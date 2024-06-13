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Кулеба приветствовал новые санкции США против РФ: Подавление военной машины Путина жизненно важно для глобальной безопасности

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Соединенными Штатами новых санкций против России.

Об этом Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем новый пакет мощных санкций США против России и всех, кто готов помогать ей в войне. Учитывая громкое нытье ведущих пропагандистов российского режима, эти меры бьют в самое больное место", - говорится в сообщении.

Как отметил Кулеба, особенно важны жесткие шаги, направленные против военно-промышленного комплекса России и ее доступа к технологиям и ресурсам за рубежом.

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"Подавление военной машины Путина жизненно важно для глобальной безопасности. Каждое оружие, которое Россия не в состоянии произвести из-за ограниченности ресурсов - это спасенная жизнь.

Любой, кто помогает России производить оружие, должен подвергнуться жесткому давлению. Мы должны лишить ресурсов российскую военную машину до того, как она вызовет еще больше страданий и разрушений по всему миру", - подчеркнул министр.

Кроме того, Кулеба отметил, что простые россияне должны осознать, что их проблемы являются прямым следствием решений Москвы - начиная с незаконной войны против Украины и заканчивая вмешательством в дела других стран.

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Напомним, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.

Автор: 

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пАтужно сказав мюністр, що ******** клоунські костюмчики із кросівками із шкіри кенгуру та й сам, як то саме, серед зелених бібізян...
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13.06.2024 12:49 Ответить
Санкції то таке, мирське. Третій рік обходяться, бо грішники є всюди. А от коли Україна стане на коліна перед Богом, то й без санкцій завтра все скінчиться
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13.06.2024 13:44 Ответить
Все краще бачиться здалеку! Отак сидячи на десятому стільчику від Байдена з **************** Кулеба обдумує наступний свій спіч ... як речник МЗС
Міністр закордонних справ такий причетний до своєї посадової погонялки, як отой родич про котрого кажуть " та він мені такий близький, як десята вода на кіселі"
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13.06.2024 13:50 Ответить
Это все что он сказал ? Кулеба приветствовал , новые санкции США против РФ .
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13.06.2024 17:33 Ответить
 
 