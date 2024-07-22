Украина до конца лета получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы, - Липавский

Украина в течение июля-августа 2024 года должна получить еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чешские новости".

По его словам, сейчас к инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и сделали свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.

"В течение июля и августа мы отправим еще 100 тысяч боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году", - заявил Липавский.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский Союз. Первая партия из 50 тысяч боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Чехия сотрудничает в этой инициативе преимущественно с Нидерландами и Данией.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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