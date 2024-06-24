УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 467 9

США мають намір виділити Україні додаткові $150 млн військової допомоги, - ЗМІ

США мають намір виділити Україні додаткові $150 млн військової допомоги, - ЗМІ

У вівторок, 25 червня, США можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб з посиланням на неназваного американського посадовця, інформує Цензор.НЕТ.

"США можуть вже завтра оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом $150 млн", - йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

Читайте також: Заступник держсекретаря США Басс щодо підтримки України: Ви побачите додаткові кроки в наступні тижні

Автор: 

допомога (8672) США (24127)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та просто хмуйлу по кумполу поцільте, а 150 мільйонів можна лишити собі.
показати весь коментар
24.06.2024 21:53 Відповісти
жирно !
показати весь коментар
24.06.2024 22:11 Відповісти
Армія Греції відібрала 164 БМП Bradley, які вона отримає від США
нє, я розумію, грєкам зараз нужнєє....

показати весь коментар
24.06.2024 22:13 Відповісти
Неназваний посадовець як джерело безцінної інформаціі. Посадовець хто? Інкогніто. Посадовець якого рівня? Не розголошується. Посадовець де? Не називається. "Безцінна" в данному випадку-нічого не коштує. А навіщо тоді хвилю розганяти?
показати весь коментар
24.06.2024 23:14 Відповісти
От я і кажу "Навіщо хвилю розганяти"? Про всі, або більшість, пакетів від Білого Дому, можна нагадати класика"Обіцяка-цяцянка, а дурневі радість (І.Карпенко-Карий)
показати весь коментар
25.06.2024 01:04 Відповісти
Поки Трампон не дорвався до влади та не залишив нас без допомоги треба вже закінчувати з цим кремлівським ******. Скільки ж можна!?
показати весь коментар
25.06.2024 08:40 Відповісти
 
 