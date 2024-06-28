Чехія підпише безпекову угоду з Україною 18 липня, - прем’єр Фіала

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду із Україною підпишуть 18 липня 2024 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Із президентом Зеленським вчора домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української безпекової угоди до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти 18 липня в Лондоні", - зазначив глава чеського уряду.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками.

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