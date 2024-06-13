Кулеба приветствовал новые санкции США против РФ: Подавление военной машины Путина жизненно важно для глобальной безопасности
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение Соединенными Штатами новых санкций против России.
Об этом Кулеба написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем новый пакет мощных санкций США против России и всех, кто готов помогать ей в войне. Учитывая громкое нытье ведущих пропагандистов российского режима, эти меры бьют в самое больное место", - говорится в сообщении.
Как отметил Кулеба, особенно важны жесткие шаги, направленные против военно-промышленного комплекса России и ее доступа к технологиям и ресурсам за рубежом.
"Подавление военной машины Путина жизненно важно для глобальной безопасности. Каждое оружие, которое Россия не в состоянии произвести из-за ограниченности ресурсов - это спасенная жизнь.
Любой, кто помогает России производить оружие, должен подвергнуться жесткому давлению. Мы должны лишить ресурсов российскую военную машину до того, как она вызовет еще больше страданий и разрушений по всему миру", - подчеркнул министр.
Кроме того, Кулеба отметил, что простые россияне должны осознать, что их проблемы являются прямым следствием решений Москвы - начиная с незаконной войны против Украины и заканчивая вмешательством в дела других стран.
Напомним, Министерство финансов США 12 июня внесло в санкционный список более 100 российских компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России.
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