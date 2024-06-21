Заместитель Блинкена Басс прибыл с визитом в Киев

В Киев с официальным визитом прибыл заместитель госсекретаря США Джон Басс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила посол США Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать представителя Государственного секретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Басс проведет встречу с украинскими чиновниками и другими партнерами.

