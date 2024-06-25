Новий пакет допомоги від США включатиме боєприпаси для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, - АР
Відомо, що новий пакет військової допомоги США не включає касетні боєприпаси.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агентству AP на умовах анонімності повідомили американські посадовці.
Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.
Нагадає, раніше повідомлялось, що у вівторок, 25 червня, США можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів.
Отакої !! . Русня , шо з іпалом ?
Допомогли тобі погрози в бік США . ?
- не було допомоги від США, ми відступали, фронт мало не сипався
- зараз вже було кілька пакетів допомоги й плануються нові, а ми й далі відступаємо по всьому фронту (+ додався Вовчанськ)
- ми вже й склади на прикордонні з парашею виносимо, й військові частини, пункти, а темп парашників не збивається .
є на цензорі пояснювальна бригада?
військові що біля Торецька писали в мережах що немає снарядів, не вистачає дронів... велика кількість Каб прилітає
Бляха для мільйонної армії з фронтом в тисячу кілометрів.
Дали крихту на місяць, може не здохнете з голоду!!!
Може дійсно краще Трамп вже, ну як можна по 100 мільйонів давати раз в місяць,
Виділили 60 мільярдів,так для американських воєнних фірм,так щоб вони віддали з своїї складів,а потім виробили більше
Я не розумію,що за бляха шиза?