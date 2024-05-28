Украина имеет полное право на удары по территории России западным оружием, - премьер Чехии Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал позицию генсека НАТО Столтенберга относительно разрешения на удары по военным целям на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny

Чешский премьер считает логичным возможность Украины бить по военным объектам на территории России.

"Украина как страна, подвергшаяся нападению, имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", - сказал Фиала.

Также премьер отметил, что ситуация на фронте сейчас непростая, поэтому вопрос помощи для Украины нужно решать быстрее.

Читайте также: Байден обсудил с премьером Чехии Фиалой поддержку Украины

Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Читайте: Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен