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Новости Помощь Украине
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боеприпасы (2280) Дания (537) Фредериксен (61)

Украина получит 500 тысяч боеприпасов до конца года в рамках чешской инициативы, - премьер Дании Фредериксен

Україна отримає від партнерів пів мільйона снарядів до кінця 2024 року

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Об этом перед встречей по вопросам обороны Украины в Праге заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"Предоставление амуниции и средств ПВО остаются важнейшими приоритетами для всех нас, и для Украины... Это поможет изменить ситуацию на фронте. Это очень необходимо, и мы будем продолжать эти усилия так долго, как это потребуется", - подчеркнула Фредериксен.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала добавил, что к инициативе присоединились 15 стран ЕС и НАТО и выделили на закупки боеприпасов в целом 1,6 миллиарда евро.

Во встрече в Праге также приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Чехии Петр Фиала, а также американские представители.

Читайте: На чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины собрали более 1,6 млрд евро, - Шмыгаль

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что первая партия снарядов калибра 155 мм, приобретенная в рамках чешской инициативы, поступит в Украину "в ближайшие дни".

Чешская инициатива закупки снарядов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Читайте также: Одна из стран ЕС блокирует уже достигнутые договоренности о помощи Украине, - Боррель
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Топ комментарии
+9
Тобто половину обіцяного і не зараз, а колись...
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29.05.2024 08:36
+4
Да - ***** - а рашковани зробили це за тиждень - відбашляли пупсу ранком гроші і вечіром снаряди
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29.05.2024 08:32
+3
але, не можна стріляти по кацапії, бо плєшивий нападе.
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29.05.2024 08:38
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Да - ***** - а рашковани зробили це за тиждень - відбашляли пупсу ранком гроші і вечіром снаряди
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29.05.2024 08:32 Ответить
може брешуть, але кажуть, що тими пупсовими снарядами, всі стволи собі знищили.
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29.05.2024 08:37 Ответить
Якби так - то другого мільиона би не брали
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29.05.2024 08:46 Ответить
чому ж мільйон? десять мільйонів!
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29.05.2024 09:04 Ответить
Так, не раз була інфа, що ті снаряди нищать стволи, іноді разом з розрахунками. Але кацапам стволів не шкода (радянського барахла ще на багато років вистачить), розрахунків тим більше не шкода. Тому будуть замовляти, поки у пупса всі склади не вигрібуть. Шкода, що у них на складах не курять (поки що)
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29.05.2024 09:04 Ответить
Тупые кореянцы продолжали клепать миллионы снарядов которые нищать стволи с розрахунками? Меньше смотрите Стерненко.
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29.05.2024 09:29 Ответить
те, що кажуть про пупсові ********** і знищені всі стволи ,теж брехня ще та..."зелена"
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29.05.2024 10:35 Ответить
Тобто половину обіцяного і не зараз, а колись...
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29.05.2024 08:36 Ответить
але, не можна стріляти по кацапії, бо плєшивий нападе.
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29.05.2024 08:38 Ответить
поки в ЄС "УСТАКАНИТЬСЯ" схема відмивання певної суми грошової маси, .проходить дуже багато часу ,,,
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29.05.2024 10:47 Ответить
О , а де ж обіцяний ''мульйон''? Не робіться хрінпіду.
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29.05.2024 08:40 Ответить
Должны начать присылать Ф-16 наконец?
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29.05.2024 08:44 Ответить
мільйон до червня вже ні?
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29.05.2024 08:47 Ответить
в червні у нас швейцарський мир. потім французька олімпіада, потім американські вибори, а там вже і новий рік.
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29.05.2024 09:06 Ответить
До кінця року ......, амуніція.....
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29.05.2024 09:11 Ответить
Як казав Кучма Це ж було вже. От і тут. Минулого року був мільйон снарядів від ЄС, не довезли. Цього року снарядна ініціатива від Чехії, але вже теж почалась пробуксовка.
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29.05.2024 09:29 Ответить
Самое смешное все каждый раз верят этим балаболам.
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29.05.2024 09:34 Ответить
 
 