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Новости Санкции против России
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США готовы ужесточить санкции против России и всех, кто помогает ее военной машине, - Госдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

После введения последней волны санкций правительство США рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против всех, кто подпитывает российский ВПК.

Об этом заявил в четверг на пресс-брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Да, мы рассматриваем дальнейшие действия (по введению санкций. - Ред.)", - отметил Миллер.

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Но в то же время он выразил надежду, что иностранные компании, которые продолжают заниматься перевооружением и укреплением оборонно-промышленной базы России, учтут решимость США и других стран и дважды подумают перед тем, как делать следующие шаги.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность правительству КНР относительно действий, которые китайские компании предприняли, чтобы помочь российской оборонно-промышленной базе. Мы четко подчеркнули, что эти действия неприемлемы, и страны Европы дали понять то же самое",- подчеркнул представитель Госдепа.

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Он отметил, что новые ограничения могут быть введены без колебаний в случае необходимости.

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17 млрд.дол рф отримала за експорт нафти у травні. Найкращі санкції це танкерний флот на морському дні.
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13.06.2024 23:01 Ответить
російський ВПК.ПІСЛЯ ОГОЛОШЕННЯ КУЙЛОМ ОСНОВНОЮ ВАЛЮТОЮ 3,14РАЦІЇ КИТАЙСЬКИЙ ЮАНЬ .Є ДЕ-ФАКТО ВПК КИТАЮ
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13.06.2024 23:06 Ответить
Або санкції такі або лижі не їдуть. Поки-що все без толку.
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13.06.2024 23:10 Ответить
Протролити Держдеп чи ні?) На Московській біржі мутки з курсом долара почалися до введення санкцій по долару - хтось зливає інфу прямо із Білого дому.
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14.06.2024 00:21 Ответить
за кілька годин до оф. об'яви...
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14.06.2024 00:23 Ответить
Ви десь бачили, щоб рубати гілку(в даному випадку нафтову річку) на якій сидиш? Так що чергова говорильня
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14.06.2024 06:31 Ответить
 
 