Перша партія боєприпасів в рамках чеської ініціативи прибула в Україну, - Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до України прибула перша партія боєприпасів, закуплена у межах чеської ініціативи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у соцмережі X.

"Перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну", - зазначив він, додавши, що це відбулося "деякий час тому".

Чеська ініціатива

Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

