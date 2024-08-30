Пока администрация Байдена у власти, США вряд ли позволят Украине бить Storm Shadow по РФ, - The Telegraph
Декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить Украине разрешение на свободное применение ракет Storm Shadow вглубь территории РФ. Но их использование обязательно нужно согласовывать с США, поэтому Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Telegraph.
Как отмечается, с момента начала работы правительства под руководством Кира Стармера на Даунинг-стрит сделали все возможное, чтобы создать впечатление - поддержка Украины останется на прежнем уровне.
Однако последние заявления президента Украины Владимира Зеленского явно свидетельствуют о том, что в Киеве встревожены осторожным поведением британских министров.
В частности, Зеленский дал понять, что разочарован тем, что премьер-министр Великобритании не позволил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow для поражения военных объектов вглубь РФ, пишут журналисты.
"Беспокойство по поводу провоцирования более широкого конфликта между Россией и Западом является извечной чертой с точки зрения готовности многих западных лидеров предоставить Украине оружие, необходимое для достижения победы. Особенно это касается Вашингтона, где желание администрации Байдена не провоцировать Путина на дальнейшие акты агрессии в Европе в значительной степени препятствует поддержке Западом украинского дела", - отмечает The Telegraph.
В издании считают, что декларативно Соединенное Королевство якобы готово предоставить ВСУ разрешение на свободное применение Storm Shadow. Но проблема в том, что их использование обязательно нужно согласовывать с США (поскольку эти ракеты - совместная британо-американская разработка, Вашингтон будет иметь последнее слово относительно того, можно ли их использовать против целей в стране-агрессоре России).
"И пока администрация Байдена остается у власти, разрешение на такие удары вряд ли будет", - отмечает The Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока что уклоняется от прямого ответа на то, действительно ли именно Вашингтон ограничивает использование Storm Shadow. Однако.
Если бы в Даунинг-стрит действительно хотели предоставить Украине свободу в применении Storm Shadow, то британские чиновники активно и публично лоббировали бы этот вопрос в Вашингтоне, добавили в The Telegraph.
Ранее СМИ сообщали, что Великобритания более месяца ожидает от США согласия на использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по РФ.
В то же время Соединенные Штаты заявили, что не получали запрос от Великобритании на предоставление разрешения Украине для ударов ракетами Storm Shadow по территории РФ.
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6 червня 1944 року було відкрито Західний фронт у Європі.
як що, рахувати з 24.02.22, то у нас, ще два роки попереду.
а, от, адміністрація трампа, і особисто дебільний чубчик, війну закінчить у 24 години.
трампуша, ввєді войска!
трамп пам пам, прєзідєнт міра!
це, прихильник кессінджера, саліван.
у камали, вже інша адміністрація.
проте, чекати на якісь прориви від харріс теж не варто.
мабуть буде 7.
це ж треба бути таким бараном, що б в кожної жінкі там ковирятися не тим чим буба на по роялю стучить...
Але зебіли обрали верховним говнокомандуючим чотириразового ухилянта з його януковичськими злодіями-менеджерами.
а, тим часом, ми втратили ф 16 та відступили з курської дєрєвні.
про покровськ, мовчу, бо забанять.
оно, вчора, хлопець молодий стрибнув з даху. і такого, всюди, валом.
це як байдарочник керує космічним кораблем...
не адмінстрація, офіс президента. і на велику біду для україни, вони так вчепилися у владу, що буде швах, їх "смітати".
Володіння ЯЗ повністю змінить баланс сил. Якщо б пуйло не боявся ЯЗ то давно б застосував.
А винен Трамп, не переплутайте.
одні демократи погані, угу
І так, Крим хуьлу подарував теж Обама.
Про те хто виголошував промову "Chicken Kyiv" нагадувати хоч не треба?
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
Трамп: "" 🤡
А перемовини Трамп бачить ось такими:
"" 🤡
Трампістам начебто шкода українських чоловіків, які гинуть на війні, а Трамп це зупинить. Байдуже, що ціною здачі 1/3 українських територій #уйлу, і байдуже, що без членства в НАТО буде ще одна війна, бо росія претендує на весь південь і схід України, а не лише на Донбасс і наземний коридор у Крим. Отакі от свинособачі раби.
Захоплення кацапами контролю над Придністров'ям відбулося за президентства Буша-старшого (листопад 1990 р. - липень 1992 р.).
Той же Буш-старший виступив проти повного суверенітету і незалежності України: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0) Котлета по-київськи (промова) (1 серпня 1991 р.).
А за президентства Буша-молодшого #уйло окупувало частини Грузії (серпень 2008 р.).
Коли бачите, що хтось протиставляє "сміливих" республіканців "боягузливим" демократам - сміливо харкайте такій скотиняці в очі.