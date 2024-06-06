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Грузия (3173) санкции (11033) США (24808)

США ввели санкции против представителей правящей партии Грузии

Протести в Грузії проти закону про

США объявили о введении визовых санкций против десятков граждан Грузии, представляющих правящую партию в парламенте, а также правоохранительные органы и членов их семей, из-за притеснения демократии в стране и введения закона "об иноагентах".

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы принимаем меры по введению визовых ограничений против десятков граждан Грузии", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что в этот перечень входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии или причастные к этим процессам, а также члены их семей. Представитель уточнил, что речь идет о действиях, связанных с ограничением свобод на мирные собрания, насильственные нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества, дезинформацию по указанию грузинского правительства.

Миллер подчеркнул, что это - лишь первый список визовых ограничений, который касается членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, правоохранительных органов и частных лиц. Он выразил надежду, что руководство Грузии переосмыслит свои действия и изменит курс на достижение давно заявленных демократических и евроатлантических стремлений своей страны.

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"Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры", - отметил представитель Госдепартамента США.
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Топ комментарии
+8
Коли вже уряд США введе санкції проти їрмака?
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06.06.2024 22:50
+7
"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

...зачинять рахунки в долярах на всіх офшорних островах
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06.06.2024 22:13
+7
О! Пішла реальна "накрутка хвоста на палицю"! Цікаво - наскільки ЦЕ сподобається "Грузинській мрії"?
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06.06.2024 22:16
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"Але якщо вони цього не зроблять, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів", - зауважив представник Держдепартаменту США.

...зачинять рахунки в долярах на всіх офшорних островах
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06.06.2024 22:13 Ответить
О! Пішла реальна "накрутка хвоста на палицю"! Цікаво - наскільки ЦЕ сподобається "Грузинській мрії"?
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06.06.2024 22:16 Ответить
Нєхєр було ссучуваться...
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06.06.2024 22:24 Ответить
Бідзіна для " консолідації" партєйки вибрав простий і дієвий крок. Надав всім кредити, хто скільки хотів. І тепер жоден і не рипнеться. А буде уклонятись і достроково стягнуть.
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06.06.2024 22:25 Ответить
Ввели международные санкции против московитских пропагандонов:Соловьева, Симонян,Киселева,Мардана..
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06.06.2024 22:43 Ответить
Коли вже уряд США введе санкції проти їрмака?
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06.06.2024 22:50 Ответить
Oi trudna budet , u nas ZE i JER geroi , hatia specsluzhbi i v drugih mneniah .....a paka ni na chasi , vot posle pobedi , hatia u nih trudnosti v opredelenii kakoi !
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06.06.2024 22:59 Ответить
Все це майже марно. Грузія вже пройшла точку неповернення. Тепер "грузинська мрія" владу не відпустить за жодних обставин! І будь-яке невдоволення "кацапососи" просто потоплять у крові! Тепер шлях Грузії до свободи й демократії лежить через сотни життів її патріотів! ДЕ ПРИЙШЛА ФЕДЕРАСТИЧНА *********, ТАМ НАСТУПАЄ КІНЕЦЬ!
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06.06.2024 23:13 Ответить
треба готувати "Грузинський легіон" для Грузії....
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06.06.2024 23:41 Ответить
Куди подівся головний опозіціонер-Саакашвілі.Як він р'яно боровся з "баригами" в Україні.Чьому не призиває "скидати бариг" в Грузіі.Бачив в твіттері його відео.Його стан майже рік назад і зараз.Невже грузинські тюрми-це курорти.
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07.06.2024 04:55 Ответить
 
 