Украина до конца лета получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы, - Липавский
Украина в течение июля-августа 2024 года должна получить еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чешские новости".
По его словам, сейчас к инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и сделали свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.
"В течение июля и августа мы отправим еще 100 тысяч боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году", - заявил Липавский.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский Союз. Первая партия из 50 тысяч боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Чехия сотрудничает в этой инициативе преимущественно с Нидерландами и Данией.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.
Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.
Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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Тільки, отих резнікова+баканова+умерова+тимошенка, та ще сотню «памагаїв-мєнєнджираф з ОПУ», не підпускайте до цієї справи, бо буде горе на передові!!
Я от тільки не розумію на ху...й анонсувати і обітцяти а потім з того ніх... не виконувати.... Вибори були наобітцяли після виборів про все забули і знову за старе політика неескалації.... Це не тільки політика адміністрації штатів це спільна позиція з європейцями