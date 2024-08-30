Расширенное разрешение Украине на удары вглубь РФ якобы приведет к еще большей жестокости в войне, - глава МИД Венгрии Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля относительно разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Венгрии на странице в Facebook.
"Опасное неистовство верховного представителя следует остановить", - написал Сийярто.
Сийярто считает, что предоставление Украине дополнительного оружия и разрешения на глубокие удары по территории России только увеличит риск эскалации, и это якобы приведет "к еще большей жестокости в войне".
"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", - заявил он.
Напомним, накануне Боррель заявил, что решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне.
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P.S Уверен что ты сам ,сможешь увидеть это?!!!
"Хоть паржем" детектед
"Если тебе нужно оправдать виновника, то сделай следующее: возьми любое событие, которое имеет отрицательный подтекст среди людей и любым способом привяжи его к жертве; совершенно неважно, что это выглядит как бред, важно то, чтобы жертва ассоциировалась с источником отрицательного, и далее разнообразные варианты этой комбинации продвигай в СМИ, тем самым навязывая жертве образ источника проблем и недопустимых действий".
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне. Источник:
Вже всім видно,що угорщина ворог ЄС і союзник *********.
І ще. Війна - це гірка юшка, яку вимушені обидві сторони хлібати з одного казанку! Так от - посолити і поперчити цю юшку має право кожна сторона. І Рашка вже зробила ту юшку вже пересолила вкрай!