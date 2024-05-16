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ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, - FT

Вступ Грузії до ЄС можуть заморозити

Европейский Союз, вероятно, заморозит на неопределенный срок заявку Грузии на членство в блоке, если закон об "иностранных агентах" вступит в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отметили трое неназванных чиновников ЕС, решение блока о начале переговоров о вступлении с Грузией, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В декабре этого года страна получила статус кандидата. Следующим шагом Европейская комиссия должна предоставить официальную рекомендацию правительствам стран ЕС о начале переговоров о членстве Грузии, что зависит от проведения ряда реформ.

Также читайте: Закон об "иноагентах" отодвигает Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО, - Белый дом

Как пишет FT, Брюссель четко дал понять, что если закон об "иноагентах" будет принят, Комиссия не предоставит такой рекомендации.

"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", - отметил анонимный источник.

В Еврокомиссии также добавили, что закон "подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ", поставив Грузию на путь столкновения с договорами блока, гарантирующих свободу объединений и свободу выражения мнений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент Грузии окончательно одобрил закон об "иноагентах"

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа.

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе.

В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.

Автор: 

Грузия (4499) членство в ЕС (997) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+9
або грузини почнуть розливати коктейлі молотова, або їх чекає доля бєлорусії.
відлік пішов на дні.

оці кричалки та свистілки, до сраки!
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16.05.2024 18:10
+8
Тю, в Тайожному Союзі їх охоче приймуть. Приєднають до Осетії і Абхазії.
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16.05.2024 17:48
+6
Грузини боріться за своє майбутнє...
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16.05.2024 17:23
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Грузини боріться за своє майбутнє...
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16.05.2024 17:23 Ответить
ЩАССС
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16.05.2024 18:29 Ответить
А шо такоє? Відібрати ніззя?
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16.05.2024 17:24 Ответить
Тю, в Тайожному Союзі їх охоче приймуть. Приєднають до Осетії і Абхазії.
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16.05.2024 17:48 Ответить
Поділять між Осетією та Абхазією.
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16.05.2024 18:45 Ответить
Скоріше засадять все тим самим бурʼяном. Я якось подивився відосік якогось кацапа, який туди скатався подивитись (може навіть Варламов, не памʼятаю точно). Вжахнуло як можна було спустошити такий квітучий край.
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16.05.2024 18:47 Ответить
Ужаснуло как можно было опустошить такой цветущий край.

Разрешить гражданам РСФСР туризм в страну НАТО (Турцию).
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16.05.2024 21:05 Ответить
І Аджарією
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16.05.2024 19:38 Ответить
або грузини почнуть розливати коктейлі молотова, або їх чекає доля бєлорусії.
відлік пішов на дні.

оці кричалки та свистілки, до сраки!
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16.05.2024 18:10 Ответить
Коктейлі теж...поки менти не будуть підкуплені одним або декількома прогрузинськи налаштованими кланами
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16.05.2024 19:40 Ответить
А если начнут - судьба Украины.
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16.05.2024 21:03 Ответить
Якщо повернуться в совок то будуть продовжувати улюблену справу - красти в **********. Нам потрібно буде негайно ввести жорсткий візовий режим з Грузією.
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16.05.2024 18:31 Ответить
Це як нашему Зе писати пітиції.... Відповід однакова....
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16.05.2024 18:35 Ответить
живемо, як наголосували, і ми і грузини...
думайте, хоч для декого це й досі - боляче, думати своєю головою
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16.05.2024 19:19 Ответить
Что можно посоветовать Грузии?
Американская и НАТОвская военная помощь (после 2008 не светит) окружены богатыми не бедными алчными соседями. Экономика еле дышит. Только начали подниматься на реэкспорта в Россию.
География - это приговор, + менталитет (не бойца). Нет у Грузии другого выхода как услужение России.
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16.05.2024 20:33 Ответить
Бензине долампочки , ему только этого и надо .
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16.05.2024 22:37 Ответить
 
 