УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10566 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
267 0

Чехія виділить на постачання боєприпасів Україні майже 35 млн євро

Боєприпаси

Чехія виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) в рамках своєї ініціативи з поставки Україні артилерійських боєприпасів.

Про це прем’єр-міністр Петр Фіала сказав на пресконференції перед вильотом у Брюссель на засідання Європейської ради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами чеського прем’єра, кошти, виділені урядом Чехії, будуть витрачені на закупівлю боєприпасів у чеської компанії STV Group.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Другу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи Україна отримає в липні, - ЗМІ

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запропонував на лютневому саміті ЄС закуповувати артилерійські боєприпаси для України в третіх країнах за кошти ЄС. Йшлося про 800 тисяч боєприпасів, які Чехія знайшла в усьому світі. У травні він повідомив, що країни-учасниці внесли вже понад 1,6 мільярда євро.

Автор: 

боєприпаси (2290) Чехія (1646) Фіала Петр (106)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 