Перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибула в Україну, - Фіала

Перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибула до України

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до України прибула перша партія боєприпасів, закуплена у межах чеської ініціативи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну", - зазначив він, додавши, що це відбулося "деякий час тому".

Чеська ініціатива

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Читайте: Новий пакет допомоги від США включатиме боєприпаси для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, - АР

Респект чеським братам,разом заженемо московитів у мокшанські болота!!))
показати весь коментар
25.06.2024 13:24 Відповісти
Петру Павлу респект і уважуха!
показати весь коментар
25.06.2024 13:31 Відповісти
А умєрову?
показати весь коментар
25.06.2024 13:38 Відповісти
А за що?
показати весь коментар
25.06.2024 13:43 Відповісти
І Рєзникову за яйця спасибі. Яки би не він...
показати весь коментар
25.06.2024 14:22 Відповісти
Все вірно : респект і уважуха і Петру, і Павлу.
показати весь коментар
25.06.2024 14:58 Відповісти
Нашим друзям з Чехії величезна подяка за допомогу нашим
військовим 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
25.06.2024 13:43 Відповісти
Повідомляють, що заводи 155 мм *********** у Сербії працюють у три зміни, щоби наситити європейський попит на дану продукцію. Для її наступної переправки в Україну на склади ЗСУ.
показати весь коментар
25.06.2024 13:51 Відповісти
Друзі пізнаються в біді. Чехи - подяка, не забудеться Вам.
показати весь коментар
25.06.2024 14:20 Відповісти
Це - серйозно.
показати весь коментар
25.06.2024 14:54 Відповісти
Як і ракети до "Патріотів" з Іспанії. Дієво, ефективно, корисно Це не відосіки, не пропиз.они з монологами, не екскурсії і не гастролі за народний кошт, не Науру з Барб(екю)уа...
показати весь коментар
25.06.2024 14:57 Відповісти
 
 