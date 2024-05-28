УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8738 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 643 23
зброя (7278) Чехія (1561) Фіала Петр (87)

Україна має повне право на удари по території РФ західною зброєю, - прем’єр Чехії Фіала

фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав позицію генсека НАТО Столтенберга щодо дозволу на удари по військових цілях на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny

Чеський прем'єр вважає логічним можливість України бити по військових об'єктах на території Росії.

"Україна як країна, що зазнала нападу, має повне право використовувати всі можливості для свого захисту", - сказав Фіала.

Також прем'єр зазначив, що ситуація на фронті наразі непроста, тому питання допомоги для України потрібно вирішувати швидше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Читайте: Удари України по території РФ західною зброєю не мають бути предметом дискусій, - міністр оборони Нідерландів Оллонгрен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Як ви вже всі дістали,горлопани.🤦
показати весь коментар
28.05.2024 13:29
+2
я вже писав...
окремо, кожен розумний та каже правильні речі...
разом, отара тупих овець...
показати весь коментар
28.05.2024 13:37
+2
Может уже нам тоже хватит сопли жевать и пора начать бить по рашистам западным оружием а остальные сцикуны когда увидят что ничего страшного не произойдет и сами созреют что можно бить по территории Мордора. Тем более западное оружие сейчас можно купить в любом военторге
показати весь коментар
28.05.2024 13:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як ви вже всі дістали,горлопани.🤦
показати весь коментар
28.05.2024 13:29 Відповісти
Ну то передайте зброю брітанії, тіж таураси, брітанія розрішає ж , то її ракети. На ракеті взагалі набити грім-2 пущай летить. Якісь пусті балачки.
показати весь коментар
28.05.2024 13:31 Відповісти
отримай 30 рублів ,московит
показати весь коментар
28.05.2024 13:35 Відповісти
Інфляція, вже 60.)
показати весь коментар
28.05.2024 13:38 Відповісти
Тоді твій яник зробив б український федеральний округ чи губерннію, так що завали своє свинособаче рило
показати весь коментар
28.05.2024 13:52 Відповісти
Яник не мій, але частково і моя вина що він прийшов до влади. Не зумів Ющенко зробити те, що було на нього покладено.
показати весь коментар
28.05.2024 13:59 Відповісти
Прошу заметить, что это не так было сказано. А было сказано так: "Официальный Вашингтон не исключает возможности применения американского военного пакета по центрам принятия решений и военным объектам рф, категорически исключая гражданскую инфраструктуру. Этого мы, как и сообщалось ранее, допустить не можем во избежание дальнейшей эскалации конфликта в Украине". Но это было сказано до того, как российская ракета ударила по ТЦ "Эпицентр" в Харькове! Теперь Пентагон пересматривает условия поставок вооружения Украине и содержания пакета. В нём будут и дальнобойные ракеты и ракеты с обеднённым ураном большого разрушающего действия против оборонных заводов на территории рф.
показати весь коментар
28.05.2024 13:54 Відповісти
Яка проблема?
На ракетах написати Маде ін Україна і спокійнісінько собі бити по Засрашці!
показати весь коментар
28.05.2024 13:33 Відповісти
Москалі так і вчиняли з першими шахедами, перейминовували на гєрань.
Але це було б можливо, лише за умови 100% зацікавленості західних партнерів у перемозі України. Нхто не знає, який план на цю війну у американців.
показати весь коментар
28.05.2024 13:48 Відповісти
Плани відомі!
Щоб Україна не виграла ,а Засрашка не програла !
показати весь коментар
28.05.2024 13:53 Відповісти
Тоді навіщо пропонувати перемарковувати? Зрозуміло, що на це не погодятся.
показати весь коментар
28.05.2024 13:58 Відповісти
Да хер з тою західною зброєю, де наші ракети? Чому всі мовчать? За два роки можна було б дійти до експериментального зразка яз та виготовити декілька комплексів носіїв типу того ж сатани, бо ті "савецкіє ракети" розроблялись в Україні
показати весь коментар
28.05.2024 13:35 Відповісти
я вже писав...
окремо, кожен розумний та каже правильні речі...
разом, отара тупих овець...
показати весь коментар
28.05.2024 13:37 Відповісти
Может уже нам тоже хватит сопли жевать и пора начать бить по рашистам западным оружием а остальные сцикуны когда увидят что ничего страшного не произойдет и сами созреют что можно бить по территории Мордора. Тем более западное оружие сейчас можно купить в любом военторге
показати весь коментар
28.05.2024 13:40 Відповісти
Ну раз сказали и хватит, давайте дальнобойное оружие и пусть молотят, как попугаи каждый день одно и тоже, а на фронте от вашей болтовни не легче.
показати весь коментар
28.05.2024 13:46 Відповісти
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
показати весь коментар
28.05.2024 13:52 Відповісти
Чехія обрала собі президентом генерала, а Україна блазня і чотириразового ухилянта.
показати весь коментар
28.05.2024 13:56 Відповісти
Осталось дело за малым. Пару сотен индейских топоров в следующий пакет включить
показати весь коментар
28.05.2024 14:28 Відповісти
Так дай ракеты, а не пи-ди.
показати весь коментар
28.05.2024 14:52 Відповісти
УКРАЇНА І ТАК МАЛО ПРАВО ЗАДАВАТИ УДАРІВ ПО КРЕМЛЯНДІЇ ЗАХІДНОЮ ЗБРОЄЮ, ПРОТИ ТІЛЬКИ БУВ ЄРМАК І ЧЕРЕЗ ЗЕЛЕНЬКОГО ЗАДРАЧУВАВ ЗАХІД ПИТАННЯМ "МОЖНО БІТЬ ПО РОСІЇЇ ?". Ясно що на Заході цього питання завжди уникали і будуть уникати, бо це питання - підстава для спихування з себе (ЄРМАКА) відповідальності.
показати весь коментар
28.05.2024 15:58 Відповісти
 
 