Россияне хотят отрезать украинцев от света и отопления зимой: Госдепартамент США об ускорении поставок средств ПВО

Решение США усилить поставки в Украину ракет для систем ПВО за счет заказов из других стран было принято из-за интенсификации обстрелов со стороны РФ украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы общались с украинским правительством о том, что им нужно. Мы видели, как российские войска обстреливали украинские города, мы видели, как они обстреливали энергетическую инфраструктуру и четко демонстрировали, что хотят отрезать (украинцев. - Ред.) от света и отопления, когда наступит зима", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, в Вашингтоне понимали необходимость предпринимать шаги для усиления возможностей противовоздушной обороны Украины. поэтому договорились с союзниками и партнерами о способах обеспечить такие потребности.

"Это включает поставки дополнительных систем со всего мира для улучшения противовоздушной обороны Украины, а также предусматривает обеспечение работы систем, которые уже были предоставлены",- пояснил Миллер.

Именно поэтому, по его словам, президент США принял решение изменить порядок поставок некоторых ракет-перехватчиков, в том числе, Patriot и NASAMS. Он подчеркнул, что это должно обеспечить поступление в Украину крайне необходимого вооружения для защиты российских воздушных атак.