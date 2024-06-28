Чехія підпише безпекову угоду з Україною 18 липня, - прем’єр Фіала
Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду із Україною підпишуть 18 липня 2024 року.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Із президентом Зеленським вчора домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української безпекової угоди до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти 18 липня в Лондоні", - зазначив глава чеського уряду.
Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками.
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Геннадій Геннадійович
показати весь коментар28.06.2024 15:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вася Путлер
показати весь коментар28.06.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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