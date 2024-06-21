РУС
Новости
Заместитель Блинкена Басс прибыл с визитом в Киев

До Києва прибув заступник Блінкена Джон Басс

В Киев с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать представителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Басс проведет встречу с украинскими чиновниками и другими партнерами.

визит (3145) Госдепартамент США (1876) США (27726)
+12
Нехай вимагає відставки "Козиря"(єрмака).
21.06.2024 14:02 Ответить
+5
Бубі підзатильника випише
21.06.2024 14:13 Ответить
+5
...і по ЗЄлєнському
21.06.2024 14:40 Ответить
Чекаю, що дозволять їб@нути по Воронєжу.
21.06.2024 14:00 Ответить
...і по ЗЄлєнському
21.06.2024 14:40 Ответить
Так и представил: Блинкен на гитаре, второй на басах лабает
21.06.2024 14:03 Ответить
Соліст Зеленський. Відомий своїм вмінням стукати по піаніно
21.06.2024 14:31 Ответить
Вас крім того, чим стукав Зеленський по піаніно у житті щось цікавить? Не треба відповідати, все й так зрозуміло😁
21.06.2024 14:41 Ответить
Нехай вимагає відставки "Козиря"(єрмака).
21.06.2024 14:02 Ответить
а хто ж тоді президентом України буде?
21.06.2024 14:05 Ответить
Невже снайпера привезли для їр.макаки?)))
21.06.2024 14:05 Ответить
Бубі підзатильника випише
21.06.2024 14:13 Ответить
Перевірити, як нетряпкаякась виконує вказівки Блінкена по боротьбі з корупцією?
21.06.2024 15:04 Ответить
з новин 2021 року та першого візиту Байдена до України ..

Старий анекдот:

- Якщо дівчина каже «НІ» - то це значить, що все може бути

- Якщо дівчина каже - все може бути - це значить ТАК.

- Якщо дівчина каже так - то це вже не дівчина.

- Якщо дипломат каже НІ - то це початок війни

- Якщо дипломат каже «Може бути» - то це значить НІ

- Якщо дипломат каже ТАК - це не дипломат.

На брифінгу із Зеленським на пряме питання журналістки - чи приїде до нас Байден - Блінкен дуже дипломатично сказав щось типу: «Може бути».

А підтекст - якщо Вовочка уроки вивчить.- ЯК АКТУАЛЬНО Й НАСЬОГОДНІ!!!
21.06.2024 15:14 Ответить
 
 