Росіяни хочуть відрізати українців від світла та опалення взимку: Держдепартамент США про прискорення постачання засобів ППО
Рішення США посилити постачання в Україну ракет для систем ППО за рахунок замовлень з інших країн було ухвалено через інтенсифікацією обстрілів з боку РФ української енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців. – Ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.
За його словами, у Вашингтоні розуміли необхідність робити кроки для посилення можливостей протиповітряної оборони України. тож домовилися із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.
"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив Міллер.
Саме тому, за його словами, президент США прийняв рішення змінити порядок поставок деяких ракет-перехоплювачів, у тому числі, Patriot і NASAMS. Він підкреслив, що це має забезпечити надходження в Україну вкрай необхідного озброєння для захисту російських повітряних атак.
А по великому рахунку, з самого початку війни було очевидним, що треба поставляти Україні любі види озброєнь, без обмежень.
Ну хіба, що крім ядерної зброї.
Та і то, з часом може і ядерна зброя знадобитися Україні.
МюллеруГосДеп начали приходить смутные подозрения и догадки... Майже анекдот
ЗРК ""Patriot", "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Hawk", C-300, "Бук ", С-125, "Оса", "Avenger";
ЗСАУ "Gepard", "Skynex"
ПЗРК "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS-70;
ЗСУ "Шилка", ЗУ-23 тощо.
Зрозуміло, що якби Зеленський сидів в іншому місті а не в Києві, то відповідно вже то місто було би найбільше захищено ППО.
Але, пора вже якось і інші міста, регіони, інфраструктуру прикривати.
Тому було би справедливо, щоб нове ППО , яке дасть захід вже було спрямовано рівномірно по всій території Україні а не тільки на столицю.
Харків не захищений від слова зовсім.
Кожний день його ******** .
Як би був під Харківом хоч ЗРК Патріот, то рашисти не змогли би так легко скидувати КАБи на Харків.
Рашистський літак випускає КАБ за 50 км до цілі. А Патріот вражає ціль за 150 км від місця розташування.
Тому рашисти не змогли би підлітати до 50 км від Харкова і кидати КАБи.
Про Ужгород мова не йде, не утрируйте.
А от всі обласні центри і міста мільйонники на Сході та в Центрі України мали би бути захищені.
А цього і близько не має.
в в радиусе 50км от границе петриоты не будут стоять....там только f16 и другие самоли помогут отогнать кацапские самоли.а хаймарсами нужно 'отогнать отрк и с-300' и сделать санитарную зону на 50-70км вглубь кацапии. а потом уже петриот тянуть можно будет.только так
Обстрілювати аеродром "Оленья"
Патріот збивав би літаки, коли вони ще тільки наближались би до точки пуску КАБів.
вже контейнеровози регулярно заходять, до Грузії паром на регулярній основі запускають! і як Дніпро прикриє Харків? передасть пару висоток для прикриття вiд кабів?
Нам дають по 100 ракет для Петріота, кожна з яких коштує як 1000 КАБів. Щоб захистити Харків - туди реально потрібно стягнути все ППО, що є у України і витратити за тиждень всі ракети, що є у України, розмінявши їх на дешеві КАБи і С300, який у РФ 9000 штук.