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Новости
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В рамках чешской инициативы Украина недавно получила 50 тыс. снарядов. Их профинансировала Германия, - глава Минобороны Чернохова

У межах чеської ініціативи Україна нещодавно отримала 50 тис снарядів. Їх профінансувала Німеччина, - глава Міноборони Чернохова

Украина недавно получила первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы. Это 50 тысяч боеприпасов, которые профинансировались за счет немецкого взноса.

Об этом сообщают Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова, для того, чтобы доставить Украине эту партию снарядов правительство страны сотрудничало с Германией. В целом Берлин профинансировал 180 тысяч снарядов.

По словам министра, сейчас к чешской инициативе присоединились 18 государств. Из них 15 пообещали выделить средства на снаряды. Для закупок Чехия подписывает с каждым государством договор.

"Чешская Республика поставила себе цель получать боеприпасы в странах, которые могут даже иногда быть странами так называемых множественных азимутов, они не хотят четко профилировать себя как стоящие на той или иной стороне. С другой стороны, в этих странах есть возможности предоставить боеприпасы в пользу Украины", - рассказала руководитель оборонного ведомства Чехии.

В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что десятки тысяч единиц боеприпасов будут регулярно ежемесячно доставляться в Украину. По его словам, до конца года в рамках чешской инициативы в Украину должны поставить до 500 тысяч единиц боеприпасов. Это количество снарядов уже профинансировано.

Ранее Фиала рассказал, что Чехия выделит почти 866 миллионов крон (34,7 миллиона евро) в рамках своей инициативы по поставке Украине артиллерийских боеприпасов.

Читайте также: Часть боеприпасов по чешской инициативе для Украины восстановят на заводах Словакии, - президент Пеллегрини

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Читайте также: Первая партия боеприпасов в рамках чешской инициативы прибыла в Украину, - Фиала

Автор: 

боеприпасы (2354) Германия (7036) Чехия (1734) Фиала Петр (81)


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Ну Україна не Судан, який маючи три чверті населення неписьменних , налагодив виробництво 120 мм снарядів(
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27.06.2024 18:35 Ответить
Більше того, роісія де за " 80 працентав саврємєннейшего вааруженія" воює останній рік, виключно снарядами із допомоги КНДР.
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27.06.2024 20:20 Ответить
Нагадаю:
"ЗСУ витрачають щодня від 4 до 7 тисяч артилерійських снарядів" (Столтенберг, березень 2023)
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27.06.2024 18:50 Ответить
Щира подяка чеським братам!! А які здобутки у наших корумпованих потвор,Велике крадівництво триває і корупціонери невгамовно борються з корупцією!!))
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27.06.2024 19:05 Ответить
По хорошему - на 10 дней, экономя.
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27.06.2024 21:45 Ответить
При таких боях на 3дня
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27.06.2024 22:49 Ответить
А уряд зе фінансує марафон!
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27.06.2024 23:01 Ответить
 
 