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Парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах"

Парламент Грузії затвердив закон про іноагентів

14 мая парламент Грузии в третьем, окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, начались массовые протесты против принятия документа.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициативу правящей партии "Грузинская мечта" поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии.

В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.

Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать законопроект. Согласно Конституции Грузии, глава государства в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Грузии предложила отсрочить дату вступления в силу закона об "иноагентах": "Методы нашего правительства - российские"

Как пишет издание, "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, то его подпишет и опубликует председатель парламента.

"Эхо Кавказа" добавляет, что правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.

По данным местных СМИ, на улицы вышло много студентов и представителей различных движений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Продолжаются массовые столкновения протестующих против скандального закона с силовиками. Уже есть задержанные.

Смотрите также: В Тбилиси тысячи людей вышли на протесты против закона об "иноагентах". ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4499) закон (3176) протест (5857)


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Топ комментарии
+21
А кто это кодло привел к власти? Инопланетяне с Луны спустили? Сами и выбрали. Все как у нас - выбираем гнид типа Януковича или Зеленского, а потом жопу чухаем "только бы не загнуться".
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14.05.2024 16:09
+20
Бажаю грузинам стійкості, а ще краще щоб армія стала на бік народу і винесла к чорту ото російське парламентське кодло
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14.05.2024 15:57
+14
То не протести, якщо на них поклали хер. Від справжніх протестів влада ноги обдристує, або в рашку тікає...
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14.05.2024 15:59
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Бажаю грузинам стійкості, а ще краще щоб армія стала на бік народу і винесла к чорту ото російське парламентське кодло
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14.05.2024 15:57 Ответить
Та нехай живуть, як хотять. Ще нам за Грузію переживати.
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14.05.2024 16:02 Ответить
Ху&ло тримае Грузію за горло…
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14.05.2024 16:05 Ответить
Грузини самі це горло підставляють.
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14.05.2024 16:15 Ответить
А кто это кодло привел к власти? Инопланетяне с Луны спустили? Сами и выбрали. Все как у нас - выбираем гнид типа Януковича или Зеленского, а потом жопу чухаем "только бы не загнуться".
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14.05.2024 16:09 Ответить
Тільки при Порошенку усім чудово жилося, було небачене процвітання а народ ні щ того ні з сього перетворився в зебілів
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14.05.2024 17:32 Ответить
А тобі, зебіл, Порошенко в штани насрав? То увімккни мізки (якщо взагалі є що вмикати) і порівняй рівень життя пр Пороху і твоєму гундосому підарасу, щоб він виздихав разом з його виборцями. Дебіли ви необучаємі.
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14.05.2024 18:22 Ответить
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14.05.2024 22:11 Ответить
Двері в ЄС тепер для них зачинені... сумно за них... та і за нас теж сумно...
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14.05.2024 16:21 Ответить
84 іноагента.
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14.05.2024 15:57 Ответить
Ну,що, як там співали The Beatles:
Back in U-S-S-R!!!!
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14.05.2024 15:57 Ответить
зрозуміло, грузини, як бєлорускіє. головне, що б не майдан.
походили, покричали, отримали люлєй від влади і розсіслися по автозакам.
а тим часом, інші грузини, ціною свого життя воюють за україну, і ту ж грузію, проти кацапів.
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14.05.2024 15:58 Ответить
То не протести, якщо на них поклали хер. Від справжніх протестів влада ноги обдристує, або в рашку тікає...
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14.05.2024 15:59 Ответить
Нагадаю, що у нас від початку простестів і до втечі влади у рашку пройшло фактично 4 місяці...
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14.05.2024 16:02 Ответить
Ну так в нас так відкрито і не приймали кацапських законів.
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14.05.2024 16:11 Ответить
Законы 16 января не?
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14.05.2024 16:18 Ответить
А що закони 16 січня були прийняті до початку майдану чи вже після?

Попри гостру критику, "закони 16 січня" президент Янукович підписав наступного дня 17 січня. Це була чергова спроба придушити Майдан
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14.05.2024 16:32 Ответить
Ну и? Так принимали или нет?
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14.05.2024 16:45 Ответить
Бл ти шо не вдупляєш? Добре поясню ще раз. Майдан почався не із-за законів 16 січня.
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14.05.2024 17:01 Ответить
"Ну так в нас так відкрито і не приймали кацапських законів. "

Ну и? Т.е. у нас не принимали прокацапских законов 16 января? Или у нас Янукович не отказывался от Европы и не соглашался на кацапский таможенный союз ради 15 миллиардов? Ты с какой планеты, дорогой?
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14.05.2024 17:17 Ответить
Ти шо бл дебіл , чи вирішив мене вивести з себе бл? Там же **** чорним по білому написано : МАЙДАН РОЗПОЧАВСЯ НЕ ПІСЛЯ ЗАКОНІВ 16 СІЧНЯ, А РАНІШЕ. ТАК, СТУДЕНТИ ВИЙШЛИ ПІСЛЯ ЗАЯВ РИГІВ ЩО ВОНИ ЗАБИВАЮТЬ БОЛТ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ . АЛЕ ДО ЧОГО ТУТ ЗАКОНИ 16 СІЧНЯ ? ТІ ЗАКОНИ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ЩОБ ЗНИЩИТИ ЛЮДЕЙ НА МАЙДАНІ.

І не пиши мені більше, не люблю витрачати час на дебілів , та ще й козлогаварящих і козлопишущих.
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14.05.2024 17:51 Ответить
Так принимали или не принимали? Что-то ты в своем потоке сознания так и не сказал "да" или "нет"
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14.05.2024 22:09 Ответить
Ну все,відкрився "другий фронт".
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14.05.2024 16:01 Ответить
Може варто туди грузинський легіон із фронту відпустити?
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14.05.2024 16:01 Ответить
*******, як і у ВРУ, так і парламенті Грузії, гроші від сруськага міфа!!
Так і в Україні литвин у ВРУ, підписував під яйцями, Харківські угоди щодо московії!!
Співпадіння…. Він же і звання палькоуніка СБУ собі «організував» через їх кадровиків!! А ви кажете Грузія… Тут, в Україні🤑 мацковскага лайна в ЦОВВ💩 під ногами, аж чвакає…
Кадровики з СБУ Малюка, і папери покажуть… «Браття Литвини», не тільки в Грузії є..
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14.05.2024 16:05 Ответить
Мирними протестами вже нікого не здивуєш,завтра вийде 90% грузинів на протести і вони спокійно приймуть те що хочуть.
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14.05.2024 16:05 Ответить
Грузинська мрія - воссоєдініться с вялікой расєєй.
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14.05.2024 16:10 Ответить
Грузинська мрія - возити до мааааскви *********. Літаками.
І кєпка-аерадром.
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14.05.2024 16:25 Ответить
********* -это Абхазия.
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14.05.2024 17:12 Ответить
********* - це Аджарія. Бував там ( Батумі, Зелений Мис...). На базарі ********* (і тархун) продавали мішками, ************ сік - трилітровими банками...
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14.05.2024 17:33 Ответить
Пан Коцький, ********* это Абхазия. Апсны по ихнему. Сухуми и вверг в горы. Сам на плантациях работал. С ноября месяца. Червонец в день, или 10 кг ********. Но им лучше было ********ами. Так как продажа и вывоз ******** за пределы республики были запрещены. Пока план по сдаче ******** не выполнят. Сухое вино "Псоу" кофе на песке по рублю. И коровы пасутся на набережной Сухума. 85-й год
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14.05.2024 21:38 Ответить
"Апсни абукет" 96 коп. за пляшку 0,7. Сухумі проїздом з Зеленого мису на екскурсію до мавп'ятника. "Сухий закон" Є.Лігачова... Той же самий, 85-й.
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14.05.2024 22:17 Ответить
Питання буде вирішене з виходом на волю М.Саакашвілі. Опозиції бракує саме впливового лідера.
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14.05.2024 16:12 Ответить
можна надути кульки...
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14.05.2024 16:18 Ответить
Монмартр був вже потім
треба починати з початку - з великої французької революції 1789 року
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14.05.2024 19:40 Ответить
Помню до 22 года писал на цензоре что Грузия с 12 года русская колония, но люди верили что нет.
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14.05.2024 16:26 Ответить
...і?"шо там народ?""народ,лікуєт,ваше вєлічєства"(((
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14.05.2024 16:26 Ответить
Або грузини зносять владу, або через місяці 3 їм гайки
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14.05.2024 16:37 Ответить
Побиття молоді на Хрещатику у 2013-му стало початком кінця влади Януковоща...
Щось мені підказує, що в Грузіїї такого не буде, тобто влада не зміниться.
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14.05.2024 16:38 Ответить
Пзц вам, грузини. (уйло скоро рятуватиме
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14.05.2024 16:38 Ответить
Соплежуйство как оно есть.
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14.05.2024 17:36 Ответить
Нема про що говорити , гризуни втратили свій шанс бути в цивілізації .
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14.05.2024 17:50 Ответить
Бачила їх протести , бігають навколо парламенту оточеному спец охороною зі щитами . От одразу питання , а чого той прокацапський уряд не взяли в облогу ? По периметру замурувати , відрізати їм воду , світло , каналізацію , і чекати тиждень , поки їсти і пити не попросять .
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14.05.2024 18:53 Ответить
 
 