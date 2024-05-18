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Президент Грузии Зурабишвили ветировала закон об "иноагентах"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 18 мая, ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Об этом сообщает Грузия Online, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я наложила вето на российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским, противоречит Конституции и всем европейским стандартам и является преградой на европейском пути... Закон не подлежит никаким изменениям, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", - заявила Зурабишвили.

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В то же время отмечается, что у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов для преодоления вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

В Конституции Грузии не указаны сроки, в которые парламент должен преодолеть вето президента. Предполагают, что правящая партия "Грузинская мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

Автор: 

вето (361) Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99)


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Топ комментарии
+20
я вже писав. повторюсь.
доки не будуть коктейлі молотова та повстання, все до сраки
белоросія чекає на вас!
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18.05.2024 21:09
+16
Картвелебі завжди були воїнами. Воював з ними пліч о пліч. З усіх кавказьких народів грузини дійсно воїни (нохчо/вайнахи теж, але просто не пересікалися з батами Дудаєва та шейха Мансура).
Близькі побратими. Друзі назавжди.

Не розумію. Як можна після 2008-го року, після війни не винести сраним віником ту усю рашистську нечість зі своєї країни. Якщо правильно розумію партія "Грузинська мрія" - й є рашисти.
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18.05.2024 21:11
+13
Баба з яйцями.
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18.05.2024 21:20
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я вже писав. повторюсь.
доки не будуть коктейлі молотова та повстання, все до сраки
белоросія чекає на вас!
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18.05.2024 21:09 Ответить
Ix просто знищать, або замiнять роботами-улiтками.
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18.05.2024 21:15 Ответить
це, їхній вибір!
ми, свій вибір, зробили!
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18.05.2024 21:17 Ответить
так, але приколiсти усе повернули на круги своя у 19-му роцi. прикiнь?
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18.05.2024 21:21 Ответить
"Прікалісти" все повернули взад.
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18.05.2024 22:18 Ответить
хламідія, іноагент, чи ні?
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18.05.2024 21:11 Ответить
Саломе!
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18.05.2024 21:11 Ответить
Картвелебі завжди були воїнами. Воював з ними пліч о пліч. З усіх кавказьких народів грузини дійсно воїни (нохчо/вайнахи теж, але просто не пересікалися з батами Дудаєва та шейха Мансура).
Близькі побратими. Друзі назавжди.

Не розумію. Як можна після 2008-го року, після війни не винести сраним віником ту усю рашистську нечість зі своєї країни. Якщо правильно розумію партія "Грузинська мрія" - й є рашисти.
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18.05.2024 21:11 Ответить
Може квартвели?
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18.05.2024 22:31 Ответить
не настільки знаю їх мову
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18.05.2024 22:37 Ответить
Ігри в демократію. Завтра путіністи переголосують, щоб подолати вето.
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18.05.2024 21:17 Ответить
Особиста думка-Грузії вже не вирватися з лап мордору.Це як Чорна Діра,як тільки попадеш туди шляху назад нема.
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18.05.2024 21:19 Ответить
Та так під 90% економіки зав*язано на рашку.
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18.05.2024 22:27 Ответить
Та так 90% економіки прив*язано до рашки.
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18.05.2024 22:29 Ответить
Колись ***** таки здохне, разом зі своїм режимом. Тоді шанси будуть і у Грузії, і у Білорусі, та й у України.
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19.05.2024 10:39 Ответить
Баба з яйцями.
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18.05.2024 21:20 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/05/18/7186268/ Организм еще не победил: словацкий министр описал тяжелое состояние раненого Фицо
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18.05.2024 21:22 Ответить
Фицо помырае ,уху просе
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18.05.2024 21:23 Ответить
До парламенту Грузії виберали депутатів не громадяни Грузії??? Демократія топчеться по граблям і відчуває кайф від цього.
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18.05.2024 21:26 Ответить
до середины июня можно достаточно накопить отработки и пенопласта, а стеклотару привезти из Пятигорска и Минвод - там у кацапов по сараям полно пустой стеклотары.
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18.05.2024 21:26 Ответить
Це такий тонкий натяк, що одне має бути запаковане в інше?
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18.05.2024 22:11 Ответить
Це не натяк. Це вже пів рецепта без інших секретних інгрідієнтів.
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18.05.2024 22:24 Ответить
Вірю, Грузія вирветься с лап *****. Україна зробить так, щоб кацапстан зник з Глобуса назавжди.
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18.05.2024 21:27 Ответить
Це невiгидно нашим захiдним портньорам.
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18.05.2024 21:33 Ответить
Все їм вигідно. Просто неймовірно ссикотно і напряжно. Прийдеться повкалувати. А вони, судячи по Германії, цього дуже не *******.
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18.05.2024 22:17 Ответить
Грузія маленька - як 2 наших області. Не хочуть вони своєї повної окупації - кацапи не будуть з цим тягнути. Тому чекають, щоб українці розгромили кацапську імперію, а тоді вони вже звільняться від %ла. До речі, й інші цього чекають - Молдова.
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18.05.2024 23:21 Ответить
кацапи зараз не здатні кгого-сь окупувати, тільки смоктати
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19.05.2024 05:47 Ответить
Тож не дивуйся, коли кацапи тебе називають хохлом.
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18.05.2024 21:37 Ответить
ганьба тобі
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18.05.2024 21:39 Ответить
Пока не уничтожено гнездо мирового зла- параша, никому на этой планете покоя не будет.
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18.05.2024 21:40 Ответить
А руснявых блогеров и журналистов этот закон признает иноагентами ?
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18.05.2024 21:51 Ответить
рашка хоче кинути ім кістку - віддати Абхазію і Осетію і приєднати як федерацію
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18.05.2024 22:16 Ответить
Стісняюсь спитать: а "рускоє вліяніє" в тому законі вважається іноземним?
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18.05.2024 22:21 Ответить
Тоді. БідеЗіна вже 100 процентовий іноагент.
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18.05.2024 23:38 Ответить
Так отож.
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19.05.2024 00:34 Ответить
Вона б поклала на цей закон не тільки вето, якби не була жінкою.
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18.05.2024 22:57 Ответить
Оскільки президент Зурабішвілі не звільняє промосковських прем'єра та міністра МВС, то це ветування - просто тимчасова лицемірна затримка з метою прикриття жопи і розпорошення протестів.
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18.05.2024 23:36 Ответить
Іванішвілі та його кліка показали х..... - ти не один, ми з тобою.
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18.05.2024 23:46 Ответить
Кто будет бороться за Саакашвили который в тюрьме, он и Укранский паспорт имеет .
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19.05.2024 00:07 Ответить
Горді сракартвели проковтнуть все і підуть здавати москалям квартири. Просто гидко за Грузію. Просто гидко який безвільний народ!
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19.05.2024 07:39 Ответить
 
 