Грузия остается страной-партнером НАТО, несмотря на принятие закона об "иноагентах", - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия остается партнером Североатлантического Альянса даже после принятия закона об "иноагентах".

Об этом Столтенберг сказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузия является партнером. Я недавно ее посетил. Важно, чтобы мы сотрудничали с такими странами-партнерами, как Грузия", - сказал он.

По словам генсека НАТО, новый закон об "иностранных агентах" ведет Грузию в неправильном направлении, "и поэтому союзники по НАТО и многие другие страны выразили свою обеспокоенность".

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Кроме этого, подчеркнул Столтенберг, НАТО не рассматривала возможные последствия принятия закона об "иноагентах" для Грузии.

"Наше партнерство - это то, что имеет широкую поддержку. Но, конечно, частью партнерства является политический диалог. Частью этого политического диалога также является выражение беспокойства", - добавил он.

Закон об "иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

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