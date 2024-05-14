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Парламент Грузії попри протести остаточно схвалив закон про "іноагентів"

Парламент Грузії затвердив закон про іноагентів

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, тривають масові протести проти ухвалення документа.

Про це пише "Ехо Кавказа", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціативу керівної партії "Грузинська мрія" підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії.

Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, глава держави впродовж 10 днів підписує та публікує закон або повертає до парламенту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президентка Грузії запропонувала відтермінувати дату набуття чинності закону про "іноагентів": "Методи нашого уряду – російські"

Як пише видання, "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, то його підпише та опублікує голова парламенту.

"Ехо Кавказа" додає, що керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

За даними місцевих ЗМІ, на вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Тривають масові сутички протестувальників проти скандального закону з силовиками. Вже є затримані.

Дивіться також: У Тбілісі тисячі людей вийшли на протести проти закону про "іноагентів". ВIДЕО

Автор: 

Грузія (1844) закон (2825) протест (2397)


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Топ коментарі
+21
А кто это кодло привел к власти? Инопланетяне с Луны спустили? Сами и выбрали. Все как у нас - выбираем гнид типа Януковича или Зеленского, а потом жопу чухаем "только бы не загнуться".
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14.05.2024 16:09
+20
Бажаю грузинам стійкості, а ще краще щоб армія стала на бік народу і винесла к чорту ото російське парламентське кодло
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14.05.2024 15:57
+14
То не протести, якщо на них поклали хер. Від справжніх протестів влада ноги обдристує, або в рашку тікає...
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14.05.2024 15:59
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Бажаю грузинам стійкості, а ще краще щоб армія стала на бік народу і винесла к чорту ото російське парламентське кодло
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14.05.2024 15:57 Відповісти
Та нехай живуть, як хотять. Ще нам за Грузію переживати.
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14.05.2024 16:02 Відповісти
Ху&ло тримае Грузію за горло…
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14.05.2024 16:05 Відповісти
Грузини самі це горло підставляють.
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14.05.2024 16:15 Відповісти
А кто это кодло привел к власти? Инопланетяне с Луны спустили? Сами и выбрали. Все как у нас - выбираем гнид типа Януковича или Зеленского, а потом жопу чухаем "только бы не загнуться".
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14.05.2024 16:09 Відповісти
Тільки при Порошенку усім чудово жилося, було небачене процвітання а народ ні щ того ні з сього перетворився в зебілів
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14.05.2024 17:32 Відповісти
А тобі, зебіл, Порошенко в штани насрав? То увімккни мізки (якщо взагалі є що вмикати) і порівняй рівень життя пр Пороху і твоєму гундосому підарасу, щоб він виздихав разом з його виборцями. Дебіли ви необучаємі.
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14.05.2024 18:22 Відповісти
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14.05.2024 22:11 Відповісти
Двері в ЄС тепер для них зачинені... сумно за них... та і за нас теж сумно...
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14.05.2024 16:21 Відповісти
84 іноагента.
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14.05.2024 15:57 Відповісти
Ну,що, як там співали The Beatles:
Back in U-S-S-R!!!!
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14.05.2024 15:57 Відповісти
зрозуміло, грузини, як бєлорускіє. головне, що б не майдан.
походили, покричали, отримали люлєй від влади і розсіслися по автозакам.
а тим часом, інші грузини, ціною свого життя воюють за україну, і ту ж грузію, проти кацапів.
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14.05.2024 15:58 Відповісти
То не протести, якщо на них поклали хер. Від справжніх протестів влада ноги обдристує, або в рашку тікає...
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14.05.2024 15:59 Відповісти
Нагадаю, що у нас від початку простестів і до втечі влади у рашку пройшло фактично 4 місяці...
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14.05.2024 16:02 Відповісти
Ну так в нас так відкрито і не приймали кацапських законів.
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14.05.2024 16:11 Відповісти
Законы 16 января не?
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14.05.2024 16:18 Відповісти
А що закони 16 січня були прийняті до початку майдану чи вже після?

Попри гостру критику, "закони 16 січня" президент Янукович підписав наступного дня 17 січня. Це була чергова спроба придушити Майдан
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14.05.2024 16:32 Відповісти
Ну и? Так принимали или нет?
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14.05.2024 16:45 Відповісти
Бл ти шо не вдупляєш? Добре поясню ще раз. Майдан почався не із-за законів 16 січня.
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14.05.2024 17:01 Відповісти
"Ну так в нас так відкрито і не приймали кацапських законів. "

Ну и? Т.е. у нас не принимали прокацапских законов 16 января? Или у нас Янукович не отказывался от Европы и не соглашался на кацапский таможенный союз ради 15 миллиардов? Ты с какой планеты, дорогой?
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14.05.2024 17:17 Відповісти
Ти шо бл дебіл , чи вирішив мене вивести з себе бл? Там же **** чорним по білому написано : МАЙДАН РОЗПОЧАВСЯ НЕ ПІСЛЯ ЗАКОНІВ 16 СІЧНЯ, А РАНІШЕ. ТАК, СТУДЕНТИ ВИЙШЛИ ПІСЛЯ ЗАЯВ РИГІВ ЩО ВОНИ ЗАБИВАЮТЬ БОЛТ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ . АЛЕ ДО ЧОГО ТУТ ЗАКОНИ 16 СІЧНЯ ? ТІ ЗАКОНИ БУЛИ ПРИЙНЯТІ ЩОБ ЗНИЩИТИ ЛЮДЕЙ НА МАЙДАНІ.

І не пиши мені більше, не люблю витрачати час на дебілів , та ще й козлогаварящих і козлопишущих.
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14.05.2024 17:51 Відповісти
Так принимали или не принимали? Что-то ты в своем потоке сознания так и не сказал "да" или "нет"
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14.05.2024 22:09 Відповісти
Ну все,відкрився "другий фронт".
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14.05.2024 16:01 Відповісти
Може варто туди грузинський легіон із фронту відпустити?
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14.05.2024 16:01 Відповісти
*******, як і у ВРУ, так і парламенті Грузії, гроші від сруськага міфа!!
Так і в Україні литвин у ВРУ, підписував під яйцями, Харківські угоди щодо московії!!
Співпадіння…. Він же і звання палькоуніка СБУ собі «організував» через їх кадровиків!! А ви кажете Грузія… Тут, в Україні🤑 мацковскага лайна в ЦОВВ💩 під ногами, аж чвакає…
Кадровики з СБУ Малюка, і папери покажуть… «Браття Литвини», не тільки в Грузії є..
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14.05.2024 16:05 Відповісти
Мирними протестами вже нікого не здивуєш,завтра вийде 90% грузинів на протести і вони спокійно приймуть те що хочуть.
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14.05.2024 16:05 Відповісти
Грузинська мрія - воссоєдініться с вялікой расєєй.
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14.05.2024 16:10 Відповісти
Грузинська мрія - возити до мааааскви *********. Літаками.
І кєпка-аерадром.
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14.05.2024 16:25 Відповісти
********* -это Абхазия.
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14.05.2024 17:12 Відповісти
********* - це Аджарія. Бував там ( Батумі, Зелений Мис...). На базарі ********* (і тархун) продавали мішками, ************ сік - трилітровими банками...
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14.05.2024 17:33 Відповісти
Пан Коцький, ********* это Абхазия. Апсны по ихнему. Сухуми и вверг в горы. Сам на плантациях работал. С ноября месяца. Червонец в день, или 10 кг ********. Но им лучше было ********ами. Так как продажа и вывоз ******** за пределы республики были запрещены. Пока план по сдаче ******** не выполнят. Сухое вино "Псоу" кофе на песке по рублю. И коровы пасутся на набережной Сухума. 85-й год
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14.05.2024 21:38 Відповісти
"Апсни абукет" 96 коп. за пляшку 0,7. Сухумі проїздом з Зеленого мису на екскурсію до мавп'ятника. "Сухий закон" Є.Лігачова... Той же самий, 85-й.
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14.05.2024 22:17 Відповісти
Питання буде вирішене з виходом на волю М.Саакашвілі. Опозиції бракує саме впливового лідера.
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14.05.2024 16:12 Відповісти
можна надути кульки...
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14.05.2024 16:18 Відповісти
Монмартр був вже потім
треба починати з початку - з великої французької революції 1789 року
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14.05.2024 19:40 Відповісти
Помню до 22 года писал на цензоре что Грузия с 12 года русская колония, но люди верили что нет.
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14.05.2024 16:26 Відповісти
...і?"шо там народ?""народ,лікуєт,ваше вєлічєства"(((
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14.05.2024 16:26 Відповісти
Або грузини зносять владу, або через місяці 3 їм гайки
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14.05.2024 16:37 Відповісти
Побиття молоді на Хрещатику у 2013-му стало початком кінця влади Януковоща...
Щось мені підказує, що в Грузіїї такого не буде, тобто влада не зміниться.
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14.05.2024 16:38 Відповісти
Пзц вам, грузини. (уйло скоро рятуватиме
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14.05.2024 16:38 Відповісти
Соплежуйство как оно есть.
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14.05.2024 17:36 Відповісти
Нема про що говорити , гризуни втратили свій шанс бути в цивілізації .
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14.05.2024 17:50 Відповісти
Бачила їх протести , бігають навколо парламенту оточеному спец охороною зі щитами . От одразу питання , а чого той прокацапський уряд не взяли в облогу ? По периметру замурувати , відрізати їм воду , світло , каналізацію , і чекати тиждень , поки їсти і пити не попросять .
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14.05.2024 18:53 Відповісти
 
 