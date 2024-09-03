У Зеленського є останній шанс, щоб переконати Байдена дозволити удари по РФ, – The Economist
Наступного тижня на полях щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН має відбутися зустріч президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського. В українського лідера буде останній шанс переконати главу Білого дому дозволити бити вглиб території країни-агресора Росії американськими далекобійними ракетами ATACMS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economist.
Видання нагадало, що повна заборона на ураження цілей в Росії американською зброєю була знята в травні, коли у Вашингтоні повідомили, що Україна може завдати удару по скупченню російських військ по той бік кордону, які готуються до наступу на місто Харків. Коли місяць потому українці увійшли до Курської області, вони взяли з собою зенітно-ракетні батареї, які були розгорнуті проти російських військ, покликаних відбивати вторгнення. Жодних заперечень у Вашингтоні не виникло.
У минулому причиною заборони Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії було те, що це може спровокувати ескалацію реакції з боку Кремля, яка в кінцевому підсумку завдасть більшої шкоди Україні і може навіть призвести до застосування Росією ядерної зброї. Останніми місяцями з’являються нові причини для обмежень України.
"Неназвані чиновники припускають, що адміністрація не хоче ставити під загрозу "перезавантаження" відносин з Москвою в якийсь момент у майбутньому. Інші чиновники стверджують, що дозвіл Україні використовувати проти цілей в Росії системи ATACMS, які мають більшу дальність дії, ніж HIMARS, не змінить стратегічної картини, оскільки в зоні досяжності цих систем недостатньо цілей. Росія перебазувала більшість літаків, що використовуються для запуску потужних планерних бомб, і в будь-якому випадку такий дефіцитний ресурс, краще використати проти цілей у Криму", – пише видання.
Також нещодавно стало відомо, що адміністрація Байдена не дозволила Британії та Франції схвалити прохання України на використання ракет Storm Shadow/Scalp за межами української території. Це стало можливим тому, що ця крилата ракета містить американські компоненти.
Експерти ж називають аргументи про відсутність цілей в зоні дії західної зброї чи недостатню кількість ракет сумнівними. Бен Ходжес, колишній командувач американськими силами в Європі, описує ситуацію як "постійне виправдовування, яке вводить в оману і є неточним". За його словами, немає "жодних моральних чи юридичних причин не атакувати ці цілі". Він наголосив, що пан Байден отримує багато порад від чиновників часів Обами, які неодноразово помилялися щодо Росії. І якщо Байден не змінить свою думку, "його спадщина буде заплямована".
"Незабаром у пана Зеленського буде останній шанс переконати пана Байдена прийняти новий підхід до того, як він залишить посаду, коли вони зустрінуться наступного тижня в Нью-Йорку на полях щорічної Генеральної Асамблеї ООН", – додає The Economist.
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10 на 130 .... може все таки забагато.... 5 до 135 (щоб текст читав)
Парашный агент Дерьмак ездил туда именно для того, чтобы нам ничего не дали.
україна буде воювати лопатами?
чи с зе!поцем, таки всьо, питання закрите?
і єрмачину визвали саме, що б повідомити про це.
А що - Штати забороняли використовувати їхню зброю в Курській області? Не вірю що є якийсь документ з забороною.
Все це провокація зеленої швалі - типу не ми нищимо Україну а нам забороняють захищатися.
Що - Байден напише наказ вдарити американською зброєю по центрах на россії?
Маячня. Чи Україні дали зброю щоб нею в байдики бити? Є зброя - використовуй.
А наказ від США бити по россії - це оголошення війни.
единственный шанс использовать его маразм и деменцию. нужны психологи поработать с дедом.
оно уже не помнит, что на завтрак ело, как его зовут и какой стороной штаны одевать.
https://www.pravda.com.ua/authors/5e98065537118/ ОЛЬГА КИРИЛЕНКО - ВІВТОРОК, 3 ВЕРЕСНЯ 2024, 05:30 УП
Використання іранських балістичних ракет Ababil або Fateh-360 дозволить росіянам завдавати ударів по українських цілях у ближньому тилу, зберігаючи при цьому російські запаси ракет власного виробництва, таких як "Іскандери", для ударів вглиб України. Такий https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-2-2024 прогноз щодо можливої стратегії армії РФ дав у черговому своєму звіті Американський Інститут вивчення війни ISW.
Це - необхідність. Якщо ЕрЗе не здатне досягнути необхідного результату - то нахрена воно потрібне?
Нагадати, як 18 квітня перед стадіоном гундосе чмо заявляло "єслі не справлюсь - уйду"?
хоча ми всі прекрасно знаємо відповідь на це питання!
Це все, що потрібно знати про "демократів". Водночас треба пам'ятати і знати - для чого Байден домагався зустрічі з хуьлом 16 червня 2021р у Женеві. І про що він там домовився.
А винен у здачі інтересів України Трамп, не переплутайте!
Де українські ракети? Де вони? Де ЯЗ який потрібен як повітря? Де вся зброя?
Воювати українчиками? Так вони закінчаться швидше ніж москалі.
Агов, Умєров! УкрОборонПром! Нащо ви існуєте ?!