РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8574 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
1 467 9

США намерены выделить Украине дополнительные $150 млн военной помощи, - СМИ

США мають намір виділити Україні додаткові $150 млн військової допомоги, - ЗМІ

Во вторник, 25 июня, США могут объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 150 миллионов долларов.

Об этом сообщила корреспондентка "Голоса Америки" Карла Бабб со ссылкой на неназванного американского чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

"США могут уже завтра объявить о предоставлении Украине дополнительной военной помощи объемом $150 млн", - говорится в сообщении.

Больше никаких подробностей пока не сообщается.

Напомним, что 20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о финансировании помощи Украине. Также в Конгрессе поддержали конфискацию замороженных активов РФ в США для Украины и проголосовали за расширение антироссийских санкций.

23 апреля документ поддержал Сенат США и отправил на подпись президенту.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине. В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

Читайте также: Заместитель госсекретаря США Басс относительно поддержки Украины: Вы увидите дополнительные шаги в следующие недели

Автор: 

помощь (8063) США (27762)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та просто хмуйлу по кумполу поцільте, а 150 мільйонів можна лишити собі.
показать весь комментарий
24.06.2024 21:53 Ответить
жирно !
показать весь комментарий
24.06.2024 22:11 Ответить
Армія Греції відібрала 164 БМП Bradley, які вона отримає від США
нє, я розумію, грєкам зараз нужнєє....

показать весь комментарий
24.06.2024 22:13 Ответить
Неназваний посадовець як джерело безцінної інформаціі. Посадовець хто? Інкогніто. Посадовець якого рівня? Не розголошується. Посадовець де? Не називається. "Безцінна" в данному випадку-нічого не коштує. А навіщо тоді хвилю розганяти?
показать весь комментарий
24.06.2024 23:14 Ответить
От я і кажу "Навіщо хвилю розганяти"? Про всі, або більшість, пакетів від Білого Дому, можна нагадати класика"Обіцяка-цяцянка, а дурневі радість (І.Карпенко-Карий)
показать весь комментарий
25.06.2024 01:04 Ответить
Поки Трампон не дорвався до влади та не залишив нас без допомоги треба вже закінчувати з цим кремлівським ******. Скільки ж можна!?
показать весь комментарий
25.06.2024 08:40 Ответить
 
 