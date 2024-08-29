Чехия будет убеждать партнеров по ЕС снять ограничения для Украины на использование оружия, - Липавский

Чехия будет призывать союзников, чтобы ограничений для Украины на удары по РФ западным оружием было как можно меньше.

Об этом заявил министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он назвал обсуждение разрешения на использование западного оружия для ударов по РФ "очередной серией бесконечного сериала "Помогаем Украине", когда вещи, которые дискутируются сегодня, через полгода будут данностью".

Липавский напомнил, что Чехия, когда передает вооружение, не ограничивает их использование. Правда, признал он, республика не передает самые современные системы, поскольку действует преимущественно в рамках собственной инициативы по боеприпасам или других инициатив.

Министр отметил, что Прага не выдвигает требований по ограничениям также и потому, что убеждена, что Украина имеет полное право защищаться от агрессии на основе международного права.

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"Такая оборона может происходить и на территории страны-агрессора. Самолеты с бомбами и ракетами, которые разрушают украинские города, летят с аэродромов на территории РФ. Следовательно, логично попытаться предотвратить такие удары еще раньше, чем эти ракеты и бомбы будут в воздухе", - пояснил Липавский.

В то же время он заявил, что Чехия понимает партнеров, которые опасаются, что такая "политическая игра" имеет определенные риски.

"Поэтому надо дискутировать. В любом случае, мы будем убеждать союзников в том, чтобы они снижали ограничения, чтобы их было как можно меньше", - подытожил министр.

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