В рамках чешской инициативы Украина недавно получила 50 тыс. снарядов. Их профинансировала Германия, - глава Минобороны Чернохова

Украина недавно получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Это 50 тысяч боеприпасов, которые профинансировались за счет немецкого взноса.

Об этом сообщают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова, для того, чтобы доставить Украине эту партию снарядов правительство страны сотрудничало с Германией. В целом Берлин профинансировал 180 тысяч снарядов.

По словам министра, сейчас к чешской инициативе присоединились 18 государств. Из них 15 пообещали выделить средства на снаряды. Для закупок Чехия подписывает с каждым государством договор.

"Чешская Республика поставила себе цель получать боеприпасы в странах, которые могут даже иногда быть странами так называемых множественных азимутов, они не хотят четко профилировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, в этих странах есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины", - рассказала руководитель оборонного ведомства Чехии.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что десятки тысяч единиц боеприпасов будут регулярно ежемесячно доставляться в Украину. По его словам, до конца года в рамках чешской инициативы в Украину должны поставить до 500 тысяч единиц боеприпасов. Это количество снарядов уже профинансировано.

Ранее Фиала рассказал, что Чехия выделит почти 866 миллионов крон (34,7 миллиона евро) в рамках своей инициативы по поставке Украине артиллерийских боеприпасов.

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Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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