Парламент Грузії попри протести остаточно схвалив закон про "іноагентів"
14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, тривають масові протести проти ухвалення документа.
Про це пише "Ехо Кавказа", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ініціативу керівної партії "Грузинська мрія" підтримали 84 депутати, попри протести десятків тисяч громадян та критику міжнародних партнерів Грузії.
Водночас 30 опозиціонерів проголосували проти.
Президентка Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла ветувати законопроєкт. Згідно з Конституцією Грузії, глава держави впродовж 10 днів підписує та публікує закон або повертає до парламенту.
Як пише видання, "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президентка не підпише закон, то його підпише та опублікує голова парламенту.
"Ехо Кавказа" додає, що керівна партія може остаточно затвердити закон у середині червня.
За даними місцевих ЗМІ, на вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".
Тривають масові сутички протестувальників проти скандального закону з силовиками. Вже є затримані.
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походили, покричали, отримали люлєй від влади і розсіслися по автозакам.
а тим часом, інші грузини, ціною свого життя воюють за україну, і ту ж грузію, проти кацапів.
Попри гостру критику, "закони 16 січня" президент Янукович підписав наступного дня 17 січня. Це була чергова спроба придушити Майдан
Ну и? Т.е. у нас не принимали прокацапских законов 16 января? Или у нас Янукович не отказывался от Европы и не соглашался на кацапский таможенный союз ради 15 миллиардов? Ты с какой планеты, дорогой?
І не пиши мені більше, не люблю витрачати час на дебілів , та ще й козлогаварящих і козлопишущих.
Так і в Україні литвин у ВРУ, підписував під яйцями, Харківські угоди щодо московії!!
Співпадіння…. Він же і звання палькоуніка СБУ собі «організував» через їх кадровиків!! А ви кажете Грузія… Тут, в Україні🤑 мацковскага лайна в ЦОВВ💩 під ногами, аж чвакає…
Кадровики з СБУ Малюка, і папери покажуть… «Браття Литвини», не тільки в Грузії є..
І кєпка-аерадром.
треба починати з початку - з великої французької революції 1789 року
Щось мені підказує, що в Грузіїї такого не буде, тобто влада не зміниться.