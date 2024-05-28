Україна має повне право на удари по території РФ західною зброєю, - прем’єр Чехії Фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала підтримав позицію генсека НАТО Столтенберга щодо дозволу на удари по військових цілях на території РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на České noviny

Чеський прем'єр вважає логічним можливість України бити по військових об'єктах на території Росії.

"Україна як країна, що зазнала нападу, має повне право використовувати всі можливості для свого захисту", - сказав Фіала.

Також прем'єр зазначив, що ситуація на фронті наразі непроста, тому питання допомоги для України потрібно вирішувати швидше.

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Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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