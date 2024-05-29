Украина получит 500 тысяч боеприпасов до конца года в рамках чешской инициативы, - премьер Дании Фредериксен

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом перед встречей по вопросам обороны Украины в Праге заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Предоставление амуниции и средств ПВО остаются важнейшими приоритетами для всех нас, и для Украины... Это поможет изменить ситуацию на фронте. Это очень необходимо, и мы будем продолжать эти усилия так долго, как это потребуется", - подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала добавил, что к инициативе присоединились 15 стран ЕС и НАТО и выделили на закупки боеприпасов в целом 1,6 миллиарда евро.

Во встрече в Праге также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Чехии Петр Фиала, а также американские представители.

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Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину "в ближайшие дни".

Чешская инициатива закупки снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

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