Заместитель госсекретаря США Басс о поддержке Украины: Вы увидите дополнительные шаги в следующие недели
Украина увидит дополнительные шаги по поддержке со стороны Европы и США в течение следующих недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс, который находится в Киеве.
Он отметил, что США сделали беспрецедентный шаг, чтобы перенаправить для Украины - туда, где есть наибольшая потребность, - предназначенную для других стран оборонную продукцию, в частности ракеты для систем ПВО. Заместитель госсекретаря упомянул и о договоренности в рамках стран "Группы семи" об использовании доходов от замороженных за пределами РФ активов для борьбы с последствиями агрессии России.
"Я уверен, что вы продолжите видеть дополнительные шаги в последующие недели, когда Украина сядет за стол с друзьями и партнерами в Европе на следующей неделе и когда мы поприветствуем президента Зеленского и других высокопоставленных украинцев в Вашингтоне в следующем месяце", - сказал Басс.
Также он сообщил, что в рамках визита консультировался с официальными представителями правительства Украины относительно шагов для защиты страны и помощи украинцам.
Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс.
