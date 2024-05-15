Закон об иноагентах в Грузии: в НАТО призывают вернуться к европейскому курсу

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в соцсети Х заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

"Решение грузинских властей принять закон о так называемых "иностранных агентах" является шагом в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции", - написала она.

Дахлалла добавила, что Североатлантический Альянс призывает власти Грузии изменить курс, и уважать право на мирный протест.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, продолжаются массовые протесты против принятия документа.

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