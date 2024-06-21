Россияне хотят отрезать украинцев от света и отопления зимой: Госдепартамент США об ускорении поставок средств ПВО
Решение США усилить поставки в Украину ракет для систем ПВО за счет заказов из других стран было принято из-за интенсификации обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев. - Ред.) от света и отопления, когда наступит зима", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
По его словам, в Вашингтоне понимали необходимость предпринимать шаги для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. поэтому договорились с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.
"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы систем, которые уже были предоставлены",- пояснил Миллер.
Именно поэтому, по его словам, президент США принял решение изменить порядок поставок некоторых ракет-перехватчиков, в том числе, Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что это должно обеспечить поступление в Украину крайне необходимого вооружения для защиты российских воздушных атак.
А по великому рахунку, з самого початку війни було очевидним, що треба поставляти Україні любі види озброєнь, без обмежень.
Ну хіба, що крім ядерної зброї.
Та і то, з часом може і ядерна зброя знадобитися Україні.
МюллеруГосДеп начали приходить смутные подозрения и догадки... Майже анекдот
ЗРК ""Patriot", "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Hawk", C-300, "Бук ", С-125, "Оса", "Avenger";
ЗСАУ "Gepard", "Skynex"
ПЗРК "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS-70;
ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.
Зрозуміло, що якби Зеленський сидів в іншому місті а не в Києві, то відповідно вже то місто було би найбільше захищено ППО.
Але, пора вже якось і інші міста, регіони, інфраструктуру прикривати.
Тому було би справедливо, щоб нове ППО , яке дасть захід вже було спрямовано рівномірно по всій території Україні а не тільки на столицю.
Харків не захищений від слова зовсім.
Кожний день його ******** .
Як би був під Харківом хоч ЗРК Патріот, то рашисти не змогли би так легко скидувати КАБи на Харків.
Рашистський літак випускає КАБ за 50 км до цілі. А Патріот вражає ціль за 150 км від місця розташування.
Тому рашисти не змогли би підлітати до 50 км від Харкова і кидати КАБи.
Про Ужгород мова не йде, не утрируйте.
А от всі обласні центри і міста мільйонники на Сході та в Центрі України мали би бути захищені.
А цього і близько не має.
в в радиусе 50км от границе петриоты не будут стоять....там только f16 и другие самоли помогут отогнать кацапские самоли.а хаймарсами нужно 'отогнать отрк и с-300' и сделать санитарную зону на 50-70км вглубь кацапии. а потом уже петриот тянуть можно будет.только так
Обстрілювати аеродром "Оленья"
Патріот збивав би літаки, коли вони ще тільки наближались би до точки пуску КАБів.
вже контейнеровози регулярно заходять, до Грузії паром на регулярній основі запускають! і як Дніпро прикриє Харків? передасть пару висоток для прикриття вiд кабів?
Нам дають по 100 ракет для Петріота, кожна з яких коштує як 1000 КАБів. Щоб захистити Харків - туди реально потрібно стягнути все ППО, що є у України і витратити за тиждень всі ракети, що є у України, розмінявши їх на дешеві КАБи і С300, який у РФ 9000 штук.