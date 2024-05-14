Парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах"

14 мая парламент Грузии в третьем, окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, начались массовые протесты против принятия документа.

Об этом пишет "Эхо Кавказа", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инициативу правящей партии "Грузинская мечта" поддержали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан и критику международных партнеров Грузии.

В то же время 30 оппозиционеров проголосовали против.

Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала ветировать законопроект. Согласно Конституции Грузии, глава государства в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент.

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Как пишет издание, "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, то его подпишет и опубликует председатель парламента.

"Эхо Кавказа" добавляет, что правящая партия может окончательно утвердить закон в середине июня.

По данным местных СМИ, на улицы вышло много студентов и представителей различных движений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

Продолжаются массовые столкновения протестующих против скандального закона с силовиками. Уже есть задержанные.

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