Президент Грузии Зурабишвили ветировала закон об "иноагентах"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, 18 мая, ветировала закон "О прозрачности иностранного влияния", принятый парламентом.

Об этом сообщает Грузия Online, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я наложила вето на российский закон. Этот закон по своей сути, по своему духу является российским, противоречит Конституции и всем европейским стандартам и является преградой на европейском пути... Закон не подлежит никаким изменениям, никакому совершенствованию. Этот закон должен быть отозван", - заявила Зурабишвили.

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В то же время отмечается, что у правящей партии "Грузинская мечта" есть достаточно голосов для преодоления вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

В Конституции Грузии не указаны сроки, в которые парламент должен преодолеть вето президента. Предполагают, что правящая партия "Грузинская мечта" может окончательно утвердить закон в середине июня.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа. По данным СМИ, ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу. В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе. В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.