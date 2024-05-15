Закон про іноагентів у Грузії: у НАТО закликають повернутися до європейського курсу

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у соцмережі Х заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

"Рішення грузинської влади прийняти закон про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції", - написала вона.

Дахлалла додала, що Північноатлантичний Альянс закликає владу Грузії змінити курс, і поважати право на мирний протест.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, тривають масові протести проти ухвалення документа.

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