Поки адміністрація Байдена при владі, США навряд чи дозволять Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Telegraph
Декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати Україні дозвіл на вільне застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ. Але їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США, тому Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph.
Як зазначається, з моменту початку роботи уряду під керівництвом Кіра Стармера у Даунінг-стріт зробили все можливе, щоб створити враження - підтримка України залишиться на колишньому рівні.
Однак останні заяви президента України Володимира Зеленського явно свідчать про те, що в Києві стривожені обережною поведінкою британських міністрів.
Зокрема, Зеленський дав зрозуміти, що розчарований тим, що прем'єр-міністр Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ураження військових об'єктів вглиб РФ, пишуть журналісти.
"Занепокоєння з приводу провокування ширшого конфлікту між Росією та Заходом є одвічною рисою з погляду готовності багатьох західних лідерів надати Україні зброю, необхідну для досягнення перемоги. Особливо це стосується Вашингтона, де бажання адміністрації Байдена не провокувати Путіна на подальші акти агресії в Європі значною мірою перешкоджає підтримці Заходом української справи", - зазначає The Telegraph.
У виданні вважають, що декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати ЗСУ дозвіл на вільне застосування Storm Shadow. Але проблема в тому, що їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США (оскільки ці ракети — спільна британо-американська розробка, Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у країні-агресорі Росії).
"І поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде", - наголошує The Telegraph.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поки що ухиляється від прямої відповіді на те, чи дійсно саме Вашингтон обмежує використання Storm Shadow. Однак.
Якби у Даунінг-стріт справді хотіли надати Україні свободу у застосуванні Storm Shadow, то британські урядовці активно та публічно лобіювали б це питання у Вашингтоні, додали у The Telegraph.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.
Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.
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6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі.
як що, рахувати з 24.02.22, то у нас, ще два роки попереду.
а, от, адміністрація трампа, і особисто дебільний чубчик, війну закінчить у 24 години.
трампуша, ввєді войска!
трамп пам пам, прєзідєнт міра!
це, прихильник кессінджера, саліван.
у камали, вже інша адміністрація.
проте, чекати на якісь прориви від харріс теж не варто.
мабуть буде 7.
це ж треба бути таким бараном, що б в кожної жінкі там ковирятися не тим чим буба на по роялю стучить...
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
а, тим часом, ми втратили ф 16 та відступили з курської дєрєвні.
про покровськ, мовчу, бо забанять.
оно, вчора, хлопець молодий стрибнув з даху. і такого, всюди, валом.
це як байдарочник керує космічним кораблем...
не адмінстрація, офіс президента. і на велику біду для україни, вони так вчепилися у владу, що буде швах, їх "смітати".
Володіння ЯЗ повністю змінить баланс сил. Якщо б пуйло не боявся ЯЗ то давно б застосував.
А винен Трамп, не переплутайте.
одні демократи погані, угу
І так, Крим хуьлу подарував теж Обама.
Про те хто виголошував промову "Chicken Kyiv" нагадувати хоч не треба?
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
А перемовини Трамп бачить ось такими:
"" 🤡
Трампістам начебто шкода українських чоловіків, які гинуть на війні, а Трамп це зупинить. Байдуже, що ціною здачі 1/3 українських територій #уйлу, і байдуже, що без членства в НАТО буде ще одна війна, бо росія претендує на весь південь і схід України, а не лише на Донбасс і наземний коридор у Крим. Отакі от свинособачі раби.
Захоплення кацапами контролю над Придністров'ям відбулося за президентства Буша-старшого (листопад 1990 р. - липень 1992 р.).
Той же Буш-старший виступив проти повного суверенітету і незалежності України: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) Котлета по-київськи (промова) (1 серпня 1991 р.).
А за президентства Буша-молодшого #уйло окупувало частини Грузії (серпень 2008 р.).
Коли бачите, що хтось протиставляє "сміливих" республіканців "боягузливим" демократам - сміливо харкайте такій скотиняці в очі.