Пока администрация Байдена у власти, США вряд ли позволят Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить Украине разрешение на свободное применение ракет Storm Shadow вглубь территории РФ. Но их использование обязательно нужно согласовывать с США, поэтому Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph.

Как отмечается, с момента начала работы правительства под руководством Кира Стармера на Даунинг-стрит сделали все возможное, чтобы создать впечатление - поддержка Украины останется на прежнем уровне.

Однако последние заявления президента Украины Владимира Зеленского явно свидетельствуют о том, что в Киеве встревожены осторожным поведением британских министров.

В частности, Зеленский дал понять, что разочарован тем, что премьер-министр Великобритании не позволил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для поражения военных объектов вглубь РФ, пишут журналисты.

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"Беспокойство по поводу провоцирования более широкого конфликта между Россией и Западом является извечной чертой с точки зрения готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое для достижения победы. Особенно это касается Вашингтона, где желание администрации Байдена не провоцировать Путина на дальнейшие акты агрессии в Европе в значительной степени препятствует поддержке Западом украинского дела", - отмечает The Telegraph.

В издании считают, что декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить ВСУ разрешение на свободное применение Storm Shadow. Но проблема в том, что их использование обязательно нужно согласовывать с США (поскольку эти ракеты - совместная британо-американская разработка, Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в стране-агрессоре России).

"И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет", - отмечает The Telegraph.

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока что уклоняется от прямого ответа на то, действительно ли именно Вашингтон ограничивает использование Storm Shadow. Однако.

Если бы в Даунинг-стрит действительно хотели предоставить Украине свободу в применении Storm Shadow, то британские чиновники активно и публично лоббировали бы этот вопрос в Вашингтоне, добавили в The Telegraph.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

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