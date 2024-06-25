Новий пакет допомоги від США включатиме боєприпаси для HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, - АР

Відомо, що новий пакет військової допомоги США не включає касетні боєприпаси.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це агентству AP на умовах анонімності повідомили американські посадовці.

Очікують, що майбутня поставка серед іншого включатиме боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS, протитанкову, стрілецьку зброю та гранати, а також артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Один із посадовців США заявив, що вони не можуть перевірити, чи включає цей пакет допомоги ракети ATACMS, які можна запускати з систем HIMARS, але вказав, що допомога не включає касетні боєприпаси.

Нагадає, раніше повідомлялось, що у вівторок, 25 червня, США можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові санкції ефективніші, ніж визнання РФ спонсором тероризму, - Держдеп