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Расширенное разрешение Украине на удары вглубь РФ якобы приведет к еще большей жестокости в войне, - глава МИД Венгрии Сийярто

сійярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля относительно разрешения Украине бить западным оружием по территории РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Венгрии на странице в Facebook.

"Опасное неистовство верховного представителя следует остановить", - написал Сийярто.

Сийярто считает, что предоставление Украине дополнительного оружия и разрешения на глубокие удары по территории России только увеличит риск эскалации, и это якобы приведет "к еще большей жестокости в войне".

"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", - заявил он.

Напомним, накануне Боррель заявил, что решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне.

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Автор: 

оружие (10203) Украина (44927) Сийярто Петер (320) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+26
Оцей підарок бісить мене набагато більше ніж Орбан
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30.08.2024 07:16
+15
Цього підара потрібно сприймати так:
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
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30.08.2024 07:20
+14
Не призведе, бо Засрашка й так використовуе все, що в неi в наявностi. От тому й кремльовськi прихвостнi i виють.
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30.08.2024 07:17
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Если ударят ядеркой, НАТО ответит уничтожением всех вражеских войск в Крыму и на Донбассе, что нами и надо.
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30.08.2024 07:16 Ответить
Уверен?!
P.S Уверен что ты сам ,сможешь увидеть это?!!!
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30.08.2024 07:48 Ответить
Если такая война еще будет лет 10-20, то погибнет гораздо больше людей, чем от 1 ограниченного ядерного удара
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30.08.2024 08:14 Ответить
!!! Аларм !!!
"Хоть паржем" детектед
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30.08.2024 08:48 Ответить
Оцей підарок бісить мене набагато більше ніж Орбан
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30.08.2024 07:16 Ответить
Бачу шановний(а), Ви опанували різницю в сортах гівна?
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30.08.2024 10:00 Ответить
Не призведе, бо Засрашка й так використовуе все, що в неi в наявностi. От тому й кремльовськi прихвостнi i виють.
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30.08.2024 07:17 Ответить
Еще один пункт из учебника высшей школы кгб ссср:
"Если тебе нужно оправдать виновника, то сделай следующее: возьми любое событие, которое имеет отрицательный подтекст среди людей и любым способом привяжи его к жертве; совершенно неважно, что это выглядит как бред, важно то, чтобы жертва ассоциировалась с источником отрицательного, и далее разнообразные варианты этой комбинации продвигай в СМИ, тем самым навязывая жертве образ источника проблем и недопустимых действий".
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30.08.2024 07:20 Ответить
Цього підара потрібно сприймати так:
Що говорить треба робити навпаки це для України добре
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30.08.2024 07:20 Ответить
Ху із оте сіярто, щоб українці звертали увагу на його виперди 🤔🧐😁
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30.08.2024 07:23 Ответить
То есть Украине нельзя давать оружие, нельзя уничтожать военные объекты на территории РФ, а то будет "эскалация"? А в РФ поставлять вооружение можно, оно же "мирное" и никого не убивает, не разрушает...
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30.08.2024 07:24 Ответить
Як не дивно, плюсую. Бо, якщо цей організм заговорив про "неприпустимість", то це означає, що питання практично вирішене.
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30.08.2024 07:25 Ответить
Питання вирішене. По нашему, по мужицки, вот вам....й. Каждый баран висит за свои яйца.
решение об отмене ограничений на применение оружия предоставленного странами ЕС Украине будет приниматься на национальном уровне. Источник:
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30.08.2024 09:25 Ответить
Нащо цього у****а тут цитувати?
Вже всім видно,що угорщина ворог ЄС і союзник *********.
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30.08.2024 07:30 Ответить
хто б заступився за кацапа як не мадяр !
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30.08.2024 07:33 Ответить
те що угорщина знаходиться в Евросоюзі вже має погані наслідки а будуть ще гірші...
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30.08.2024 07:38 Ответить
Як ці кацапські шавки задовбали.
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30.08.2024 07:47 Ответить
Сумно читати моральні повчання від яких тхне газом і нафтою!
І ще. Війна - це гірка юшка, яку вимушені обидві сторони хлібати з одного казанку! Так от - посолити і поперчити цю юшку має право кожна сторона. І Рашка вже зробила ту юшку вже пересолила вкрай!
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30.08.2024 07:53 Ответить
"мИ не хочемо більше зброї в Україні,,,,,,,,,,,,," --- а МИ!! Взагалі! Не хочемо вас чути, та бачити ваші ************* їпальнікі!, то що з того??((,
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30.08.2024 07:54 Ответить
Ті політики які симпатизують московії незалежно від причини , мають однаковий вигляд обличч'я ...тупий ігнор совісті ...неприхований істерізм ...та демонстрація своєї величністі ...набагато простіше , коли людина , може бути ,тим ким він є ,від природи, або чоловіком , або жінкою ...але це важко для людей з відхилиннями в голові
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30.08.2024 07:54 Ответить
, а що таке обличч'я, величністі, істерізм, та відхилиннями??? За думку "5", а грамотність шкутильгнула в даному випадку.
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30.08.2024 10:07 Ответить
Промова, діло персональне, як і діалекти
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30.08.2024 10:13 Ответить
йой, тепер знатиму, що таке діалект...
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30.08.2024 10:15 Ответить
****** ретранслює путінські понти.
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30.08.2024 07:59 Ответить
Менша жорстокість та щоденна загибель українців - для ййобиків повне задаволення.
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30.08.2024 08:04 Ответить
Тебе ще вистачало...
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30.08.2024 08:16 Ответить
просто переказав те, що лавров йому казав по телефону вчора.
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30.08.2024 08:17 Ответить
З фіно-урками, які втекли до Європи із під Ханти-Мансійська ніхто не радився і радитися вже не буде.
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30.08.2024 08:33 Ответить
Сіярта! Родіна-Югра зовйот!
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30.08.2024 08:38 Ответить
У ******
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30.08.2024 09:11 Ответить
Підарам слово не давали
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30.08.2024 09:15 Ответить
А ми їм , все одно , кацапський газ будем постачати ... от така , у нас , політика
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30.08.2024 09:45 Ответить
Як ці кровні брати кацапів дістали. Але є надія, що ерефія розвалиться так само, як австро-угорщина.
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30.08.2024 10:31 Ответить
******** мадярский
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30.08.2024 10:50 Ответить
фосфорні обстріли, хімічна зброя, керовані авіаційні обстріли цивільних та інфраструктури, обстріли всієї території України, гради, шахеди, балістика, знищення енергетики, отруєння річок... а венгри бояться ескалації, в мене просто немає слів...
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30.08.2024 11:35 Ответить
 
 