США намерены выделить Украине дополнительные $150 млн военной помощи, - СМИ

Во вторник, 25 июня, США могут объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

"США могут уже завтра объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи объемом $150 млн", - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей пока не сообщается.

Напомним, что 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Читайте также: Заместитель госсекретаря США Басс относительно поддержки Украины: Вы увидите дополнительные шаги в следующие недели