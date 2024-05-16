ЕС заморозит заявку Грузии на вступление, если закон об "иноагентах" вступит в силу, - FT

Европейский Союз, вероятно, заморозит на неопределенный срок заявку Грузии на членство в блоке, если закон об "иностранных агентах" вступит в силу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отметили трое неназванных чиновников ЕС, решение блока о начале переговоров о вступлении с Грузией, скорее всего, будет отложено на неопределенный срок, если закон вступит в силу.

Грузия подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В декабре этого года страна получила статус кандидата. Следующим шагом Европейская комиссия должна предоставить официальную рекомендацию правительствам стран ЕС о начале переговоров о членстве Грузии, что зависит от проведения ряда реформ.

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Как пишет FT, Брюссель четко дал понять, что если закон об "иноагентах" будет принят, Комиссия не предоставит такой рекомендации.

"Мы очень четко дали понять, что это - показательное событие. Грузинское правительство знает, какой счет", - отметил анонимный источник.

В Еврокомиссии также добавили, что закон "подорвет работу гражданского общества и независимых СМИ", поставив Грузию на путь столкновения с договорами блока, гарантирующих свободу объединений и свободу выражения мнений.

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Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, прошли массовые протесты против принятия документа.

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон несовместимо с ее западным курсом, включая планы на членство в Альянсе.

В Белом доме заявили, что закон об "иноагентах" отодвинет Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО.