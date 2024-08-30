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Поки адміністрація Байдена при владі, США навряд чи дозволять Україні бити Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Вашингтон навряд чи дозволить Києву бити Storm Shadow по Росії

Декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати Україні дозвіл на вільне застосування ракет Storm Shadow вглиб території РФ. Але їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США, тому Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання The Telegraph.

Як зазначається, з моменту початку роботи уряду під керівництвом Кіра Стармера у Даунінг-стріт зробили все можливе, щоб створити враження - підтримка України залишиться на колишньому рівні.

Однак останні заяви президента України Володимира Зеленського явно свідчать про те, що в Києві стривожені обережною поведінкою британських міністрів.

Зокрема, Зеленський дав зрозуміти, що розчарований тим, що прем'єр-міністр Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow для ураження військових об'єктів вглиб РФ, пишуть журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Британія не мають нових рішень щодо зняття обмежень на удари України по РФ

"Занепокоєння з приводу провокування ширшого конфлікту між Росією та Заходом є одвічною рисою з погляду готовності багатьох західних лідерів надати Україні зброю, необхідну для досягнення перемоги. Особливо це стосується Вашингтона, де бажання адміністрації Байдена не провокувати Путіна на подальші акти агресії в Європі значною мірою перешкоджає підтримці Заходом української справи", - зазначає The Telegraph.

У виданні вважають, що декларативно Сполучене Королівство нібито готове надати ЗСУ дозвіл на вільне застосування Storm Shadow. Але проблема в тому, що їхнє використання обов’язково потрібно узгоджувати зі США (оскільки ці ракети — спільна британо-американська розробка, Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у країні-агресорі Росії).

"І поки адміністрація Байдена залишається при владі, дозвіл на такі удари навряд чи буде", - наголошує The Telegraph.

Читайте також: Британія підтримує Україну в питанні ударів по РФ ракетами Storm Shadow, але побоюється погіршення відносин зі США, - The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поки що ухиляється від прямої відповіді на те, чи дійсно саме Вашингтон обмежує використання Storm Shadow. Однак.

Якби у Даунінг-стріт справді хотіли надати Україні свободу у застосуванні Storm Shadow, то британські урядовці активно та публічно лобіювали б це питання у Вашингтоні, додали у The Telegraph.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія понад місяць очікує від США згоди на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по РФ.

Водночас Сполучені Штати заявили, що не отримували запит від Великої Британії на надання дозволу Україні для ударів ракетами Storm Shadow по території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розширений дозвіл Україні на удари вглиб РФ нібито призведе до ще більшої жорстокості у війні, - глава МЗС Угорщини Сійярто

Автор: 

Байден Джо (2883) Велика Британія (5565) зброя (7446) ракети (4019)


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Топ коментарі
+9
цікаво, як би склалася історія, якби у часи другої світової американці та англійці сповідували б ту саму ідеологію щодо використання переданої зброї...
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30.08.2024 10:08
+9
Якби Зеленський не зупинив ракетні програми Порошенка, то не треба було б ні у кого питати дозволу. У нас були б всі аналоги американських і європейських ракет будь-якої дальності. ***** б навіть засцяв би і нападати.
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
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30.08.2024 10:17
+5
"Адміністрація Байдена" це Харріс яка збирається стати президентом.
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30.08.2024 10:12
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цікаво, як би склалася історія, якби у часи другої світової американці та англійці сповідували б ту саму ідеологію щодо використання переданої зброї...
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30.08.2024 10:08 Відповісти
1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.
6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі.

як що, рахувати з 24.02.22, то у нас, ще два роки попереду.
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30.08.2024 10:12 Відповісти
Англія воювала з Німеччиною на морі, в Північній Африці, потім була висадка на Сицилію та південь Італії.
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30.08.2024 10:16 Відповісти
Але їхнє використання обов'язково потрібно узгоджувати зі США, тому Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у РФ.
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30.08.2024 10:18 Відповісти
Дід хоче, як Обама, Нобелівську премію миру. Таке саме перелякане лайно
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30.08.2024 10:41 Відповісти
Скільки можна мусолити цю тему? "США не дає дозволу бити по росії своїми ракетами...", "дайте нам ракети і дозвіл бити ро росії...". Невже ми вже знищили всі склади, військові підрозділи, аеродроми, мости, війська ППО на окупованих територіях, Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонський областях? А пробували робити свої ракети, вам же "барига" залишив випробувані "Нептуни", "Сапсани-Грім 2", "вільхи" різних модефікацій, то де вони??? Чи краще переводити стрілки на США?
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30.08.2024 11:04 Відповісти
та, зрозуміло!
а, от, адміністрація трампа, і особисто дебільний чубчик, війну закінчить у 24 години.
трампуша, ввєді войска!
трамп пам пам, прєзідєнт міра!
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30.08.2024 10:08 Відповісти
так вони ж британські
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30.08.2024 10:11 Відповісти
Почитайте останні абзаци. Навіть у Британії не вірять у фінти вухами Лондона.
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30.08.2024 10:14 Відповісти
я таке не читаю, я лише каменти 😁
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30.08.2024 10:18 Відповісти
"Адміністрація Байдена" це Харріс яка збирається стати президентом.
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30.08.2024 10:12 Відповісти
Возможно даже более "беззубая, бесхребетная"...
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30.08.2024 10:13 Відповісти
"Беззубая, безхребетная", зате Ви і такі як Ви вибрали і зубасте і з двома хребтами, один малороський, інший кацапський. Де наші ракети? Якби їх не було, то було б інше питання, а так вони були і їх почали виготовляти ще у 2019 році, але були вибори... і замість ракет Боневтік Херпідович, Чотирижди Нетряпка і Найпотужніший всі ці наші найновіші ракети закатав в асфальт. І ще, якби не допомога США, то ще у 2022 році ми були б автономією параші, а найкращі були б знищені.
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30.08.2024 11:37 Відповісти
нєнє.
це, прихильник кессінджера, саліван.

у камали, вже інша адміністрація.
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30.08.2024 10:14 Відповісти
ні, це перш за все блінкен і салліван.
проте, чекати на якісь прориви від харріс теж не варто.
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30.08.2024 10:18 Відповісти
Пан клеїть дурня???? "Адміністрація Байдена" - це в першу чергу Джек Салліван - помічник Президента США по нац. безпеці.... В Камали Харріс, до речі, інший радник - Філл Гордон.
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30.08.2024 10:41 Відповісти
При тому що це не амеріканська зброя.
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30.08.2024 10:13 Відповісти
теж подумав за банлaдеш
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30.08.2024 10:15 Відповісти
донік сказав що 6 тижднів на аборт замало...
мабуть буде 7.
це ж треба бути таким бараном, що б в кожної жінкі там ковирятися не тим чим буба на по роялю стучить...
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30.08.2024 10:13 Відповісти
допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 10:14 Відповісти
Я вважаю це нам не потрібно, завдяки янелоху чонгарському, у нас асфальту ще років на десять війни припасено. Так пабєдім, я єслі что, ми єго смєтьом!
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30.08.2024 10:15 Відповісти
як би ти не глузував - але зебіли твого сарказму не те що не зрозуміють, але й не сприймуть.
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30.08.2024 16:52 Відповісти
Якби Зеленський не зупинив ракетні програми Порошенка, то не треба було б ні у кого питати дозволу. У нас були б всі аналоги американських і європейських ракет будь-якої дальності. ***** б навіть засцяв би і нападати.
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
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30.08.2024 10:17 Відповісти
зе!гундос, потужно переможно, відзвітував про нашу паляницю та нашу балістичну ракету.
а, тим часом, ми втратили ф 16 та відступили з курської дєрєвні.
про покровськ, мовчу, бо забанять.
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30.08.2024 10:22 Відповісти
а давайте все військо знімемо з донетчини і потужно вдаримо на сахалін?
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30.08.2024 10:19 Відповісти
сахалін, це дуже очевидно, пропоную десант з моря лаптєвих.
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30.08.2024 10:24 Відповісти
от ви зараз напрягли Генштаб
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30.08.2024 10:27 Відповісти
зе!гундос проведе потужну ставку з обов'язковою доповіддю сирського і офрек, скоро, все побачимо, але поки, про це, не можна говорити.
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30.08.2024 10:33 Відповісти
сумні такі жарти на самому ділі...
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30.08.2024 10:39 Відповісти
а що, залишається? тільки, якось, солодити гірку пілюлю, бо інакше дах з'їде.
оно, вчора, хлопець молодий стрибнув з даху. і такого, всюди, валом.
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30.08.2024 10:43 Відповісти
а з іншого боку бачючі цих 95х інвалідів як не засміятися?
це як байдарочник керує космічним кораблем...
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30.08.2024 10:43 Відповісти
повністю з Вами згоден!
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30.08.2024 10:47 Відповісти
Глухии кут? - воююте - але руки в вас зв"язані
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30.08.2024 10:22 Відповісти
Адміністрація сцикунів та чмирів йде в минуле з ганьбою.
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30.08.2024 10:23 Відповісти
нєнє.
не адмінстрація, офіс президента. і на велику біду для україни, вони так вчепилися у владу, що буде швах, їх "смітати".
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30.08.2024 10:35 Відповісти
і прийде ще гірша
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31.08.2024 02:41 Відповісти
Поки старі пердуни трясуть мошонками Україна стікає кров'ю...
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30.08.2024 10:32 Відповісти
зовсім інша справа, молодиє ліца. нічим не заплямовані, навіть інтелектом, керують державою, під час війни.
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30.08.2024 10:37 Відповісти
Кого ти вибрав, ті і керують. Так ти проти того, щоб ми мали змогу херячити кацапню га їх ьериторії?
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30.08.2024 10:40 Відповісти
іфан, прошу тебе, надави на байдена, бо, я вже не можу, більше.
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30.08.2024 10:45 Відповісти
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30.08.2024 10:40 Відповісти
Журношлюшки однакові що на заході,що в нас-аби щось висрати(мабуть гроші не пахнуть).Дивує коменти недолугих ідіотів.В Україні хто презідент-Байден,чи парень з наріда.Де наші "вільха","нептун"-про...ли.То які вимоги доБайдена і адміністраціі?
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30.08.2024 11:07 Відповісти
Завжди ця ракета була франко-британська і раптом стала брито-американська.
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30.08.2024 11:23 Відповісти
Де наша ядерна зброя? Чому досі не створена? Ми маємо на це повне законне право.
Володіння ЯЗ повністю змінить баланс сил. Якщо б пуйло не боявся ЯЗ то давно б застосував.
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30.08.2024 11:27 Відповісти
Олег, а ти як думаєш, бєларусь зараз вже ядерна держава чи ні?
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30.08.2024 12:10 Відповісти
Партія "демократів" роззброїла Україну в 1994 р. (ядерна зброя = президент Клінтон), а потім у 2005 р. (арсенали снарядів = сенатор Обама), а тепер "демократи" зображають допомогу у відбитті агресії, зв'язавши руки Україні. І так, саме партія "демократів" наклала вето на постачання зброї в Україну в 2015 р.
А винен Трамп, не переплутайте.
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30.08.2024 11:44 Відповісти
скільки зброї для фронту передав нам Трамп? Може за часів Буша нас погодились взяти в НАТО (при Ющі) ?
одні демократи погані, угу
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30.08.2024 12:23 Відповісти
Трамп першим передав зброю Україні - порушивши вето Обами/Байдена. При цьому за Трампа вторгнення не було - це сталося за "демократів".
І так, Крим хуьлу подарував теж Обама.
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30.08.2024 14:40 Відповісти
я питав про передачу зброї __для фронту__ а не на склади з забороною на використання.
Про те хто виголошував промову "Chicken Kyiv" нагадувати хоч не треба?
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30.08.2024 15:06 Відповісти
За Трампа не було фронту. А до Трампа "демократи" передали рівно нуль.
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30.08.2024 15:16 Відповісти
За Трампа було АТО/ООС - і Трампиня заборонив використовати там передані джавеліни. То яка з них була користь нам?
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30.08.2024 15:19 Відповісти
Поки Саліван нашіптує президенту - ударів далекобійною західною зброєю НЕ БУДЕ (надія тільки на нову адміністрацію).
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30.08.2024 12:01 Відповісти
А Гарріс, він не буде нашіптувати? У неї немає своїх мізків взагалі.
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30.08.2024 14:43 Відповісти
Боїмося ми що це договорняк з "кнр" ( з поїхавшими комуняками). Бо пуйло тільки свого сюзерена слухає, на інших йому потужно начхати
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30.08.2024 12:14 Відповісти
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡

А перемовини Трамп бачить ось такими:
"" 🤡

Трампістам начебто шкода українських чоловіків, які гинуть на війні, а Трамп це зупинить. Байдуже, що ціною здачі 1/3 українських територій #уйлу, і байдуже, що без членства в НАТО буде ще одна війна, бо росія претендує на весь південь і схід України, а не лише на Донбасс і наземний коридор у Крим. Отакі от свинособачі раби.
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30.08.2024 13:47 Відповісти
А от вам історія того, як президенти США від Республіканської партії "протидіяли" імперським прагненням кацапів.

Захоплення кацапами контролю над Придністров'ям відбулося за президентства Буша-старшого (листопад 1990 р. - липень 1992 р.).
Той же Буш-старший виступив проти повного суверенітету і незалежності України: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) Котлета по-київськи (промова) (1 серпня 1991 р.).
А за президентства Буша-молодшого #уйло окупувало частини Грузії (серпень 2008 р.).

Коли бачите, що хтось протиставляє "сміливих" республіканців "боягузливим" демократам - сміливо харкайте такій скотиняці в очі.
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30.08.2024 13:58 Відповісти
The Telegraph просто не каже про те,що Трамп взагалі поставить на вето передачу зброї Україні
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30.08.2024 16:56 Відповісти
з байденом толку не буде. Був би нормальний президент - ця війна ніколи б не почалася. Але то що там приде, виглядає ще гірше ніж байден. Залишилася примарна надія на диво
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31.08.2024 02:43 Відповісти
 
 