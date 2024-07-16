РУС
766 10

Часть снарядов из чешской инициативы уже на фронте, - Шмыгаль

Частина снарядів із чеської ініціативи вже на фронті, - Шмигаль

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины уже действует. Часть из этих снарядов уже находится на линии фронта и помогает ВСУ уничтожать российских захватчиков.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой чешского правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, во время его визита в Чехию одним из пунктов была и чешская инициатива по поставкам боеприпасов ВСУ. Глава Кабмина подчеркнул, что упомянутая инициатива уже действует - первые 50 тысяч снарядов уже поступили в Украину. Эти боеприпасы помогли Силам обороны Украины улучшить свои позиции на фронте.

"Эта инициатива уже действует - первые 50 тысяч снарядов уже в Украине. Часть из них уже на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на будущее", - сказал глава правительства.

Напомним, что в конце июня министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что первая партия снарядов в рамках чешской инициативы уже поступила в Украину.

Читайте также: В июле и августе Чехия отправит Украине 50 тысяч боеприпасов, а до конца года передаст полмиллиона артснарядов

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Читайте также: Чехия готова и дальше быть посредницей в закупке боеприпасов для Украины, но нужны средства от партнеров

боеприпасы (2420) Чехия (1798) Шмыгаль Денис (2864)
50 тис а рашка підвозе в рази більше
16.07.2024 17:38 Ответить
Це звідки цифри? Від чесних москалів?
16.07.2024 17:40 Ответить
Два дні назад була інфа від наших - шо 50тис снарядів від Павела вже в Украіні
16.07.2024 17:45 Ответить
Притання було про рф
16.07.2024 17:56 Ответить
Хлопці кажуть -- вони нам 5 а ми ім 1 снаряд - як вам ше пояснити
16.07.2024 18:01 Ответить
Дивно. Мені кажуть, що останнім часом перевага в кількості пострілів як раз за нами.
16.07.2024 18:27 Ответить
Смієтеся - а чогож ми кожен день відступаєм - в нас навіть паритету ніколи не було - плюс шо наші гармаші точніші
16.07.2024 18:31 Ответить
Мільйон дронів..Мільйон дронів ?
16.07.2024 18:24 Ответить
В додаток армія наземних дронів!!))
16.07.2024 18:55 Ответить
Чеська ініціатива щодо закупівлі *********** для України вже діє. Частина із цих снарядів уже знаходиться на лінії фронту та допомагає ЗСУ знищувати російських загарбників. чеська частина снарядів,на котрі НАЗБИРАЛИ ПАРУ МЛРД .є корупційна авантюра,щоб прикрити європейську брехню , згідно якої до березня ЄС обіцяв поставити в Україну один мульйон ***********.На сьогодні мабуть разом із обіцяними чехами 800 000 тисяч .ураїнська армія так і не отримала обіцяних ***********,аферисти,котрі заробляють на крові українського народу...
16.07.2024 18:39 Ответить
 
 