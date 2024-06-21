Росіяни хочуть відрізати українців від світла та опалення взимку: Держдепартамент США про прискорення постачання засобів ППО

Рішення США посилити постачання в Україну ракет для систем ППО за рахунок замовлень з інших країн було ухвалено через інтенсифікацією обстрілів з боку РФ української енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми спілкувалися з українським урядом про те, що їм потрібно. Ми бачили, як російські війська обстрілювали українські міста, ми бачили, як вони обстрілювали енергетичну інфраструктуру й чітко демонстрували, що хочуть відрізати (українців. – Ред.) від світла та опалення, коли настане зима", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пріоритет у постачанні дозволить швидше оновлювати запаси боєприпасів для ППО України, - Пентагон

За його словами, у Вашингтоні розуміли необхідність робити кроки для посилення можливостей протиповітряної оборони України. тож домовилися із союзниками й партнерами щодо способів забезпечити такі потреби.

"Це включає постачання додаткових систем з усього світу для покращення протиповітряної оборони України, а також передбачає забезпечення роботи систем, які вже були надані",- пояснив Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні пріоритет перед іншими країнами у постачанні ракет для систем ППО Patriot і NASAMS, - Білий Дім

Саме тому, за його словами, президент США прийняв рішення змінити порядок поставок деяких ракет-перехоплювачів, у тому числі, Patriot і NASAMS. Він підкреслив, що це має забезпечити надходження в Україну вкрай необхідного озброєння для захисту російських повітряних атак.