Чехія запросила керівництво України взяти участь у форумі GLOBSEC

Головною темою форуму GLOBSEC у Празі стане підтримка України, яка захищається від російської агресії. Конференція відбудеться з 30 серпня - 1 вересня 2024 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ян Маріан.

"Російська агресія проти України справила надзвичайно великий вплив на глобальну стабільність і безпеку. Ми не можемо дозволити, щоби Україна програла цю війну. Наслідки будуть катастрофічними для Європи та світу", - наголосив він.

За його словами, головною темою форуму в Празі буде підтримка українців, які захищають свою країну від Росії.

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Дипломат зауважив, що партнери разом з аналітичним центром Globsec зможуть створити "необхідний імпульс на форумі й забезпечити подальшу підтримку України, яка найкраще відповідатиме її потребам".

Маріан зазначив, що президент Чехії Петр Павел запросив свого українського колегу Володимира Зеленського взяти участь у форумі. Також запрошені міністр оборони України Рустем Умєров та інші представники української влади.

Заступник глави чеського МЗС також зауважив, що Форум Globsec є глобальною подією, в якій беруть участь багато голів держав і урядів, міністрів закордонних справ і оборони з багатьох регіонів світу. Окрім представників країн ЄС і НАТО, господарі також запросили лідерів зі Східної Європи, Балкан, Близького Сходу та Азії. Серед гостей – генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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