Часть снарядов из чешской инициативы уже на фронте, - Шмыгаль

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины уже действует. Часть из этих снарядов уже находится на линии фронта и помогает ВСУ уничтожать российских захватчиков.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой чешского правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, во время его визита в Чехию одним из пунктов была и чешская инициатива по поставкам боеприпасов ВСУ. Глава Кабмина подчеркнул, что упомянутая инициатива уже действует - первые 50 тысяч снарядов уже поступили в Украину. Эти боеприпасы помогли Силам обороны Украины улучшить свои позиции на фронте.

"Эта инициатива уже действует - первые 50 тысяч снарядов уже в Украине. Часть из них уже на линии фронта уничтожает российских оккупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на будущее", - сказал глава правительства.

Напомним, что в конце июня министр обороны Чехии Яна Чернохова рассказала, что первая партия снарядов в рамках чешской инициативы уже поступила в Украину.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

