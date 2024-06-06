США ввели санкции против представителей правящей партии Грузии

США объявили о введении визовых санкций против десятков граждан Грузии, представляющих правящую партию в парламенте, а также правоохранительные органы и членов их семей, из-за притеснения демократии в стране и введения закона "об иноагентах".

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы принимаем меры по введению визовых ограничений против десятков граждан Грузии", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

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Он отметил, что в этот перечень входят лица, ответственные за подрыв демократии в Грузии или причастные к этим процессам, а также члены их семей. Представитель уточнил, что речь идет о действиях, связанных с ограничением свобод на мирные собрания, насильственные нападения на мирных протестующих, запугивание представителей гражданского общества, дезинформацию по указанию грузинского правительства.

Миллер подчеркнул, что это - лишь первый список визовых ограничений, который касается членов партии "Грузинская мечта", депутатов парламента, правоохранительных органов и частных лиц. Он выразил надежду, что руководство Грузии переосмыслит свои действия и изменит курс на достижение давно заявленных демократических и евроатлантических стремлений своей страны.

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"Но если они этого не сделают, Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры", - отметил представитель Госдепартамента США.