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Чехія підпише безпекову угоду з Україною 18 липня, - прем’єр Фіала

Україна та Чехія підпишуть безпекову угоду 18 липня

Прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що двосторонню безпекову угоду із Україною підпишуть 18 липня 2024 року.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Із президентом Зеленським вчора домовилися, що завершимо переговори щодо тексту чесько-української безпекової угоди до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти 18 липня в Лондоні", - зазначив глава чеського уряду.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками.

Читайте: Україна та Польща можуть підписати безпекову угоду до Саміту НАТО у Вашингтоні, - Туск

Автор: 

угода (684) Чехія (1646) Фіала Петр (106)


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Петр Фіала за, Петр Павел теж за. А Петр Порошенко, як завжди проти.)
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28.06.2024 15:36 Відповісти
а шотам в угоді? якщо кацапстан нападе на чехію то будуть Чехію захищати українці а не чехи. все єлементарно
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28.06.2024 15:43 Відповісти
 
 