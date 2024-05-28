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оружие (10028) Чехия (1658) Фиала Петр (63)

Украина имеет полное право на удары по территории России западным оружием, - премьер Чехии Фиала

фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал позицию генсека НАТО Столтенберга относительно разрешения на удары по военным целям на территории РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на České noviny

Чешский премьер считает логичным возможность Украины бить по военным объектам на территории России.

"Украина как страна, подвергшаяся нападению, имеет полное право использовать все возможности для своей защиты", - сказал Фиала.

Также премьер отметил, что ситуация на фронте сейчас непростая, поэтому вопрос помощи для Украины нужно решать быстрее.

Читайте также: Байден обсудил с премьером Чехии Фиалой поддержку Украины

Удары западным оружием по территории РФ

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным нанесение ударов Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Читайте: Удары Украины по территории РФ западным оружием не должны быть предметом дискуссий, - министр обороны Нидерландов Оллонгрен
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Топ комментарии
+2
Як ви вже всі дістали,горлопани.🤦
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28.05.2024 13:29
+2
я вже писав...
окремо, кожен розумний та каже правильні речі...
разом, отара тупих овець...
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28.05.2024 13:37
+2
Может уже нам тоже хватит сопли жевать и пора начать бить по рашистам западным оружием а остальные сцикуны когда увидят что ничего страшного не произойдет и сами созреют что можно бить по территории Мордора. Тем более западное оружие сейчас можно купить в любом военторге
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28.05.2024 13:40
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Як ви вже всі дістали,горлопани.🤦
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28.05.2024 13:29 Ответить
Ну то передайте зброю брітанії, тіж таураси, брітанія розрішає ж , то її ракети. На ракеті взагалі набити грім-2 пущай летить. Якісь пусті балачки.
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28.05.2024 13:31 Ответить
отримай 30 рублів ,московит
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28.05.2024 13:35 Ответить
Інфляція, вже 60.)
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28.05.2024 13:38 Ответить
Тоді твій яник зробив б український федеральний округ чи губерннію, так що завали своє свинособаче рило
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28.05.2024 13:52 Ответить
Яник не мій, але частково і моя вина що він прийшов до влади. Не зумів Ющенко зробити те, що було на нього покладено.
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28.05.2024 13:59 Ответить
Прошу заметить, что это не так было сказано. А было сказано так: "Официальный Вашингтон не исключает возможности применения американского военного пакета по центрам принятия решений и военным объектам рф, категорически исключая гражданскую инфраструктуру. Этого мы, как и сообщалось ранее, допустить не можем во избежание дальнейшей эскалации конфликта в Украине". Но это было сказано до того, как российская ракета ударила по ТЦ "Эпицентр" в Харькове! Теперь Пентагон пересматривает условия поставок вооружения Украине и содержания пакета. В нём будут и дальнобойные ракеты и ракеты с обеднённым ураном большого разрушающего действия против оборонных заводов на территории рф.
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28.05.2024 13:54 Ответить
Яка проблема?
На ракетах написати Маде ін Україна і спокійнісінько собі бити по Засрашці!
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28.05.2024 13:33 Ответить
Москалі так і вчиняли з першими шахедами, перейминовували на гєрань.
Але це було б можливо, лише за умови 100% зацікавленості західних партнерів у перемозі України. Нхто не знає, який план на цю війну у американців.
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28.05.2024 13:48 Ответить
Плани відомі!
Щоб Україна не виграла ,а Засрашка не програла !
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28.05.2024 13:53 Ответить
Тоді навіщо пропонувати перемарковувати? Зрозуміло, що на це не погодятся.
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28.05.2024 13:58 Ответить
Да хер з тою західною зброєю, де наші ракети? Чому всі мовчать? За два роки можна було б дійти до експериментального зразка яз та виготовити декілька комплексів носіїв типу того ж сатани, бо ті "савецкіє ракети" розроблялись в Україні
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28.05.2024 13:35 Ответить
я вже писав...
окремо, кожен розумний та каже правильні речі...
разом, отара тупих овець...
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28.05.2024 13:37 Ответить
Может уже нам тоже хватит сопли жевать и пора начать бить по рашистам западным оружием а остальные сцикуны когда увидят что ничего страшного не произойдет и сами созреют что можно бить по территории Мордора. Тем более западное оружие сейчас можно купить в любом военторге
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28.05.2024 13:40 Ответить
Ну раз сказали и хватит, давайте дальнобойное оружие и пусть молотят, как попугаи каждый день одно и тоже, а на фронте от вашей болтовни не легче.
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28.05.2024 13:46 Ответить
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
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28.05.2024 13:52 Ответить
Чехія обрала собі президентом генерала, а Україна блазня і чотириразового ухилянта.
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28.05.2024 13:56 Ответить
Осталось дело за малым. Пару сотен индейских топоров в следующий пакет включить
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28.05.2024 14:28 Ответить
Так дай ракеты, а не пи-ди.
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28.05.2024 14:52 Ответить
УКРАЇНА І ТАК МАЛО ПРАВО ЗАДАВАТИ УДАРІВ ПО КРЕМЛЯНДІЇ ЗАХІДНОЮ ЗБРОЄЮ, ПРОТИ ТІЛЬКИ БУВ ЄРМАК І ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНЬКОГО ЗАДРАЧУВАВ ЗАХІД ПИТАННЯМ "МОЖНО БІТЬ ПО РОСІЇЇ ?". Ясно що на Заході цього питання завжди уникали і будуть уникати, бо це питання - підстава для спихування з себе (ЄРМАКА) відповідальності.
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28.05.2024 15:58 Ответить
 
 