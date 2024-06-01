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Грузия (3173) НАТО (8633) Столтенберг (1619)

Грузия остается страной-партнером НАТО, несмотря на принятие закона об "иноагентах", - Столтенберг

Грузія залишається партнером НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия остается партнером Североатлантического Альянса даже после принятия закона об "иноагентах".

Об этом Столтенберг сказал в интервью "Радіо Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

"Грузия является партнером. Я недавно ее посетил. Важно, чтобы мы сотрудничали с такими странами-партнерами, как Грузия", - сказал он.

По словам генсека НАТО, новый закон об "иностранных агентах" ведет Грузию в неправильном направлении, "и поэтому союзники по НАТО и многие другие страны выразили свою обеспокоенность".

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Кроме этого, подчеркнул Столтенберг, НАТО не рассматривала возможные последствия принятия закона об "иноагентах" для Грузии.

"Наше партнерство - это то, что имеет широкую поддержку. Но, конечно, частью партнерства является политический диалог. Частью этого политического диалога также является выражение беспокойства", - добавил он.

Закон об "иноагентах" в Грузии

14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

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Топ комментарии
+9
Виходить що і ********** теж ваш партнер ?!
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01.06.2024 12:46
+6
Для нас плохо, для грузинов пох, они давно под Путина лягли. А Столтенберг как всегда делает хорошую рожу при плохих картах.
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01.06.2024 12:46
+5
Парламент Грузії наплював на вето Президента і ухвалив кремлівський закон про іноагентів. Підтвердивши тим самим, що Грузія - це крипто-колонія Москви.
Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
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01.06.2024 12:46
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Це добре чи погано, щось не зрозумів.
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01.06.2024 12:40 Ответить
Для нас плохо, для грузинов пох, они давно под Путина лягли. А Столтенберг как всегда делает хорошую рожу при плохих картах.
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01.06.2024 12:46 Ответить
Не можуть лохи законтрактувати півсотні наших хлопців із ССО. І повірте, тоді б як сім баб грузинам пошептало.
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01.06.2024 12:53 Ответить
У грузинов своя загадочная грузинская позиция: парламент и премьер - пророссийские, а Президент - проевропейский; элиты - пророссийские, а народ - проевропейский. Есть только одна непонятка: как так может быть, что проевропейский народ 10 лет подряд выбирает постоянно пророссийский лидеров....
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01.06.2024 12:46 Ответить
У них очень ясная позиция- кто хачапури купил, тому и сапоги лижем. Бывал там неоднократно, это не политическая нация, а нация торгашей.
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01.06.2024 12:49 Ответить
Парламент Грузії наплював на вето Президента і ухвалив кремлівський закон про іноагентів. Підтвердивши тим самим, що Грузія - це крипто-колонія Москви.
Репрезентативна демократія мертва. Її код зламали диктатури, які проводять своїх маріонеток у слуги народу та президенти.
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01.06.2024 12:46 Ответить
Виходить що і ********** теж ваш партнер ?!
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01.06.2024 12:46 Ответить
Худоба !!!
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01.06.2024 14:48 Ответить
а кто вы есть? кровь украинцев тоже на ваших руках. С вашей территории было вторжение и обстрелы. Горите в аду кацапские шавки.
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01.06.2024 15:35 Ответить
Торгаши никогда не будут надежными партнерами как и армяне.
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01.06.2024 12:47 Ответить
Ісус вигнав торговців з храму. Але невдовзі вони повернулися...
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01.06.2024 13:00 Ответить
Нічого дивного - коли Угорщина творить шо хоче - то Грузія - це ше квіточки
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01.06.2024 12:55 Ответить
Ви пане Столтенберг , повинні пояснити грузинам ( якщо треба то й на пальцях ) , що їм треба або хрестик зняти , або труси натягти .
Так не повинно бути , щоб з одного боку - прагнути до НАТО і водночас мавпувати кацапію .
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01.06.2024 12:58 Ответить
ну угорщина робить те ж саме - і досить успішно.
Тільки Україна яка дає відсіч кацапам "рожею не вийшла" і все не на часі
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01.06.2024 15:37 Ответить
ну а коли грузини були халявщиками? вони не халявщики - вони партньори. орбана, фіцо, *****, .... теперь ось і нато.
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01.06.2024 13:12 Ответить
Тобто, щоб бути партнером в НАТО, треба стати кацапською підстилкою? Чому ж зразу не сказали?
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01.06.2024 13:13 Ответить
Гордий,гірській народ.
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01.06.2024 13:21 Ответить
Не так давно і рашка була країною партнером НАТО - іщо???
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01.06.2024 14:18 Ответить
Хай би про членів НАТО Туреччину та Угорщину ще сказав щось.
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01.06.2024 16:25 Ответить
БАГАТО друзів куйла - є партнери НАТО ,за час правління блоком, рашистським агентом Столтенбергом...
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01.06.2024 14:34 Ответить
 
 