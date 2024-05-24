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Чехія запросила керівництво України взяти участь у форумі GLOBSEC

Форум GLOBSEC у 2023 році

Головною темою форуму GLOBSEC у Празі стане підтримка України, яка захищається від російської агресії. Конференція відбудеться з 30 серпня - 1 вересня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Маріан.

"Російська агресія проти України справила надзвичайно великий вплив на глобальну стабільність і безпеку. Ми не можемо дозволити, щоби Україна програла цю війну. Наслідки будуть катастрофічними для Європи та світу", - наголосив він.

За його словами, головною темою форуму в Празі буде підтримка українців, які захищають свою країну від Росії.

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Дипломат зауважив, що партнери разом з аналітичним центром Globsec зможуть створити "необхідний імпульс на форумі й забезпечити подальшу підтримку України, яка найкраще відповідатиме її потребам".

Маріан зазначив, що президент Чехії Петр Павел запросив свого українського колегу Володимира Зеленського взяти участь у форумі. Також запрошені міністр оборони України Рустем Умєров та інші представники української влади.

Заступник глави чеського МЗС також зауважив, що Форум Globsec є глобальною подією, в якій беруть участь багато голів держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони з багатьох регіонів світу. Окрім представників країн ЄС і НАТО, господарі також запросили лідерів зі Східної Європи, Балкан, Близького Сходу та Азії. Серед гостей – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Довідка

GLOBSEC - це глобальний аналітичний центр з офісами в Братиславі, Брюсселі, Києві, Відні та Вашингтоні. Діяльність спрямована на зміцнення безпеки, процвітання та сталого розвитку в Європі та в усьому світі.

Його місія - впливати на майбутнє, генеруючи нові ідеї та рішення для кращого та безпечнішого світу.

Автор: 

Україна (5878) Форум (132) Чехія (1610)


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Безуглу туда давай)))))
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24.05.2024 13:46 Відповісти
Яке керівництво? Нинішнє вже просрочене, а до вересня може таки зовсім скисне.
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24.05.2024 13:52 Відповісти
Урсула Фон дер Ляєн красотка в будь якому сенсі.
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24.05.2024 13:52 Відповісти
Нє ну якщо в серпні, то норм. Головне, щоб це не заважало "асваівать" кошти на проведення Першого МіжГалактичного Самміту Миру ЗЕ.
А так тільки одне питання: денег дай?!
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24.05.2024 14:31 Відповісти
 
 