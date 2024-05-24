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Чехия пригласила руководство Украины принять участие в форуме GLOBSEC

Форум GLOBSEC у 2023 році

Главной темой форума GLOBSEC в Праге станет поддержка Украины, которая защищается от российской агрессии. Конференция состоится с 30 августа - 1 сентября 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ян Мариан.

"Российская агрессия против Украины оказала чрезвычайно большое влияние на глобальную стабильность и безопасность. Мы не можем позволить, чтобы Украина проиграла эту войну. Последствия будут катастрофическими для Европы и мира", - подчеркнул он.

По его словам, главной темой форума в Праге будет поддержка украинцев, которые защищают свою страну от России.

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Дипломат отметил, что партнеры вместе с аналитическим центром Globsec смогут создать "необходимый импульс на форуме и обеспечить дальнейшую поддержку Украины, которая лучше всего будет отвечать ее потребностям".

Мариан отметил, что президент Чехии Петр Павел пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в форуме. Также приглашены министр обороны Украины Рустем Умеров и другие представители украинской власти.

Заместитель главы чешского МИД также отметил, что Форум Globsec является глобальным событием, в котором принимают участие многие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны из многих регионов мира. Кроме представителей стран ЕС и НАТО, хозяева также пригласили лидеров из Восточной Европы, Балкан, Ближнего Востока и Азии. Среди гостей - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Справка

GLOBSEC - это глобальный аналитический центр с офисами в Братиславе, Брюсселе, Киеве, Вене и Вашингтоне. Занимается повышением безопасности, процветания и устойчивого развития в Европе и во всем мире. 

Его миссия - влиять на будущее, генерируя новые идеи и решения для лучшего и более безопасного мира.

Автор: 

Украина (44934) Форум (179) Чехия (1704)


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Безуглу туда давай)))))
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24.05.2024 13:46 Ответить
Яке керівництво? Нинішнє вже просрочене, а до вересня може таки зовсім скисне.
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24.05.2024 13:52 Ответить
Урсула Фон дер Ляєн красотка в будь якому сенсі.
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24.05.2024 13:52 Ответить
Нє ну якщо в серпні, то норм. Головне, щоб це не заважало "асваівать" кошти на проведення Першого МіжГалактичного Самміту Миру ЗЕ.
А так тільки одне питання: денег дай?!
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24.05.2024 14:31 Ответить
 
 