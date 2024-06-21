РУС
Россияне хотят отрезать украинцев от света и отопления зимой: Госдепартамент США об ускорении поставок средств ПВО

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Решение США усилить поставки в Украину ракет для систем ПВО за счет заказов из других стран было принято из-за интенсификации обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев. - Ред.) от света и отопления, когда наступит зима", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в Вашингтоне понимали необходимость предпринимать шаги для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. поэтому договорились с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы систем, которые уже были предоставлены",- пояснил Миллер.

Именно поэтому, по его словам, президент США принял решение изменить порядок поставок некоторых ракет-перехватчиков, в том числе, Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что это должно обеспечить поступление в Украину крайне необходимого вооружения для защиты российских воздушных атак.

+8
Єдиним хорошим кроком у відповідь було б відключити москву та санкт-петербург від їхніх джерел енергії. Чи не так?
21.06.2024 02:47 Ответить
+7
Нарешті щось доходить, на третьому році війни, до великих геостратегів у Вашингтоні.
А по великому рахунку, з самого початку війни було очевидним, що треба поставляти Україні любі види озброєнь, без обмежень.
Ну хіба, що крім ядерної зброї.
Та і то, з часом може і ядерна зброя знадобитися Україні.
21.06.2024 02:07 Ответить
+6
На третий год Мюллеру ГосДеп начали приходить смутные подозрения и догадки... Майже анекдот
21.06.2024 02:08 Ответить
нах то ППО дайте хоч одного реально грамотного менеджера, хоч Шварцнеггера дайте замість отої зеленої сволоти, бо ППО радитеме лишень коли в державі щурів зменьшає
21.06.2024 02:06 Ответить
ну так !!! а ще краще зробити усю Україну 51 штатом США і відповідно ввести війська США хача б в ті області в яких немає бойових дій - кацапи обісралися б бити по території де стоїть армія США !!!
21.06.2024 05:41 Ответить
Нарешті щось доходить, на третьому році війни, до великих геостратегів у Вашингтоні.
А по великому рахунку, з самого початку війни було очевидним, що треба поставляти Україні любі види озброєнь, без обмежень.
Ну хіба, що крім ядерної зброї.
Та і то, з часом може і ядерна зброя знадобитися Україні.
21.06.2024 02:07 Ответить
Бо українці, більшість, коли обрали клоуна презедентом, навіть не здогадувались, шо отий клоун почне руйнувати все ЗСУ та оборонпром - дебіли котрі не можуть прорахувати хочаб один шиг на перед, та хочаб один ризик.
21.06.2024 02:29 Ответить
Роздайте зеленим депутатам ********* палички...
21.06.2024 06:27 Ответить
На третий год Мюллеру ГосДеп начали приходить смутные подозрения и догадки... Майже анекдот
21.06.2024 02:08 Ответить
Ракети потрібні і дозволи ними завдавати ударів по москальських аеродромах,без будь яких обмежень.Але,цього не буде.
21.06.2024 02:13 Ответить
Київ є найбезпечнішим містом України: які системи ППО захищають столицю :
ЗРК ""Patriot", "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Hawk", C-300, "Бук ", С-125, "Оса", "Avenger";
ЗСАУ "Gepard", "Skynex"
ПЗРК "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS-70;
ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.

Зрозуміло, що якби Зеленський сидів в іншому місті а не в Києві, то відповідно вже то місто було би найбільше захищено ППО.
Але, пора вже якось і інші міста, регіони, інфраструктуру прикривати.
Тому було би справедливо, щоб нове ППО , яке дасть захід вже було спрямовано рівномірно по всій території Україні а не тільки на столицю.
21.06.2024 02:41 Ответить
ППО захищає далеко не тільки столицю - а Дніпро, і Харків, і СтарКон, і Одесу і інші міста також захищає ППО. Розподілити рівномірно = не захистити нічого. З чого б це раптом Ужгород, по якому жодного разу не прилітало, має бути захищений однаково з Одесою і Києвом, по яких летить кожного тиждня, або взагалі кожного дня?
21.06.2024 02:58 Ответить
Ну не брешіть вже так відкрито.
Харків не захищений від слова зовсім.
Кожний день його ******** .
Як би був під Харківом хоч ЗРК Патріот, то рашисти не змогли би так легко скидувати КАБи на Харків.
Рашистський літак випускає КАБ за 50 км до цілі. А Патріот вражає ціль за 150 км від місця розташування.
Тому рашисти не змогли би підлітати до 50 км від Харкова і кидати КАБи.
Про Ужгород мова не йде, не утрируйте.
А от всі обласні центри і міста мільйонники на Сході та в Центрі України мали би бути захищені.
А цього і близько не має.
21.06.2024 03:08 Ответить
на границе такие ПВО не поставишь их просто разнесут сразу!
в в радиусе 50км от границе петриоты не будут стоять....там только f16 и другие самоли помогут отогнать кацапские самоли.а хаймарсами нужно 'отогнать отрк и с-300' и сделать санитарную зону на 50-70км вглубь кацапии. а потом уже петриот тянуть можно будет.только так
21.06.2024 03:41 Ответить
почему с Черниговский сбивали и вертолеты и самолеты над территорией брянской области! и под Авдеевкой был сушкопад блуждающими петриотами... никто не говорит поставить на постоянное дежурство, хотя бы снести пару пдров, чтобы «задор» поубавить! кабы летят круглосуточно и никаких сил не хватит держать круглосуточное наступление под таким огнем.
21.06.2024 10:57 Ответить
Петріот КАБи не збиває..під Харків треба Ф16..збивати літаки, коли вони до точки пуску підлітають..
21.06.2024 03:59 Ответить
Найкраще збивати літаки, коли вони злітають з повними баками.

Обстрілювати аеродром "Оленья"

21.06.2024 04:27 Ответить
Тут і Stinger(a) хватить

21.06.2024 04:32 Ответить
Вам тре в Калл оф Дюті зіграти для початку - а вже потім ви би напевно не друкували ваш тріплет коментів .
21.06.2024 04:52 Ответить
Мій "Калл оф Дюті" міг бути в Афганістані, але пронесло. Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71 і ORION, які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
21.06.2024 05:09 Ответить
Тоді вам має бути відомо шо аеродроми якби охороняються - особливо аеродроми стратегічної авіації і відповідно ваш тріплет коментів вже точно не мав зявлятися .
21.06.2024 05:19 Ответить
Аеродроми тому і охороняються, тому що можуть зʼявитися диверсанти, і тут хто спритніший, розумніший, хитріший, краще підготовлений........................
21.06.2024 09:14 Ответить
А хто сказав, що Патріот збиває КАБи?
Патріот збивав би літаки, коли вони ще тільки наближались би до точки пуску КАБів.
21.06.2024 04:37 Ответить
Петріоти в першу чергу потрібні на південь і в Дніпро. Бо поки що ні про яку морську торгівлю мова йти не може. Україна залишається з морем, але без моря при теперішньому стані. Портове господарство розноситься вщент. Та й крим треба демілітаризувати. А без нормального ппо цією справою займатися важко. Ну в Дніпро - там і Харків прикрити можна, і балбас кошмарити.
21.06.2024 07:58 Ответить
звідки у вас така стара інформація?
вже контейнеровози регулярно заходять, до Грузії паром на регулярній основі запускають! і як Дніпро прикриє Харків? передасть пару висоток для прикриття вiд кабів?
21.06.2024 11:02 Ответить
"Кожний день його ********" його ******** С300 і КАБами, збивати які нереально.
Нам дають по 100 ракет для Петріота, кожна з яких коштує як 1000 КАБів. Щоб захистити Харків - туди реально потрібно стягнути все ППО, що є у України і витратити за тиждень всі ракети, що є у України, розмінявши їх на дешеві КАБи і С300, який у РФ 9000 штук.
21.06.2024 11:32 Ответить
чи не простіше знищити завод, що виготовляє каби? чи то ескалація?
21.06.2024 15:57 Ответить
Чим знищити завод? Дрони занадто слабкі для знищення заводу... І де цей завод знаходиться?
21.06.2024 16:02 Ответить
ви знаходится на гілці про Держдепартамент США. Якщо б у них було трошки більше мозку і яєць, це питання давно було би вирішено. І чим, і як.
21.06.2024 16:13 Ответить
Не з цим президентом...Байден на це ніколи не зважиться. Трамп - тим більше.
21.06.2024 18:38 Ответить
Єдиним хорошим кроком у відповідь було б відключити москву та санкт-петербург від їхніх джерел енергії. Чи не так?
21.06.2024 02:47 Ответить
мокші планують 8 блок на ленінградській АЕС будувати - було б непогано допомогти - але фіни будуть проти..
21.06.2024 04:02 Ответить
а не треба бити то кацапських АЕС, достатньо рознести трансформаторні підстанції навколо мацкви, сенкт-ч-ленінграда, ростова, екатерінбурга, пермі, інших великих міст до Уралу !!! око за око, хуб за зуб !!
21.06.2024 05:45 Ответить
То хоч ГЕС, ГРЕС дозвольте зносити - мокши хочаб помиються))))
21.06.2024 06:11 Ответить
Дієвійший метод припинити бомбардування кацапами українських міст та сіл ракетами, "шахедами" та КАБами (вже до 3 тон) разом з завершенням війни та звільненням окупованих рашистами територій - це дзеркальні удари по критичній інфраструктурі міст оркостану крилатими ракетами та балістикою разом зі знищенням їх ППО-ПРО та авіації. До москалів такі промінчики добра та доброї волі до миру дійдуть швидко. Особливо при ефективному знищенні їх економіки. Але для цього треба мати яйця, здатність до аналізу ситуації та політичну спроможність.
21.06.2024 03:45 Ответить
для цього треба щоб Україною керувала дійсно українська влада, а не ця зелена кацапо-совкова, прокацапська банда запроданців, колоборантів, корукціонерів, казнокрадів і тупо агентів кацапського фсб !!!



21.06.2024 05:49 Ответить
Скільки зєлє було треба часу, щоб він злив росіянам 6(шість) енергоблоків Запоріжської АЕС? Три дні? Ну, щоб підірвати Каховську ГЕС більше, замінувати, те-се...
21.06.2024 05:51 Ответить
це був "оманській" договорняк з кацапами !!! а взагалі зе-банда зе-н*ркоманів готовалася здати під окупацію )(уйду, усю Україну, або як мінімум її левову частку (імовірно в кордонах окупованої червоножопими комуно-нациститами так званої "усср" станом на 01.09.1939 року) лиш би )9уйло залтшив цього "найвиличнішого" зе-янелолаха оманського, 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ 2014-19 років та усю його зебапнду дер маків, таравих, стефанчуків гауляйтерами окупованої частини України !!! )9уйло ж витячгнув зі смітника історії тричі несудимого єнакієвського "лігінівного" завгара віт. ялинковича і свого кума метверчука !!!



21.06.2024 06:10 Ответить
 
 