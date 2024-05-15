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Закон про іноагентів у Грузії: у НАТО закликають повернутися до європейського курсу

Грузія: закон про іноагентів

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі з планами на членство в Альянсі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у соцмережі Х заявила речниця НАТО Фара Дахлалла.

"Рішення грузинської влади прийняти закон про так званих "іноземних агентів" є кроком у неправильному напрямку та віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції", - написала вона.

Дахлалла додала, що Північноатлантичний Альянс закликає владу Грузії змінити курс, і поважати право на мирний протест.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, тривають масові протести проти ухвалення документа.

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Автор: 

Грузія (1840) НАТО (6395) членство в НАТО (1711)


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а так бадьоро крокували до Європи..
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15.05.2024 13:11 Відповісти
Як і ми !
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15.05.2024 16:22 Відповісти
Теж колись йшли в НАТО і ЄС, але ***** їх таки прижав.
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15.05.2024 13:24 Відповісти
Надо было принимать ,а потом требовать и заставлять выполнять . А так с вами не будет ни Грузии , ни Украины .
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15.05.2024 15:07 Відповісти
 
 