США готовы ужесточить санкции против России и всех, кто помогает ее военной машине, - Госдепартамент
После введения последней волны санкций правительство США рассматривает возможность введения дополнительных ограничений против всех, кто подпитывает российский ВПК.
Об этом заявил в четверг на пресс-брифинге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Да, мы рассматриваем дальнейшие действия (по введению санкций. - Ред.)", - отметил Миллер.
Но в то же время он выразил надежду, что иностранные компании, которые продолжают заниматься перевооружением и укреплением оборонно-промышленной базы России, учтут решимость США и других стран и дважды подумают перед тем, как делать следующие шаги.
"Мы четко выразили свою обеспокоенность правительству КНР относительно действий, которые китайские компании предприняли, чтобы помочь российской оборонно-промышленной базе. Мы четко подчеркнули, что эти действия неприемлемы, и страны Европы дали понять то же самое",- подчеркнул представитель Госдепа.
Он отметил, что новые ограничения могут быть введены без колебаний в случае необходимости.
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