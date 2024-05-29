Україна отримає 500 тисяч боєприпасів до кінця року в рамках чеської ініціативи, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це перед зустріччю з питань оборони України у Празі заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Надання амуніції та засобів ППО залишаються найважливішими пріоритетами для всіх нас, і для України… Це допоможе змінити ситуацію на фронті. Це дуже необхідно, і ми продовжуватимемо ці зусилля так довго, як це буде потрібно", - наголосила Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що до ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО і виділили на закупівлі боєприпасів загалом 1,6 мільярда євро.

У зустрічі у Празі також взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, а також американські представники.

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Раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України "найближчими днями".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

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