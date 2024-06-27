У межах чеської ініціативи Україна нещодавно отримала 50 тис снарядів. Їх профінансувала Німеччина, - глава Міноборони Чернохова

Україна нещодавно отримала першу партію боєприпасів у межах чеської ініціативи. Це 50 тисяч боєприпасів, які профінансувалися за рахунок німецького внеску.

Про це повідомляють Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіла міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, для того, щоб доставити Україні цю партію снарядів уряд країни співпрацював з Німеччиною. Загалом Берлін профінансував 180 тисяч снарядів.

За словами міністерки, наразі до чеської ініціативи приєдналися 18 держав. З них 15 пообіцяли виділити кошти на снаряди. Для закупівель Чехія підписує з кожною державою договір.

"Чеська Республіка поставила собі за мету отримувати боєприпаси в країнах, які можуть навіть іноді бути країнами так званих множинних азимутів, вони не хочуть чітко профілювати себе як такі, що стоять на тій чи іншій стороні. З іншого боку, в цих країнах є можливості надати боєприпаси на користь України", - розповіла очільниця оборонного відомства Чехії.

Своєю чергою прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що десятки тисяч одиниць боєприпасів будуть регулярно щомісяця доставлятися в Україну. За його словами, до кінця року у межах чеської ініціативи до України мають поставити до 500 тисяч одиниць боєприпасів. Ця кількість снарядів уже профінансована.

Раніше Фіала розповів, що Чехія виділить майже 866 мільйонів крон (34,7 мільйона євро) в рамках своєї ініціативи з поставки Україні артилерійських боєприпасів.

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Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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