Поки адміністрація Байдена при владі, США навряд чи дозволять Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати Україні дозвіл на вільне застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ. Але їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США, тому Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph.

Як зазначається, з моменту початку роботи уряду під керівництвом Кіра Стармера у Даунінг-стріт зробили все можливе, щоб створити враження - підтримка України залишиться на колишньому рівні.

Однак останні заяви президента України Володимира Зеленського явно свідчать про те, що в Києві стривожені обережною поведінкою британських міністрів.

Зокрема, Зеленський дав зрозуміти, що розчарований тим, що прем'єр-міністр Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ураження військових об'єктів вглиб РФ, пишуть журналісти.

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"Занепокоєння з приводу провокування ширшого конфлікту між Росією та Заходом є одвічною рисою з погляду готовності багатьох західних лідерів надати Україні зброю, необхідну для досягнення перемоги. Особливо це стосується Вашингтона, де бажання адміністрації Байдена не провокувати Путіна на подальші акти агресії в Європі значною мірою перешкоджає підтримці Заходом української справи", - зазначає The Telegraph.

У виданні вважають, що декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати ЗСУ дозвіл на вільне застосування Storm Shadow. Але проблема в тому, що їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США (оскільки ці ракети — спільна британо-американська розробка, Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у країні-агресорі Росії).

"І поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде", - наголошує The Telegraph.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поки що ухиляється від прямої відповіді на те, чи дійсно саме Вашингтон обмежує використання Storm Shadow. Однак.

Якби у Даунінг-стріт справді хотіли надати Україні свободу у застосуванні Storm Shadow, то британські урядовці активно та публічно лобіювали б це питання у Вашингтоні, додали у The Telegraph.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

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