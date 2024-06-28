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Чехия подпишет соглашение о безопасности с Украиной 18 июля, - премьер Фиала

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду 18 липня

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что двустороннее соглашение по безопасности с Украиной подпишут 18 июля 2024 года.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"С президентом Зеленским вчера договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения по безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества 18 июля в Лондоне", - отметил глава чешского правительства.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала уже 20 соглашений по безопасности с союзниками.

Читайте: Украина и Польша могут подписать соглашение по безопасности до Саммита НАТО в Вашингтоне, - Туск

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Петр Фіала за, Петр Павел теж за. А Петр Порошенко, як завжди проти.)
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28.06.2024 15:36 Ответить
а шотам в угоді? якщо кацапстан нападе на чехію то будуть Чехію захищати українці а не чехи. все єлементарно
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28.06.2024 15:43 Ответить
 
 