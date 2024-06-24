США намерены выделить Украине дополнительные $150 млн военной помощи, - СМИ
Во вторник, 25 июня, США могут объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 150 миллионов долларов.
Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
"США могут уже завтра объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи объемом $150 млн", - говорится в сообщении.
Больше никаких подробностей пока не сообщается.
Напомним, что 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.
23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.
24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.
