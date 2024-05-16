ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності, - FT

Європейський Союз, імовірно, заморозить на невизначений строк заявку Грузії на членство в блоці, якщо закон про "іноземних агентів" набуде чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як зазначили троє неназваних посадовців ЄС, рішення блоку щодо початку переговорів про вступ з Грузією, швидше за все, буде відкладено на невизначений термін, якщо закон набуде чинності.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У грудні того року країна отримала статус кандидата. Наступним кроком Європейська комісія має надати офіційну рекомендацію урядам країн ЄС щодо початку переговорів про членство Грузії, що залежить від проведення низки реформ.

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Як пише FT, Брюссель чітко дав зрозуміти, що якщо закон про "іноагентів" буде ухвалений, Комісія не надасть такої рекомендації.

"Ми дуже чітко дали зрозуміти, що це - показова подія. Грузинський уряд знає, який рахунок", - зазначило анонімне джерело.

У Єврокомісії також додали, що закон "підірве роботу громадянського суспільства і незалежних ЗМІ", поставивши Грузію на шлях зіткнення з договорами блоку, які гарантують свободу об'єднань і свободу вираження поглядів.

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Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа.

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі.

У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.