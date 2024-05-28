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боєприпаси (2212) Чехія (1561)

На чеську ініціативу з закупівлі артснарядів для України зібрали понад 1,6 млрд євро, - Шмигаль

Денис Шмигаль та Петр Фіала

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та очільник уряду Чехії Петр Фіала обговорили ініціативу з закупівлі артилерійських снарядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

Прем'єр прибув у Прагу на запрошення Прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали для участі в широкій робочій зустрічі щодо потреб України спільно з лідерами Польщі, Латвії, Данії, Нідерландів, представника США.

Під час двосторонньої зустрічі співрозмовники обговорили реалізацію артилерійської ініціативи, на яку зібрано вже понад 1,6 мільярдів євро.

"Серед тем розмови - спільні виробництва у сфері ОПК, об'єднання зусиль щодо посилення тиску на росію. Санкції, конфіскація російських активів, формула миру, актуальні питання співпраці.Для нас важливо, аби боєприпаси надходили вчасно, системно та згідно з графіком уже з червня. Проговорили також можливість використання зброї партнерів для захисту на території агресора. Вдячний пану Прем'єр-міністру за підтримку в цьому питанні", - зазначив Шмигаль.

Читайте: Україна має повне право на удари по території РФ західною зброєю, - прем’єр Чехії Фіала

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

Як повідомлялося, чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів у країнах за межами ЄС представив на початку лютого прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на саміті ЄС.

Пізніше чеський президент Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки сказав про можливість закупівлі для українців у третіх країнах 800 тисяч одиниць амуніції.

Радник з питань національної безпеки Чехії Томаш Пояр заявляв раніше, що перші поставки боєприпасів, закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня.

Також читайте: Чехія запросила керівництво України взяти участь у форумі GLOBSEC

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Топ коментарі
+5
Шмигаль, ти куди лізеш своїм немитим писком? ти хоча б гривню задонатив?
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28.05.2024 18:32
+2
"дядьку просніться, ви обісрались, а я і не спав."

який гройсман з яценюком? вони вже більше 5 років не при владі
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28.05.2024 18:39
+1
Доля держави Україна?
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28.05.2024 18:35
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Шмигаль, ти куди лізеш своїм немитим писком? ти хоча б гривню задонатив?
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28.05.2024 18:32 Відповісти
Він як і Гройсман та Яценюк. Крадуть у валюті, а міняти не хочуть.😁
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28.05.2024 18:37 Відповісти
"дядьку просніться, ви обісрались, а я і не спав."

який гройсман з яценюком? вони вже більше 5 років не при владі
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28.05.2024 18:39 Відповісти
А скільки на крали? Ще років на 10+ вистачить.
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28.05.2024 18:43 Відповісти
а скільки? напиши, а то я не знаю. не тільки мені цікаво буде.
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28.05.2024 18:44 Відповісти
"Ще років на 10+ вистачить."
Чи ти вже читати не вмієшь?
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28.05.2024 18:47 Відповісти
це в доларах скільки, чи ти просто побрехати сюди приліз?
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28.05.2024 18:57 Відповісти
а скільки на яйцях заробили,і китайських флягах на укріпленнях. чи асвальті .а може щей в Омані що перепало??Не пробував роками порахувати???
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28.05.2024 19:25 Відповісти
А приїхати в Украину, тут працювати і платити податки тобі патріотизм не дозволяє?
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28.05.2024 20:52 Відповісти
ти Так і не відповів скільки стирили"зелені" не тільки грошей заробітчан,але й законно заплачених податків українським народом .котрі є закладені в будь-якому товарі.що продається в Україні...Чи тобі "зелений поцріотизм" дозволяє бачити одне,і бути "сліпцем" на "зелений "поцріотичнй пограбунок України і її народу...???(("Ще років на 10+ вистачить."
Чи ти вже читати не вмієшь? )))
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28.05.2024 23:01 Відповісти
примазатись хоче,. а раптом щось вкраде.
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28.05.2024 21:59 Відповісти
Доля держави Україна?
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28.05.2024 18:35 Відповісти
і де ці снаряди, шмигаль?
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28.05.2024 18:38 Відповісти
Читати вмієш? -" , закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня". Джерело:
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31.05.2024 13:27 Відповісти
а ти, шо, за шмигаля?
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31.05.2024 14:14 Відповісти
Ти хочеш його притиснути такими питаннями? Придумай щось розумніше. Чи це був комент "аби щось"?
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31.05.2024 17:56 Відповісти
а ти, типу, на совєщаніі у начальніка?
треба корчити брови та багатозначно надувати щоки?
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31.05.2024 18:05 Відповісти
Так зібрали 100 лямів і купляите - бо всю суму можна роками збирати а снаряди потрібні вже на вчора
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28.05.2024 18:38 Відповісти
Бла бла бла бла…. Цікаво до чого тут Шмиг і де ці снаряди?
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28.05.2024 18:43 Відповісти
шмига доповідає що зібрали чехи...
а має дослідити скільки вкрали зелені...
чи ето нє то???
ето другоє....
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28.05.2024 18:47 Відповісти
Цікаво подивитись, скільки особисто задонатило кожне рило з 450 штук. А також квартальці і прибульці (ті, що з ОПаньки).
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28.05.2024 19:26 Відповісти
визвали на "ковьор" .Де плять ділися **********. котрі ми відправили в Україну,в яку річку ,чи то болото ,а чи на яких складах вони лежать...?
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28.05.2024 19:27 Відповісти
Що цікаво - всі країни збирали гроші на снаряди. А скільки Україна внесла в цю збірку коштів
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28.05.2024 20:02 Відповісти
Цікаве питання: скільки Україна дала грошей на подарунок для України від ЄС? В тебе мізки є взагалі?
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31.05.2024 13:25 Відповісти
 
 