Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля, - премьер Фиала
Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут 18 июля 2024 года.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"С президентом Зеленским вчера договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - отметил глава чешского правительства.
Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геннадій Геннадійович
показать весь комментарий28.06.2024 15:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вася Путлер
показать весь комментарий28.06.2024 15:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль