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Новини
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ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - FT

Вступ Грузії до ЄС можуть заморозити

Європейський Союз, імовірно, заморозить на невизначений строк заявку Грузії на членство в блоці, якщо закон про "іноземних агентів" набуде чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначили троє неназваних посадовців ЄС, рішення блоку щодо початку переговорів про вступ з Грузією, швидше за все, буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У грудні того року країна отримала статус кандидата. Наступним кроком Європейська комісія має надати офіційну рекомендацію урядам країн ЄС щодо початку переговорів про членство Грузії, що залежить від проведення низки реформ.

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Як пише FT, Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон про "іноагентів" буде ухвалений, Комісія не надасть такої рекомендації.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що це - показова подія. Грузинський уряд знає, який рахунок", - зазначило анонімне джерело.

У Єврокомісії також додали, що закон "підірве роботу громадянського суспільства і незалежних ЗМІ", поставивши Грузію на шлях зіткнення з договорами блоку, які гарантують свободу об'єднань і свободу вираження поглядів.

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Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа.

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі.

У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

Автор: 

Грузія (1843) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13313)


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Топ коментарі
+9
або грузини почнуть розливати коктейлі молотова, або їх чекає доля бєлорусії.
відлік пішов на дні.

оці кричалки та свистілки, до сраки!
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16.05.2024 18:10
+8
Тю, в Тайожному Союзі їх охоче приймуть. Приєднають до Осетії і Абхазії.
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16.05.2024 17:48
+6
Грузини боріться за своє майбутнє...
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16.05.2024 17:23
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Грузини боріться за своє майбутнє...
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16.05.2024 17:23 Відповісти
ЩАССС
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16.05.2024 18:29 Відповісти
А шо такоє? Відібрати ніззя?
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16.05.2024 17:24 Відповісти
Тю, в Тайожному Союзі їх охоче приймуть. Приєднають до Осетії і Абхазії.
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16.05.2024 17:48 Відповісти
Поділять між Осетією та Абхазією.
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16.05.2024 18:45 Відповісти
Скоріше засадять все тим самим бурʼяном. Я якось подивився відосік якогось кацапа, який туди скатався подивитись (може навіть Варламов, не памʼятаю точно). Вжахнуло як можна було спустошити такий квітучий край.
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16.05.2024 18:47 Відповісти
Ужаснуло как можно было опустошить такой цветущий край.

Разрешить гражданам РСФСР туризм в страну НАТО (Турцию).
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16.05.2024 21:05 Відповісти
І Аджарією
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16.05.2024 19:38 Відповісти
або грузини почнуть розливати коктейлі молотова, або їх чекає доля бєлорусії.
відлік пішов на дні.

оці кричалки та свистілки, до сраки!
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16.05.2024 18:10 Відповісти
Коктейлі теж...поки менти не будуть підкуплені одним або декількома прогрузинськи налаштованими кланами
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16.05.2024 19:40 Відповісти
А если начнут - судьба Украины.
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16.05.2024 21:03 Відповісти
Якщо повернуться в совок то будуть продовжувати улюблену справу - красти в **********. Нам потрібно буде негайно ввести жорсткий візовий режим з Грузією.
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16.05.2024 18:31 Відповісти
Це як нашему Зе писати пітиції.... Відповід однакова....
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16.05.2024 18:35 Відповісти
живемо, як наголосували, і ми і грузини...
думайте, хоч для декого це й досі - боляче, думати своєю головою
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16.05.2024 19:19 Відповісти
Что можно посоветовать Грузии?
Американская и НАТОвская военная помощь (после 2008 не светит) окружены богатыми не бедными алчными соседями. Экономика еле дышит. Только начали подниматься на реэкспорта в Россию.
География - это приговор, + менталитет (не бойца). Нет у Грузии другого выхода как услужение России.
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16.05.2024 20:33 Відповісти
Бензине долампочки , ему только этого и надо .
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16.05.2024 22:37 Відповісти
 
 