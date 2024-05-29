УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9596 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 554 17
боєприпаси (2212) Данія (717) Фредеріксен (70)

Україна отримає 500 тисяч боєприпасів до кінця року в рамках чеської ініціативи, - прем’єрка Данії Фредеріксен

Україна отримає від партнерів пів мільйона снарядів до кінця 2024 року

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це перед зустріччю з питань оборони України у Празі заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Надання амуніції та засобів ППО залишаються найважливішими пріоритетами для всіх нас, і для України… Це допоможе змінити ситуацію на фронті. Це дуже необхідно, і ми продовжуватимемо ці зусилля так довго, як це буде потрібно", - наголосила Фредеріксен.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала додав, що до ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО і виділили на закупівлі боєприпасів загалом 1,6 мільярда євро.

У зустрічі у Празі також взяли участь прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, а також американські представники.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На чеську ініціативу з закупівлі артснарядів для України зібрали понад 1,6 млрд євро, - Шмигаль

Раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив, що перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України "найближчими днями".

Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Також читайте: Одна з країн-членів НАТО замовила у Rheinmetall артснарядів на 300 млн євро

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Тобто половину обіцяного і не зараз, а колись...
показати весь коментар
29.05.2024 08:36
+4
Да - ***** - а рашковани зробили це за тиждень - відбашляли пупсу ранком гроші і вечіром снаряди
показати весь коментар
29.05.2024 08:32
+3
але, не можна стріляти по кацапії, бо плєшивий нападе.
показати весь коментар
29.05.2024 08:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да - ***** - а рашковани зробили це за тиждень - відбашляли пупсу ранком гроші і вечіром снаряди
показати весь коментар
29.05.2024 08:32 Відповісти
може брешуть, але кажуть, що тими пупсовими снарядами, всі стволи собі знищили.
показати весь коментар
29.05.2024 08:37 Відповісти
Якби так - то другого мільиона би не брали
показати весь коментар
29.05.2024 08:46 Відповісти
чому ж мільйон? десять мільйонів!
показати весь коментар
29.05.2024 09:04 Відповісти
Так, не раз була інфа, що ті снаряди нищать стволи, іноді разом з розрахунками. Але кацапам стволів не шкода (радянського барахла ще на багато років вистачить), розрахунків тим більше не шкода. Тому будуть замовляти, поки у пупса всі склади не вигрібуть. Шкода, що у них на складах не курять (поки що)
показати весь коментар
29.05.2024 09:04 Відповісти
Тупые кореянцы продолжали клепать миллионы снарядов которые нищать стволи с розрахунками? Меньше смотрите Стерненко.
показати весь коментар
29.05.2024 09:29 Відповісти
те, що кажуть про пупсові ********** і знищені всі стволи ,теж брехня ще та..."зелена"
показати весь коментар
29.05.2024 10:35 Відповісти
Тобто половину обіцяного і не зараз, а колись...
показати весь коментар
29.05.2024 08:36 Відповісти
але, не можна стріляти по кацапії, бо плєшивий нападе.
показати весь коментар
29.05.2024 08:38 Відповісти
поки в ЄС "УСТАКАНИТЬСЯ" схема відмивання певної суми грошової маси, .проходить дуже багато часу ,,,
показати весь коментар
29.05.2024 10:47 Відповісти
О , а де ж обіцяний ''мульйон''? Не робіться хрінпіду.
показати весь коментар
29.05.2024 08:40 Відповісти
Должны начать присылать Ф-16 наконец?
показати весь коментар
29.05.2024 08:44 Відповісти
мільйон до червня вже ні?
показати весь коментар
29.05.2024 08:47 Відповісти
в червні у нас швейцарський мир. потім французька олімпіада, потім американські вибори, а там вже і новий рік.
показати весь коментар
29.05.2024 09:06 Відповісти
До кінця року ......, амуніція.....
показати весь коментар
29.05.2024 09:11 Відповісти
Як казав Кучма Це ж було вже. От і тут. Минулого року був мільйон снарядів від ЄС, не довезли. Цього року снарядна ініціатива від Чехії, але вже теж почалась пробуксовка.
показати весь коментар
29.05.2024 09:29 Відповісти
Самое смешное все каждый раз верят этим балаболам.
показати весь коментар
29.05.2024 09:34 Відповісти
 
 