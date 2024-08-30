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Пока администрация Байдена у власти, США вряд ли позволят Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Telegraph

Вашингтон навряд чи дозволить Києву бити Storm Shadow по Росії

Декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить Украине разрешение на свободное применение ракет Storm Shadow вглубь территории РФ. Но их использование обязательно нужно согласовывать с США, поэтому Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph.

Как отмечается, с момента начала работы правительства под руководством Кира Стармера на Даунинг-стрит сделали все возможное, чтобы создать впечатление - поддержка Украины останется на прежнем уровне.

Однако последние заявления президента Украины Владимира Зеленского явно свидетельствуют о том, что в Киеве встревожены осторожным поведением британских министров.

В частности, Зеленский дал понять, что разочарован тем, что премьер-министр Великобритании не позволил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для поражения военных объектов вглубь РФ, пишут журналисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия и Британия не имеют новых решений по снятию ограничений на удары Украины по РФ

"Беспокойство по поводу провоцирования более широкого конфликта между Россией и Западом является извечной чертой с точки зрения готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое для достижения победы. Особенно это касается Вашингтона, где желание администрации Байдена не провоцировать Путина на дальнейшие акты агрессии в Европе в значительной степени препятствует поддержке Западом украинского дела", - отмечает The Telegraph.

В издании считают, что декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить ВСУ разрешение на свободное применение Storm Shadow. Но проблема в том, что их использование обязательно нужно согласовывать с США (поскольку эти ракеты - совместная британо-американская разработка, Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в стране-агрессоре России).

"И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет", - отмечает The Telegraph.

Читайте также: Британия поддерживает Украину в вопросе ударов по РФ ракетами Storm Shadow, но опасается ухудшения отношений с США, - The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока что уклоняется от прямого ответа на то, действительно ли именно Вашингтон ограничивает использование Storm Shadow. Однако.

Если бы в Даунинг-стрит действительно хотели предоставить Украине свободу в применении Storm Shadow, то британские чиновники активно и публично лоббировали бы этот вопрос в Вашингтоне, добавили в The Telegraph.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.

В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расширенное разрешение Украине на удары вглубь РФ якобы приведет к еще большей жестокости в войне, - глава МИД Венгрии Сийярто

Автор: 

Байден Джо (2785) Великобритания (4943) оружие (10204) ракеты (3566)


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Топ комментарии
+9
цікаво, як би склалася історія, якби у часи другої світової американці та англійці сповідували б ту саму ідеологію щодо використання переданої зброї...
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30.08.2024 10:08
+9
Якби Зеленський не зупинив ракетні програми Порошенка, то не треба було б ні у кого питати дозволу. У нас були б всі аналоги американських і європейських ракет будь-якої дальності. ***** б навіть засцяв би і нападати.
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
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30.08.2024 10:17
+5
"Адміністрація Байдена" це Харріс яка збирається стати президентом.
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30.08.2024 10:12
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цікаво, як би склалася історія, якби у часи другої світової американці та англійці сповідували б ту саму ідеологію щодо використання переданої зброї...
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30.08.2024 10:08 Ответить
1 вересня 1939 року із нападу Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна.
6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі.

як що, рахувати з 24.02.22, то у нас, ще два роки попереду.
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30.08.2024 10:12 Ответить
Англія воювала з Німеччиною на морі, в Північній Африці, потім була висадка на Сицилію та південь Італії.
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30.08.2024 10:16 Ответить
Але їхнє використання обов'язково потрібно узгоджувати зі США, тому Вашингтон матиме останнє слово щодо того, чи можна їх використовувати проти цілей у РФ.
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30.08.2024 10:18 Ответить
Дід хоче, як Обама, Нобелівську премію миру. Таке саме перелякане лайно
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30.08.2024 10:41 Ответить
Скільки можна мусолити цю тему? "США не дає дозволу бити по росії своїми ракетами...", "дайте нам ракети і дозвіл бити ро росії...". Невже ми вже знищили всі склади, військові підрозділи, аеродроми, мости, війська ППО на окупованих територіях, Криму, Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонський областях? А пробували робити свої ракети, вам же "барига" залишив випробувані "Нептуни", "Сапсани-Грім 2", "вільхи" різних модефікацій, то де вони??? Чи краще переводити стрілки на США?
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30.08.2024 11:04 Ответить
та, зрозуміло!
а, от, адміністрація трампа, і особисто дебільний чубчик, війну закінчить у 24 години.
трампуша, ввєді войска!
трамп пам пам, прєзідєнт міра!
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30.08.2024 10:08 Ответить
так вони ж британські
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30.08.2024 10:11 Ответить
Почитайте останні абзаци. Навіть у Британії не вірять у фінти вухами Лондона.
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30.08.2024 10:14 Ответить
я таке не читаю, я лише каменти 😁
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30.08.2024 10:18 Ответить
"Адміністрація Байдена" це Харріс яка збирається стати президентом.
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30.08.2024 10:12 Ответить
Возможно даже более "беззубая, бесхребетная"...
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30.08.2024 10:13 Ответить
"Беззубая, безхребетная", зате Ви і такі як Ви вибрали і зубасте і з двома хребтами, один малороський, інший кацапський. Де наші ракети? Якби їх не було, то було б інше питання, а так вони були і їх почали виготовляти ще у 2019 році, але були вибори... і замість ракет Боневтік Херпідович, Чотирижди Нетряпка і Найпотужніший всі ці наші найновіші ракети закатав в асфальт. І ще, якби не допомога США, то ще у 2022 році ми були б автономією параші, а найкращі були б знищені.
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30.08.2024 11:37 Ответить
нєнє.
це, прихильник кессінджера, саліван.

у камали, вже інша адміністрація.
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30.08.2024 10:14 Ответить
ні, це перш за все блінкен і салліван.
проте, чекати на якісь прориви від харріс теж не варто.
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30.08.2024 10:18 Ответить
Пан клеїть дурня???? "Адміністрація Байдена" - це в першу чергу Джек Салліван - помічник Президента США по нац. безпеці.... В Камали Харріс, до речі, інший радник - Філл Гордон.
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30.08.2024 10:41 Ответить
При тому що це не амеріканська зброя.
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30.08.2024 10:13 Ответить
теж подумав за банлaдеш
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30.08.2024 10:15 Ответить
донік сказав що 6 тижднів на аборт замало...
мабуть буде 7.
це ж треба бути таким бараном, що б в кожної жінкі там ковирятися не тим чим буба на по роялю стучить...
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30.08.2024 10:13 Ответить
допоки при владі земерзота , ми потужно здамо всю Країну. Страшно що нас очікує, йому пох- воно втече в оман
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30.08.2024 10:14 Ответить
Я вважаю це нам не потрібно, завдяки янелоху чонгарському, у нас асфальту ще років на десять війни припасено. Так пабєдім, я єслі что, ми єго смєтьом!
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30.08.2024 10:15 Ответить
як би ти не глузував - але зебіли твого сарказму не те що не зрозуміють, але й не сприймуть.
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30.08.2024 16:52 Ответить
Якби Зеленський не зупинив ракетні програми Порошенка, то не треба було б ні у кого питати дозволу. У нас були б всі аналоги американських і європейських ракет будь-якої дальності. ***** б навіть засцяв би і нападати.
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
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30.08.2024 10:17 Ответить
зе!гундос, потужно переможно, відзвітував про нашу паляницю та нашу балістичну ракету.
а, тим часом, ми втратили ф 16 та відступили з курської дєрєвні.
про покровськ, мовчу, бо забанять.
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30.08.2024 10:22 Ответить
а давайте все військо знімемо з донетчини і потужно вдаримо на сахалін?
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30.08.2024 10:19 Ответить
сахалін, це дуже очевидно, пропоную десант з моря лаптєвих.
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30.08.2024 10:24 Ответить
от ви зараз напрягли Генштаб
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30.08.2024 10:27 Ответить
зе!гундос проведе потужну ставку з обов'язковою доповіддю сирського і офрек, скоро, все побачимо, але поки, про це, не можна говорити.
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30.08.2024 10:33 Ответить
сумні такі жарти на самому ділі...
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30.08.2024 10:39 Ответить
а що, залишається? тільки, якось, солодити гірку пілюлю, бо інакше дах з'їде.
оно, вчора, хлопець молодий стрибнув з даху. і такого, всюди, валом.
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30.08.2024 10:43 Ответить
а з іншого боку бачючі цих 95х інвалідів як не засміятися?
це як байдарочник керує космічним кораблем...
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30.08.2024 10:43 Ответить
повністю з Вами згоден!
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30.08.2024 10:47 Ответить
Глухии кут? - воююте - але руки в вас зв"язані
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30.08.2024 10:22 Ответить
Адміністрація сцикунів та чмирів йде в минуле з ганьбою.
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30.08.2024 10:23 Ответить
нєнє.
не адмінстрація, офіс президента. і на велику біду для україни, вони так вчепилися у владу, що буде швах, їх "смітати".
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30.08.2024 10:35 Ответить
і прийде ще гірша
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31.08.2024 02:41 Ответить
Поки старі пердуни трясуть мошонками Україна стікає кров'ю...
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30.08.2024 10:32 Ответить
зовсім інша справа, молодиє ліца. нічим не заплямовані, навіть інтелектом, керують державою, під час війни.
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30.08.2024 10:37 Ответить
Кого ти вибрав, ті і керують. Так ти проти того, щоб ми мали змогу херячити кацапню га їх ьериторії?
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30.08.2024 10:40 Ответить
іфан, прошу тебе, надави на байдена, бо, я вже не можу, більше.
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30.08.2024 10:45 Ответить
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30.08.2024 10:40 Ответить
Журношлюшки однакові що на заході,що в нас-аби щось висрати(мабуть гроші не пахнуть).Дивує коменти недолугих ідіотів.В Україні хто презідент-Байден,чи парень з наріда.Де наші "вільха","нептун"-про...ли.То які вимоги доБайдена і адміністраціі?
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30.08.2024 11:07 Ответить
Завжди ця ракета була франко-британська і раптом стала брито-американська.
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30.08.2024 11:23 Ответить
Де наша ядерна зброя? Чому досі не створена? Ми маємо на це повне законне право.
Володіння ЯЗ повністю змінить баланс сил. Якщо б пуйло не боявся ЯЗ то давно б застосував.
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30.08.2024 11:27 Ответить
Олег, а ти як думаєш, бєларусь зараз вже ядерна держава чи ні?
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30.08.2024 12:10 Ответить
Партія "демократів" роззброїла Україну в 1994 р. (ядерна зброя = президент Клінтон), а потім у 2005 р. (арсенали снарядів = сенатор Обама), а тепер "демократи" зображають допомогу у відбитті агресії, зв'язавши руки Україні. І так, саме партія "демократів" наклала вето на постачання зброї в Україну в 2015 р.
А винен Трамп, не переплутайте.
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30.08.2024 11:44 Ответить
скільки зброї для фронту передав нам Трамп? Може за часів Буша нас погодились взяти в НАТО (при Ющі) ?
одні демократи погані, угу
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30.08.2024 12:23 Ответить
Трамп першим передав зброю Україні - порушивши вето Обами/Байдена. При цьому за Трампа вторгнення не було - це сталося за "демократів".
І так, Крим хуьлу подарував теж Обама.
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30.08.2024 14:40 Ответить
я питав про передачу зброї __для фронту__ а не на склади з забороною на використання.
Про те хто виголошував промову "Chicken Kyiv" нагадувати хоч не треба?
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30.08.2024 15:06 Ответить
За Трампа не було фронту. А до Трампа "демократи" передали рівно нуль.
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30.08.2024 15:16 Ответить
За Трампа було АТО/ООС - і Трампиня заборонив використовати там передані джавеліни. То яка з них була користь нам?
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30.08.2024 15:19 Ответить
Поки Саліван нашіптує президенту - ударів далекобійною західною зброєю НЕ БУДЕ (надія тільки на нову адміністрацію).
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30.08.2024 12:01 Ответить
А Гарріс, він не буде нашіптувати? У неї немає своїх мізків взагалі.
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30.08.2024 14:43 Ответить
Боїмося ми що це договорняк з "кнр" ( з поїхавшими комуняками). Бо пуйло тільки свого сюзерена слухає, на інших йому потужно начхати
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30.08.2024 12:14 Ответить
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡

А перемовини Трамп бачить ось такими:
"" 🤡

Трампістам начебто шкода українських чоловіків, які гинуть на війні, а Трамп це зупинить. Байдуже, що ціною здачі 1/3 українських територій #уйлу, і байдуже, що без членства в НАТО буде ще одна війна, бо росія претендує на весь південь і схід України, а не лише на Донбасс і наземний коридор у Крим. Отакі от свинособачі раби.
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30.08.2024 13:47 Ответить
А от вам історія того, як президенти США від Республіканської партії "протидіяли" імперським прагненням кацапів.

Захоплення кацапами контролю над Придністров'ям відбулося за президентства Буша-старшого (листопад 1990 р. - липень 1992 р.).
Той же Буш-старший виступив проти повного суверенітету і незалежності України: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) Котлета по-київськи (промова) (1 серпня 1991 р.).
А за президентства Буша-молодшого #уйло окупувало частини Грузії (серпень 2008 р.).

Коли бачите, що хтось протиставляє "сміливих" республіканців "боягузливим" демократам - сміливо харкайте такій скотиняці в очі.
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30.08.2024 13:58 Ответить
The Telegraph просто не каже про те,що Трамп взагалі поставить на вето передачу зброї Україні
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30.08.2024 16:56 Ответить
з байденом толку не буде. Був би нормальний президент - ця війна ніколи б не почалася. Але то що там приде, виглядає ще гірше ніж байден. Залишилася примарна надія на диво
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31.08.2024 02:43 Ответить
 
 