ, а жодні інші "боги", скільки не ставай перед ними на будь-які частини тіла, безсилі проти русні.
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03.09.2024 08:20 Відповісти
Може вже досить нісенітниць
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03.09.2024 08:39 Відповісти
Чому свою величезну проблему Зеленський хоче переклaсти нa США? Де нaші рaкети, які летять і до 500 і більше 500 кілoметрів? Якби їх не було, то інше питaння, a тaк при Порошенко довершили рaкету "Сaпсaн-Грім 2". Крім "Сaпсaну" були готові і почaвся випуск "Нептунів" тa "Вільх". Де вони? Пройшло вже більше 5 років, немaє того, що зaлишив Порошенко, я не кaжу про те, що мaв зробити Зеленський, бо по дебaтaх нa стaдіоні, Боневтік порядний, чесний і знaв що робити, aле по діях, з першого дня презилденствa у нього у всьому винен Порошенко, a з перших днів пловномсштaбного вторгнення - Бйден. A де твоя відповідaльність, Потужний ти нaш?
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03.09.2024 08:05 Відповісти
Зате є асфальт в три шари (виходячи з кошторису). Хіба це не незламно і не потужно? Яких реформ вам ще не хватає?
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03.09.2024 09:08 Відповісти
ОСЬ ВАМ ВІДПОВІД ВІД САМОГО.

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03.09.2024 10:31 Відповісти
The economist очікує на дива від "школи криворизької дипломатії" ? Даремно
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03.09.2024 08:08 Відповісти
А що, ермак з подоляком їздили. Які результати виїздили. Чи вони не за дозволом до Байдена їздили? Нічого не розумію. Хто в нас президент?
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03.09.2024 08:19 Відповісти
да пацани просто катнулись відчути свободу, хто вони такі в глобальному світі щоб в сполучених штатах до них серйозно ставились
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03.09.2024 08:33 Відповісти
Шопінг, кафешка? І то таке...
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03.09.2024 08:36 Відповісти
Арестовича з ханумаком провідали. Як вони там? Без України, без кагалу?
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03.09.2024 08:47 Відповісти
а шо потім?
україна буде воювати лопатами?
чи с зе!поцем, таки всьо, питання закрите?
і єрмачину визвали саме, що б повідомити про це.
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03.09.2024 08:22 Відповісти
Краще б він втік
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03.09.2024 08:26 Відповісти
Авжеж, останній! Не зможе переконати -нехай іде геть! З нього такий президент як з лайна куля! Лише шкодить!
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03.09.2024 08:28 Відповісти
The Economist стала так себе СМИ...
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03.09.2024 08:33 Відповісти
Яка маячня.
А що - Штати забороняли використовувати їхню зброю в Курській області? Не вірю що є якийсь документ з забороною.

Все це провокація зеленої швалі - типу не ми нищимо Україну а нам забороняють захищатися.

Що - Байден напише наказ вдарити американською зброєю по центрах на россії?

Маячня. Чи Україні дали зброю щоб нею в байдики бити? Є зброя - використовуй.

А наказ від США бити по россії - це оголошення війни.
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03.09.2024 08:34 Відповісти
Мені ці постійні в'ялі дискусії про заборони бити західною зброєю по росії чомусь нагадують не такий давній триндьож про нібито вимоги МВФ (перед наданням чергового траншу), щодо підвищення цін на газ та комуналку, підвищення пенсійного віку тощо. Що я хочу цим сказати? А те, що, можливо і немає ніяких заборон, а хтось просто їх собі придумав?
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03.09.2024 09:29 Відповісти
"не дозволяє, бо там находяться американські компоненти" - такого фарисейства ще не чув. С...ки, а в мокшанських ракетах їх немає? При всіх прой...бах нашого сонцеликого такого сцикунства від бідона ще треба пошукати.
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03.09.2024 08:38 Відповісти
старый Бидон уже готовиться на концерт кобздона, ничего не оно не изменит.
единственный шанс использовать его маразм и деменцию. нужны психологи поработать с дедом.
оно уже не помнит, что на завтрак ело, как его зовут и какой стороной штаны одевать.
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03.09.2024 08:45 Відповісти
ruski , a tebe niholodna s goloi zhopoi begati ? 🤔
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03.09.2024 08:49 Відповісти
Дарма ти про нього так...він ще щось рашці закине...перед дємбєлєм...😁
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03.09.2024 08:51 Відповісти
Snachala iemu nuzhen dozvil Jermaka , negozha smatriashceva ignorirovati ! 🤭
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03.09.2024 08:47 Відповісти
Будь Зе мудрим та розважливим то вже можна було б налагодити власне виробництво ракет на кшталт тих,якими Хезбола б'є по Ізраїлю...або отримати якісь ракети типу що постачає рассєї КНдр...у невідомих партнерів...типу"випадково знайшли на складах"...
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03.09.2024 08:50 Відповісти
Швидче б вже Трампа обрали, тоді шанси на перемогу будуть хочаб 50/50, а не 1/99 як з цими імпотентними лівацькими чорнодупими лєсбо-підарасами, ака "дєрьмократами".
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03.09.2024 08:50 Відповісти
Тоді нам капець а не 50/50...і не тільки нам..
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03.09.2024 08:53 Відповісти
Ніхто не знає напевно, як воно буде, тому і написав 50/50. Та й взагалі, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
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03.09.2024 09:19 Відповісти
Буде або дуже добре, або дуже погано, середнього не дано.
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03.09.2024 12:46 Відповісти
Настане наш час.
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03.09.2024 08:52 Відповісти
Про що два роки мовчав Залужний - кілька епізодів із книжки його радниці Людмили Долгоновської

https://www.pravda.com.ua/authors/5e98065537118/ ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2024, 05:30 УП
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03.09.2024 09:10 Відповісти
Атакуй не атакуй, все равно получиш .... Ето про уйла.
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03.09.2024 09:00 Відповісти
Російських військові вже зараз вчаться керувати цими ракетами.

Використання іранських балістичних ракет Ababil або Fateh-360 дозволить росіянам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет власного виробництва, таких як "Іскандери", для ударів вглиб України. Такий https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 прогноз щодо можливої стратегії армії РФ дав у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
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03.09.2024 09:03 Відповісти
Літаки летять, будем всіх бамбіть, незламно і потужно
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03.09.2024 09:10 Відповісти
Це не для України останній шанс, а для американців показати, що вони здатні забезпечувати світовий порядок. Всі побачили слабкість західного світу і продажність. Розхитуються не тільки близький Схід, Тайвань-Китай, Венесуела.... Монголія не виконує Римський Статут - це показово. путін спеціально показав, що захід безсилий. Розхитаний порядок всього світу, а це кінець всьому глобальному заходу
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03.09.2024 09:05 Відповісти
Весь мир в труху - не так вже й фантастично звучить
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03.09.2024 09:11 Відповісти
І ядерки не треба. Достатньо занурити світ у хаос, зламати світопорядок, показати сцикливістю і недієздатність Заходу. Поки що Захід ховається за НАТО, але коли ***** його спробує на зуб і переконається в його недієздатності, отоді почнеться справжній армагеддон для західної цивілізації.
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03.09.2024 09:53 Відповісти
Це не просто "останній шанс"
Це - необхідність. Якщо ЕрЗе не здатне досягнути необхідного результату - то нахрена воно потрібне?
Нагадати, як 18 квітня перед стадіоном гундосе чмо заявляло "єслі не справлюсь - уйду"?
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03.09.2024 09:11 Відповісти
Со стороны Запада это выглядит как будто Зеленский изо всех сил хочет втянуть их в войну. Шаг за шагом. Его можно понять, но для Запада главное не участие в этой войне. Бог сделал Западу невероятный подарок в виде Украины. Нельзя все испортить.
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03.09.2024 09:13 Відповісти
Не подарунок, а результат багаторічної правильної роботи з Україною.
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03.09.2024 11:30 Відповісти
"байду" обнімають прорашистські агенти сало з іваном, кірба, та ще де-кілька дрібніших клєрків. своїми порадами ,так само , як агент єрмак "міцно тримає в "проросійських обіймах "зезедента"
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03.09.2024 09:14 Відповісти
Если из Украины нельзя бить американским оружием вглубь России, придется бить из России по России.
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03.09.2024 09:28 Відповісти
мене більше цікавить, чому зЄлЄнскій не б'є по пукіну?
хоча ми всі прекрасно знаємо відповідь на це питання!
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03.09.2024 09:31 Відповісти
От що буває, коли Іванушка Дурачок становиться царем
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03.09.2024 09:46 Відповісти
Тут ближче - Іудушка дурачок.
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03.09.2024 13:51 Відповісти
Якщо в виданні the economist реально вважають, що напівграмотний інфантильний паяц може когось переконати, то рівень цього видання - дно
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03.09.2024 10:16 Відповісти
А були б свої ракети - дозвіл був би не потрібен, да Вова?
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03.09.2024 10:32 Відповісти
"адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому."

Це все, що потрібно знати про "демократів". Водночас треба пам'ятати і знати - для чого Байден домагався зустрічі з хуьлом 16 червня 2021р у Женеві. І про що він там домовився.

А винен у здачі інтересів України Трамп, не переплутайте!
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03.09.2024 10:40 Відповісти
Трампа з Байденом - на відпочинок. Хай половлять рибу, подумають про сенс життя... А ось Камалі Гарріс - і карти в руки.
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03.09.2024 13:55 Відповісти
Камала Гарріс - баба кар'єристка, яка зробила собі кар'єру одним місцем. Добре, якщо цій безмозкій бабі пояснили, де розташована Україна.
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03.09.2024 14:30 Відповісти
Байден ніколи не дозволить тому що може постраждати власність американських компаній в раші та бути затримки в експорті ресурсів а це призведе до інфляції та є поганим фактором перед виборами
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03.09.2024 10:47 Відповісти
Пока есть Байден - шансов нет и не будет.
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03.09.2024 10:57 Відповісти
Давай, Зєля! В тебе ще є один аргумент, який ти не використовував! Байдена винесуть на носилках! Підпише все!

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03.09.2024 11:35 Відповісти
3й рік війни скоро переросте в 4й.
Де українські ракети? Де вони? Де ЯЗ який потрібен як повітря? Де вся зброя?
Воювати українчиками? Так вони закінчаться швидше ніж москалі.
Агов, Умєров! УкрОборонПром! Нащо ви існуєте ?!
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03.09.2024 12:02 Відповісти
Последний шанс, конечно же не будет использован, т.е. зарубежные партнеры "обнулят" его (как обычно), и Зеленскому придется подписать капитуляцию. Т.е. во всем будут виноваты америкосы, вот...
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03.09.2024 12:33 Відповісти
Без шансів.
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03.09.2024 13:02 Відповісти
Все просто, треба розуміти все це кончений англосаксонський світ , всі вони тобі посміхаються, клянуться в вічної дружбі , а на самому ділі вже тебе продали та забули. Бо у них є фраза "бізнес є бізнес і нічого особистого."
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03.09.2024 15:17 Відповісти
 
 