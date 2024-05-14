Парламент Грузії попри протести остаточно схвалив закон про "іноагентів"

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, тривають масові протести проти ухвалення документа.

Про це пише "Ехо Кавказа", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ініціативу керівної партії "Грузинська мрія" підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії.

Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.

Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, глава держави впродовж 10 днів підписує та публікує закон або повертає до парламенту.

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Як пише видання, "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, то його підпише та опублікує голова парламенту.

"Ехо Кавказа" додає, що керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.

За даними місцевих ЗМІ, на вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Тривають масові сутички протестувальників проти скандального закону з силовиками. Вже є затримані.

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