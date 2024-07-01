Чехия готова и дальше быть посредницей в закупке боеприпасов для Украины, но нужны средства от партнеров

Чехия полностью придерживается своих планов и обещаний в рамках собственной инициативы по обеспечению Украины боеприпасами, но для ее дальнейшего существования требуется привлечение финансов от партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова на брифинге в Праге.

"И президент, и премьер-министр четко декларировали обещание относительно 500 тысяч единиц боеприпасов, мы свое обещание полностью выполним до конца года", - подчеркнула руководитель Минобороны.

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В то же время она добавила, что если у партнеров есть воля и желание, чтобы Прага продолжала быть посредницей в вопросе закупки боеприпасов для Украины в третьих государствах, Чехия "требует дальнейших финансовых взносов, из которых будет состоять бюджет для закупки военного материала в пользу Украины".

Эту тему будут обсуждать на саммите НАТО, в том числе на двусторонних встречах и в кулуарах.

Министр отметила, что хотелось бы, чтобы боеприпасов было приобретено больше, и проинформировала, что знает, где их еще можно найти и закупить при условии достаточного количества денег.

"Мы проспали время. А этим проектом инициативы с боеприпасами мы покупаем время", - сказала глава Минобороны Чехии.

В то же время она отметила, что постепенно мощности промышленности наращиваются, и некоторые заводы, в том числе в Чехии, уже работают в три смены.

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Премьер-министр республики Петр Фиала в свою очередь подчеркнул, что инициатива стала возможной благодаря чешскому ноу-хау, которое сделало возможным поиск амуниции и безопасную доставку ее в Украину.

"Мы готовы это продолжать... до того времени, пока не увеличатся мощности производства амуниции в Европе, что мы, к сожалению, все забросили", - сказал глава правительства.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

26 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов, закупленная в рамках чешской инициативы.

Вторая партия боеприпасов, закупленных у третьих стран, прибудет в Украину в июле 2024 года.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.