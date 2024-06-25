УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10190 відвідувачів онлайн
Новини
1 660 14

Новий пакет допомоги від США включатиме боєприпаси для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, - АР

боєприпаси зброя

Відомо, що новий пакет військової допомоги США не включає касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агентству AP на умовах анонімності повідомили американські посадовці.

Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Нагадає, раніше повідомлялось, що у вівторок, 25 червня, США можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ефективніші, ніж визнання РФ спонсором тероризму, - Держдеп

Автор: 

боєприпаси (2341) зброя (7698) США (24127)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Новий пакет допомоги від США включатиме ********** для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм - усіх по 10 шт., чи більше? (сарказм)
показати весь коментар
25.06.2024 11:36 Відповісти
+2
150 мільйонів ділимо на приблизну вартість одного снаряду 5тисяч евро = 30тисяч снарядів.
Бляха для мільйонної армії з фронтом в тисячу кілометрів.
Дали крихту на місяць, може не здохнете з голоду!!!
Може дійсно краще Трамп вже, ну як можна по 100 мільйонів давати раз в місяць,
Виділили 60 мільярдів,так для американських воєнних фірм,так щоб вони віддали з своїї складів,а потім виробили більше
Я не розумію,що за бляха шиза?
показати весь коментар
25.06.2024 11:53 Відповісти
+1
Новий пакет допомоги від США включатиме ********** для HIMARS Джерело:
Отакої !! . Русня , шо з іпалом ?
Допомогли тобі погрози в бік США . ?
показати весь коментар
25.06.2024 11:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новий пакет допомоги від США включатиме ********** для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм - усіх по 10 шт., чи більше? (сарказм)
показати весь коментар
25.06.2024 11:36 Відповісти
Новий пакет допомоги від США включатиме ********** для HIMARS Джерело:
Отакої !! . Русня , шо з іпалом ?
Допомогли тобі погрози в бік США . ?
показати весь коментар
25.06.2024 11:36 Відповісти
я напевно не розбираюсь у військовій науці:

- не було допомоги від США, ми відступали, фронт мало не сипався

- зараз вже було кілька пакетів допомоги й плануються нові, а ми й далі відступаємо по всьому фронту (+ додався Вовчанськ)

- ми вже й склади на прикордонні з парашею виносимо, й військові частини, пункти, а темп парашників не збивається .

є на цензорі пояснювальна бригада?
показати весь коментар
25.06.2024 11:43 Відповісти
Це все тому, що Содоль був. Зараз Найвеличніший його замінив і ЗСУ як почне наступати!
показати весь коментар
25.06.2024 12:10 Відповісти
перестановка ліжок
показати весь коментар
25.06.2024 12:14 Відповісти
"Дайте йому ще рік" (С)
показати весь коментар
25.06.2024 14:14 Відповісти
Мабудь на цьому етапі не вистачає вже людей, а не зброї. Та і зброї - нас там не завалили нею. З початку прийняття того закону вони нам дали десь на 2 лярди - це не супер багато. До того ж, щось мало дають арти, саме стволів.
показати весь коментар
25.06.2024 12:47 Відповісти
Мабуть що зброї не вистачає дальше а не людей... полігони заповненні раз скорочують час підготовки до 1.5 місяців, море тиловиків...

військові що біля Торецька писали в мережах що немає снарядів, не вистачає дронів... велика кількість Каб прилітає
показати весь коментар
25.06.2024 14:34 Відповісти
Пуйло до виборів у США кинув все на карту, все що в нього є, щоб більше захопити. Не шкодуючи ніяких грошей, ніякої зброї. Тим більше людей. Бо Трамп хоче заморозити по лінії вогню.
показати весь коментар
25.06.2024 12:55 Відповісти
Тому що з обітцяних грошей поки дали невелику кількість, і там ракети ППО, Атакамс які дороговартністі ....
показати весь коментар
25.06.2024 14:37 Відповісти
150 мільйонів ділимо на приблизну вартість одного снаряду 5тисяч евро = 30тисяч снарядів.
Бляха для мільйонної армії з фронтом в тисячу кілометрів.
Дали крихту на місяць, може не здохнете з голоду!!!
Може дійсно краще Трамп вже, ну як можна по 100 мільйонів давати раз в місяць,
Виділили 60 мільярдів,так для американських воєнних фірм,так щоб вони віддали з своїї складів,а потім виробили більше
Я не розумію,що за бляха шиза?
показати весь коментар
25.06.2024 11:53 Відповісти
Дай більше.
показати весь коментар
25.06.2024 12:09 Відповісти
новий пакет допомоги Україні віД США, є мізером в порівнянні з допомогою куйлу Північно-Корейським "другом" Трампа
показати весь коментар
25.06.2024 12:41 Відповісти
 
 