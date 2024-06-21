Заместитель госсекретаря США Басс о поддержке Украины: Вы увидите дополнительные шаги в следующие недели

Украина увидит дополнительные шаги по поддержке со стороны Европы и США в течение следующих недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам Джон Басс, который находится в Киеве.

Он отметил, что США сделали беспрецедентный шаг, чтобы перенаправить для Украины - туда, где есть наибольшая потребность, - предназначенную для других стран оборонную продукцию, в частности ракеты для систем ПВО. Заместитель госсекретаря упомянул и о договоренности в рамках стран "Группы семи" об использовании доходов от замороженных за пределами РФ активов для борьбы с последствиями агрессии России.

Читайте также: Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае победы на выборах

"Я уверен, что вы продолжите видеть дополнительные шаги в последующие недели, когда Украина сядет за стол с друзьями и партнерами в Европе на следующей неделе и когда мы поприветствуем президента Зеленского и других высокопоставленных украинцев в Вашингтоне в следующем месяце", - сказал Басс.

Также он сообщил, что в рамках визита консультировался с официальными представителями правительства Украины относительно шагов для защиты страны и помощи украинцам.

Читайте также: Приоритет в поставках позволит быстрее обновлять запасы боеприпасов для ПВО Украины, - Пентагон

Напомним, сегодня в Киев с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс.