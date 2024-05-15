РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10816 посетителей онлайн
Новости
1 193 9

Закон об иноагентах в Грузии: в НАТО призывают вернуться к европейскому курсу

Грузія: закон про іноагентів

В НАТО предупредили грузинские власти, что решение принять скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" несовместимо с ее западным курсом, в том числе с планами на членство в Альянсе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в соцсети Х заявила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

"Решение грузинских властей принять закон о так называемых "иностранных агентах" является шагом в неправильном направлении и отдаляет Грузию от европейской и евроатлантической интеграции", - написала она.

Дахлалла добавила, что Североатлантический Альянс призывает власти Грузии изменить курс, и уважать право на мирный протест.

Напомним, 14 мая парламент Грузии в третьем окончательном чтении проголосовал за закон "О прозрачности иностранного влияния". В столице страны, Тбилиси, продолжаются массовые протесты против принятия документа.

Также читайте: Закон об "иноагентах" отодвигает Грузию еще дальше от ценностей ЕС и НАТО, - Белый дом

Автор: 

Грузия (4497) НАТО (9934) членство в НАТО (1503)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а так бадьоро крокували до Європи..
показать весь комментарий
15.05.2024 13:11 Ответить
Як і ми !
показать весь комментарий
15.05.2024 16:22 Ответить
Теж колись йшли в НАТО і ЄС, але ***** їх таки прижав.
показать весь комментарий
15.05.2024 13:24 Ответить
Надо было принимать ,а потом требовать и заставлять выполнять . А так с вами не будет ни Грузии , ни Украины .
показать весь комментарий
15.05.2024 15:07 Ответить
 
 