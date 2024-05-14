Парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах"
14 мая парламент Грузии в третьем, окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, начались массовые протесты против принятия документа.
Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инициативу правящей партии "Грузинская мечта" поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии.
В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.
Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать законопроект. Согласно Конституции Грузии, глава государства в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент.
Как пишет издание, "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, то его подпишет и опубликует председатель парламента.
"Эхо Кавказа" добавляет, что правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.
По данным местных СМИ, на улицы вышло много студентов и представителей различных движений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Продолжаются массовые столкновения протестующих против скандального закона с силовиками. Уже есть задержанные.
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походили, покричали, отримали люлєй від влади і розсіслися по автозакам.
а тим часом, інші грузини, ціною свого життя воюють за україну, і ту ж грузію, проти кацапів.
Попри гостру критику, "закони 16 січня" президент Янукович підписав наступного дня 17 січня. Це була чергова спроба придушити Майдан
Ну и? Т.е. у нас не принимали прокацапских законов 16 января? Или у нас Янукович не отказывался от Европы и не соглашался на кацапский таможенный союз ради 15 миллиардов? Ты с какой планеты, дорогой?
І не пиши мені більше, не люблю витрачати час на дебілів , та ще й козлогаварящих і козлопишущих.
Так і в Україні литвин у ВРУ, підписував під яйцями, Харківські угоди щодо московії!!
Співпадіння…. Він же і звання палькоуніка СБУ собі «організував» через їх кадровиків!! А ви кажете Грузія… Тут, в Україні🤑 мацковскага лайна в ЦОВВ💩 під ногами, аж чвакає…
Кадровики з СБУ Малюка, і папери покажуть… «Браття Литвини», не тільки в Грузії є..
І кєпка-аерадром.
треба починати з початку - з великої французької революції 1789 року
Щось мені підказує, що в Грузіїї такого не буде, тобто влада не зміниться.