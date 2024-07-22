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Новости
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Украина до конца лета получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы, - Липавский

боєприпаси для України

Украина в течение июля-августа 2024 года должна получить еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чешские новости".

По его словам, сейчас к инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и сделали свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов.

"В течение июля и августа мы отправим еще 100 тысяч боеприпасов. Сейчас мы ищем деньги, чтобы купить еще больше боеприпасов, чтобы инициатива могла быть продолжена в 2025 году", - заявил Липавский.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский Союз. Первая партия из 50 тысяч боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Чехия сотрудничает в этой инициативе преимущественно с Нидерландами и Данией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Часть снарядов по чешской инициативе уже на фронте, - Шмыгаль

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Читайте также: Чехия готова и дальше быть посредницей в закупке боеприпасов для Украины, но нужны средства от партнеров

Автор: 

боеприпасы (2330) Чехия (1701) Липавский Ян (85)


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А що ж українська ініциатива? Ми її колись почуємо? Чи все закінчується потужною потужністю від недоумка?
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22.07.2024 12:00 Ответить
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу!!
Тільки, отих резнікова+баканова+умерова+тимошенка, та ще сотню «памагаїв-мєнєнджираф з ОПУ», не підпускайте до цієї справи, бо буде горе на передові!!
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22.07.2024 12:02 Ответить
Другий міліон уже перетворився в 500 тис ... потім у 350 тис... а тепер до кінця літа 100 тис...

Я от тільки не розумію на ху...й анонсувати і обітцяти а потім з того ніх... не виконувати.... Вибори були наобітцяли після виборів про все забули і знову за старе політика неескалації.... Це не тільки політика адміністрації штатів це спільна позиція з європейцями
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22.07.2024 12:41 Ответить
Експерти кажуть, що Європа виявилася неспроможною наростити виробничі потужності і забезпечити себе і Україну снарядами. Процес збільшення виробництва повністю програний раші. Єдине що є у Європі для відсічі агресії це гроші. А тут виходить що грошей валом, але дати їх жаба давить. Навіть власна безпека ту жабу не скине.
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22.07.2024 13:27 Ответить
 
 