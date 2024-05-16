ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, - FT
Европейский Союз, вероятно, заморозит на неопределенный срок заявку Грузии на членство в блоке, если закон об "иностранных агентах" вступит в силу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Как отметили трое неназванных чиновников ЕС, решение блока о начале переговоров о вступлении с Грузией, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу.
Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В декабре этого года страна получила статус кандидата. Следующим шагом Европейская комиссия должна предоставить официальную рекомендацию правительствам стран ЕС о начале переговоров о членстве Грузии, что зависит от проведения ряда реформ.
Как пишет FT, Брюссель четко дал понять, что если закон об "иноагентах" будет принят, Комиссия не предоставит такой рекомендации.
"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", - отметил анонимный источник.
В Еврокомиссии также добавили, что закон "подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ", поставив Грузию на путь столкновения с договорами блока, гарантирующих свободу объединений и свободу выражения мнений.
Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа.
В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе.
В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.
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відлік пішов на дні.
оці кричалки та свистілки, до сраки!
думайте, хоч для декого це й досі - боляче, думати своєю головою
Американская и НАТОвская военная помощь (после 2008 не светит) окружены
богатымине бедными алчными соседями. Экономика еле дышит. Только начали подниматься на реэкспорта в Россию.
География - это приговор, + менталитет (не бойца). Нет у Грузии другого выхода как услужение России.