Чехия пригласила руководство Украины принять участие в форуме GLOBSEC

Главной темой форума GLOBSEC в Праге станет поддержка Украины, которая защищается от российской агрессии. Конференция состоится с 30 августа - 1 сентября 2024 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ян Мариан.

"Российская агрессия против Украины оказала чрезвычайно большое влияние на глобальную стабильность и безопасность. Мы не можем позволить, чтобы Украина проиграла эту войну. Последствия будут катастрофическими для Европы и мира", - подчеркнул он.

По его словам, главной темой форума в Праге будет поддержка украинцев, которые защищают свою страну от России.

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Дипломат отметил, что партнеры вместе с аналитическим центром Globsec смогут создать "необходимый импульс на форуме и обеспечить дальнейшую поддержку Украины, которая лучше всего будет отвечать ее потребностям".

Мариан отметил, что президент Чехии Петр Павел пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского принять участие в форуме. Также приглашены министр обороны Украины Рустем Умеров и другие представители украинской власти.

Заместитель главы чешского МИД также отметил, что Форум Globsec является глобальным событием, в котором принимают участие многие главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны из многих регионов мира. Кроме представителей стран ЕС и НАТО, хозяева также пригласили лидеров из Восточной Европы, Балкан, Ближнего Востока и Азии. Среди гостей - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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