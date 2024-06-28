Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля, - премьер Фиала

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут 18 июля 2024 года.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"С президентом Зеленским вчера договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - отметил глава чешского правительства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками.

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