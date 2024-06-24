США мають намір виділити Україні додаткові $150 млн військової допомоги, - ЗМІ

У вівторок, 25 червня, США можуть оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги в розмірі 150 мільйонів доларів.

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки" Карла Бабб з посиланням на неназваного американського посадовця, інформує Цензор.НЕТ.

"США можуть вже завтра оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом $150 млн", - йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць наразі не повідомляється.

Нагадаємо, що 20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про фінансування допомоги Україні. Також у Конгресі підтримали конфіскацію заморожених активів РФ у США для Україн та проголосували за розширення антиросійських санкцій.

23 квітня документ підтримав Сенат США та відправив на підпис президенту.

24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкти щодо допомоги Україні. В цей же день Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

