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боеприпасы (2280) Чехия (1658)

На чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины собрали более 1,6 млрд евро, - Шмыгаль

Денис Шмигаль та Петр Фіала

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала обсудили инициативу по закупке артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Шмыгаля.

Премьер прибыл в Прагу по приглашению премьер-министра Чехии Петра Фиалы для участия в широкой рабочей встрече относительно потребностей Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США.

Во время двусторонней встречи собеседники обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 миллиардов евро.

"Среди тем разговора - совместные производства в сфере ОПК, объединение усилий по усилению давления на Россию. Санкции, конфискация российских активов, формула мира, актуальные вопросы сотрудничества. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня. Проговорили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Благодарен господину Премьер-министру за поддержку в этом вопросе", - отметил Шмыгаль.

Читайте: Украина имеет полное право на удары по территории РФ западным оружием, - премьер Чехии Фиала

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как сообщалось, чешскую инициативу по закупке боеприпасов в странах за пределами ЕС представил в начале февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала на саммите ЕС.

Позже чешский президент Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности сказал о возможности закупки для украинцев в третьих странах 800 тысяч единиц амуниции.

Советник по вопросам национальной безопасности Чехии Томаш Пояр заявлял ранее, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, Украина должна получить не позднее июня.
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Топ комментарии
+5
Шмигаль, ти куди лізеш своїм немитим писком? ти хоча б гривню задонатив?
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28.05.2024 18:32
+2
"дядьку просніться, ви обісрались, а я і не спав."

який гройсман з яценюком? вони вже більше 5 років не при владі
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28.05.2024 18:39
+1
Доля держави Україна?
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28.05.2024 18:35
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Шмигаль, ти куди лізеш своїм немитим писком? ти хоча б гривню задонатив?
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28.05.2024 18:32 Ответить
Він як і Гройсман та Яценюк. Крадуть у валюті, а міняти не хочуть.😁
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28.05.2024 18:37 Ответить
"дядьку просніться, ви обісрались, а я і не спав."

який гройсман з яценюком? вони вже більше 5 років не при владі
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28.05.2024 18:39 Ответить
А скільки на крали? Ще років на 10+ вистачить.
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28.05.2024 18:43 Ответить
а скільки? напиши, а то я не знаю. не тільки мені цікаво буде.
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28.05.2024 18:44 Ответить
"Ще років на 10+ вистачить."
Чи ти вже читати не вмієшь?
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28.05.2024 18:47 Ответить
це в доларах скільки, чи ти просто побрехати сюди приліз?
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28.05.2024 18:57 Ответить
а скільки на яйцях заробили,і китайських флягах на укріпленнях. чи асвальті .а може щей в Омані що перепало??Не пробував роками порахувати???
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28.05.2024 19:25 Ответить
А приїхати в Украину, тут працювати і платити податки тобі патріотизм не дозволяє?
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28.05.2024 20:52 Ответить
ти Так і не відповів скільки стирили"зелені" не тільки грошей заробітчан,але й законно заплачених податків українським народом .котрі є закладені в будь-якому товарі.що продається в Україні...Чи тобі "зелений поцріотизм" дозволяє бачити одне,і бути "сліпцем" на "зелений "поцріотичнй пограбунок України і її народу...???(("Ще років на 10+ вистачить."
Чи ти вже читати не вмієшь? )))
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28.05.2024 23:01 Ответить
примазатись хоче,. а раптом щось вкраде.
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28.05.2024 21:59 Ответить
Доля держави Україна?
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28.05.2024 18:35 Ответить
і де ці снаряди, шмигаль?
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28.05.2024 18:38 Ответить
Читати вмієш? -" , закуплених у рамках чеської ініціативи, Україна повинна отримати не пізніше червня". Джерело:
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31.05.2024 13:27 Ответить
а ти, шо, за шмигаля?
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31.05.2024 14:14 Ответить
Ти хочеш його притиснути такими питаннями? Придумай щось розумніше. Чи це був комент "аби щось"?
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31.05.2024 17:56 Ответить
а ти, типу, на совєщаніі у начальніка?
треба корчити брови та багатозначно надувати щоки?
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31.05.2024 18:05 Ответить
Так зібрали 100 лямів і купляите - бо всю суму можна роками збирати а снаряди потрібні вже на вчора
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28.05.2024 18:38 Ответить
Бла бла бла бла…. Цікаво до чого тут Шмиг і де ці снаряди?
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28.05.2024 18:43 Ответить
шмига доповідає що зібрали чехи...
а має дослідити скільки вкрали зелені...
чи ето нє то???
ето другоє....
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28.05.2024 18:47 Ответить
Цікаво подивитись, скільки особисто задонатило кожне рило з 450 штук. А також квартальці і прибульці (ті, що з ОПаньки).
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28.05.2024 19:26 Ответить
визвали на "ковьор" .Де плять ділися **********. котрі ми відправили в Україну,в яку річку ,чи то болото ,а чи на яких складах вони лежать...?
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28.05.2024 19:27 Ответить
Що цікаво - всі країни збирали гроші на снаряди. А скільки Україна внесла в цю збірку коштів
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28.05.2024 20:02 Ответить
Цікаве питання: скільки Україна дала грошей на подарунок для України від ЄС? В тебе мізки є взагалі?
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31.05.2024 13:25 Ответить
 
 